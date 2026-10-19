Patrimonio comunale, Isola del Liri vende un lotto dell’ex Boimond: tra cassa e riqualificazione

Un nuovo capitolo nel piano alienazioni. Un passaggio significativo nel percorso di gestione, riordino e valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Una firma, quella dell’architetto Carla Campagiorni. Ed un numero, 1301. E con loro, anche una data: 16 ottobre. Sono i tre elementi che segnano il passaggio del Lotto 2 del piazzale ex Boimond dal Comune di Isola del Liri ad una società di Fontana Liri. È la Indexa Enginering general contractors. Un trasferimento scritto a matita, però, perché l’aggiudicazione è provvisoria.

L’operazione dà seguito alle delibere di Consiglio Comunale n. 9 e n. 20 del 2026: sono quelle che definiscono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028. Cioè cosa ed a quale prezzo il Comune mette in vendita del suo patrimonio immobiliare.

Non si tratta della prima vendita in assoluto condotta dall’Ente guidato dal sindaco Massimiliano Quadrini ma dell’ ennesimo tassello di una strategia di programmazione economica pensata dall’amministrazione per riqualificare le proprietà pubbliche, azzerare i costi di gestione dei beni improduttivi e reperire risorse liquide da reinvestire sul territorio. Il ragionamento è lineare: se un bene deve stare lì, senza essere sfruttato dal Comune, diventa solo un costo per i cittadini che devono sobbarcarsi le spese di manutenzione; allora è meglio venderlo, renderlo produttivo, sgravandosi le spese e creando le condizioni per nuove entrate nelle casse comunali.

La mappa dei beni: un patrimonio milionario in campo

L’antica Macchina continua nelle ex Cartiere Boimond di isola del Liri

L’aggiudicazione di quella porzione dell’ex Boimond si inserisce all’interno di una manovra economico-urbanistica ben più vasta ed articolata, che comprende diversi lotti messi periodicamente a bando.

Il piano triennale approvato dall’Assise civica contempla un corposo pacchetto di beni pubblici, dal forte impatto sia in termini finanziari sia per la futura conformazione della città:

Lotto 1 – Acquario ex Boimond: un immobile simbolo del comparto, con un valore di base d’asta fissato a € 980.906,26.

un immobile simbolo del comparto, con un valore di base d’asta fissato a € 980.906,26. Lotto 2 – Centro Servizi ex Boimond : il bene oggetto di questa aggiudicazione provvisoria, per un valore totale a base d’asta di € 250.000,00 (con la possibilità di suddivisione in Lotto 2A a € 96.000,00 e Lotto 2B a € 154.000,00).

: il bene oggetto di questa aggiudicazione provvisoria, per un valore totale a base d’asta di € 250.000,00 (con la possibilità di suddivisione in Lotto 2A a € 96.000,00 e Lotto 2B a € 154.000,00). Lotto 3 – Portineria ex Boimond con porzione di corte: un’area funzionale al complesso, con valore di base d’asta pari a € 176.842,00.

con porzione di corte: un’area funzionale al complesso, con valore di base d’asta pari a € 176.842,00. Lotto 5 – Ex scuola Montemontano: un presidio dismesso, con base d’asta stabilita in € 85.000,00.

un presidio dismesso, con base d’asta stabilita in € 85.000,00. Lotto 6 – Fabbricato via Chiastra (ex Caserma): altro tassello di rilievo nel centro urbano, con un prezzo a base d’asta di € 862.960,00.

Un valore complessivo che sfiora i tre milioni di euro e che dimostra la portata complessiva del piano di alienazione portato avanti dal Municipio.

L’iter procedurale e la garanzia della trasparenza

L’acquario ex Boimond

Per giungere alla seduta di gara dello scorso 16 ottobre, l’apparato burocratico ha condotto un percorso procedurale preciso e costante.

Dopo la prima indizione di gara approvata a fine luglio con la determina n. 1025, il Servizio IV ha adottato il 2 settembre la determina n. 1130 per prorogare i termini di presentazione delle offerte al 9 ottobre 2026. Un passaggio formale che ha permesso di ampliare la platea dei potenziali partecipanti e garantire la massima trasparenza e concorrenzialità, in piena conformità con le norme vigenti sui contratti pubblici.

I verbali redatti dalla commissione esaminatrice hanno riscontrato la regolarità delle domande giunte, consentendo l’adozione dell’atto di aggiudicazione provvisoria predisposto dal geometra Alessandro Di Folco e firmato dall’architetto Campagiorni.

Il dibattito politico

Il progressivo smantellamento e la vendita del patrimonio comunale continuano a stimolare il dibattito tra le forze politiche e nella cittadinanza.

Da un lato, la maggioranza consiliare rivendica la continuità e la bontà di una linea che punta a dismettere contenitori inutilizzati o degradati, eliminando i costi fissi di manutenzione e attraendo capitali privati per generare riqualificazione e nuovo indotto economico. Le risorse incassate attraverso le dismissioni rappresentano una leva fondamentale per finanziare opere pubbliche e servizi.

Dall’altro lato, l’opposizione e le realtà locali mantengono i riflettori puntati sull’evoluzione dei singoli bandi. La richiesta formulata dai banchi della minoranza è quella di vigilare con attenzione sulle destinazioni d’uso dei fabbricati ceduti, per garantire che ogni trasformazione ad opera dei privati — in settori strategici come Borgo San Domenico o via Chiastra — risponda anche a un reale interesse pubblico e alla vivibilità complessiva della città.

I prossimi passaggi

Massimiliano Quadrini

Ora la palla passa alle consuete verifiche amministrative relative al possesso dei requisiti di legge da parte della ditta aggiudicataria, atto propedeutico al decreto di aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto.

Nel frattempo, gli uffici tecnici comunali proseguono l’attività sui restanti lotti del piano, chiamati nei prossimi mesi a misurarsi con la risposta del mercato e degli investitori.