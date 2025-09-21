Pari e patta alle Regionali, nessuno è contento e nessuno è infelice

Sondaggi alla mano, campo largo e centrodestra si avviano ad un risultato elettorale complessivo che non soddisferà (quasi) nessuno

Beppe Severgnini a volte ha delle uscite geniali, specie come romanziere. E una volta disse, avendo ben in mente lo spirito italiota: “Non abbiamo voglia di vincere, ma abbiamo paura di perdere. Quindi ci accontentiamo di pareggiare”.

Il fatto è che ovunque vi sia anche solo una parvenza di vittoria, state sicuri che comunque lì c’è un politico italiano che se la intesterà, anche quando il pareggio pare l’opzione più certa. E mesta.

Come per le prossime elezioni regionali ad esempio, per le quali i big della politica italiana stanNo spendendo più calorie di quanto in realtà (o molto probabilmente) sarà necessario.

Il “midterm” di Meloni

E’ come se per andare a fare spesa al market di quartiere uno decidesse di ciucciarsi due Gatorade, per capirci. Fatta la tara alle ovvie differenze potremmo definire questo blocco d’urna come le elezioni “di midterm” per Giorgia Meloni. Che però con ogni probabilità non ne uscirà né con le ossa rotte né con le fanfare al seguito, come gli altri e tutti i maggiori partiti in lizza del resto.

Ovviamente la politica attiva è anche il luogo delle possibili sorprese, tuttavia a considerare sondaggi e clima le cose andranno in modo che nessuno urli di gioia e nessuno pianga di dolore. Il che significherà che nessuno potrà completamente e compiutamente passare all’incasso. Torta per tutti e ciliegina per nessuno, in pratica.

Abbiamo un calendario: tra la fine del mese e quella di novembre andranno al voto Marche, Calabria, Toscana, Campania, Veneto e Puglia. Togliamo la Val d’Aosta dall’equazione per ovvi motivi di statuto e ragioniamo su questa mappa che disegna alla perfezione l’asse Nord-Centro-Sud del Paese.

Cosa dicono i sondaggi attuali? Che ognuno avrà la conferma dove già comandava: il centro destra in Marche, Calabria, Veneto ed il centrosinistra in format campo largo in Toscana, Campania e Puglia.

Comandare dove già comandi

Senza contare poi le dinamiche interne ai due schieramenti, con Elly Schlien che probabilmente avrà governatori dove già li aveva, con Giuseppe Conte che potrebbe piazzare una briscola in Campania.

Poi con Matteo Salvini (reduce da coliche renali che non gli hanno impedito di raggiungere Pontida) che “si terrà” il Veneto, Antonio Tajani che non mollerebbe la Calabria e Giorgia Meloni che andrebbe a fare game, set e partita nelle Marche.

Attenzione, con un dato di sfumatura non da poco. Quello per cui la premier non sfonderebbe (per nulla) al Nord, dove aveva provato ad insidiare il Veneto leghista e sfonderebbe zero al Sud, dove non avrebbe nessuno a meno di voler considerare la Marche meridionali a tutto tondo.

Schlein non ruberebbe caselle alla destra e si dovrebbe sorbire le vittorie di due dem non proprio afferenti alla sua corrente (Giani e Decaro).

Schlein ferma al palo?

In più, vivrebbe nel rammarico pre Direzione Nazionale di aver incartato e consegnato la Campania a Conte.

A volerla metter giù breve (ed aleatoria ma non troppo) il centro destra dovrebbe fare acrobazie di lessico per dimostrare di aver “schiacciato” gli avversari.

Ed il campo largo si dimostrerebbe ancora una volta coalizione di scopo buonina ma non ottima. Solo che alla fine faranno a gare tutti per dire che hanno stravinto, pur avendo pareggiato.