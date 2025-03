Patrimonio Culturale: il decreto di Giuli che dà a Frosinone più di sette milioni

Quasi il 50% del finanziamento per la Ciociaria è destinato ad interventi per la biblioteca e la Certosa di Trisulti

Il Decreto del Ministero della Cultura ha il numero di protocollo 37 UDCM del 31 gennaio scorso. Porta la firma del Ministro Alessandro Giuli ed ha per oggetto la dotazione finanziaria del Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Sul piatto ci sono 520 milioni di euro.

Vanno spalmati su tre annualita: 130 milioni euro sono per l’anno 2025, si sale a 150 milioni nell’anno 2026 ed a 240 milioni per l’anno 2027.

Il Fondo va a finanziare investimenti ed altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. Lo prevede una apposita Convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero della Cultura.

Quanto toccherà al Lazio

Alessandro Giuli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Al Lazio il decreto del Ministero destina la somma finale di 118 milioni 116mila 626,51 euro. Anche questo sono spalmati su tre annualità: quasi 32milioni nel 2025, poco meno di 39 milioni nel 2026 ed infine poco più di 48 milioni per il 2027. Il Decreto nelle 37 pagine descrive gli interventi ed il relativo finanziamento erogato, suddivisi per Regione e Provincia.

In Ciociaria sono previsti questi interventi per un totale di più di 7 milioni di euro.

COMUNE OGGETTO DESCRIZIONE 2025 2026 2027 TOT Casalvieri Casale Pescarola Copertura, scavo, manutenzione e restauro 230.000 290.000 1.790.000 2.310 Comuni vari Beni vari

fuori zona

Metropolit. Cultura e Porte Aperte 200.000 0 0 200 Frosinone Archivio di Stato Trasferimento in nuova sede 250.000 0 0 250 Collepardo Biblioteca di Trisulti Messa in sicurezza 50.000 50.000 50.000 150 Collepardo Biblioteca di Trisulti Catalogazione libri 30.000 30.000 30.000 90 Collepardo Bibliot. Trisulti Restauro libri 2.500 2.500 2.500 7.5 Collepardo Bibliot. Trisulti Pulizia 7.000 7.000 7.000 21 Collepardo Certosa di Trisulti Consolidamento

strutturale 250.000 300.000 1.805.000 2.355 Collepardo Certosa di Trisulti Manutenzione Programmata 300.000 300.000 300.000 900 Veroli Biblioteca Casamari Catalogazione libri 10.000 10.000 10.000 30 Veroli Biblioteca Casamari Legature fascicoli 2.500 2.500 2.500 7.5 Veroli Biblioteca Casamari Pulizia 10.000 10.000 10.000 30 Veroli Museo Maiuri Manutenzione 200.000 150.000 150.000 500 Cassino Montecassino Restauro libri 20.000 20.000 20.000 60 Gaeta Mausoleo di Atratino Restauro conservativo 450.000 430.000 470.000 1.350 Terracina Chiesa del Purgatorio Restauro della facciata 750.000 0 0 750 Terracina Tempio di Anxur Restauro degli intonaci 0 0 500.000 500 Minturno Parco Archeologico Manutenzione e Restauro 200.000 200.000 450.000 850 Formia Museo Archeologico Nuovo allestimento 100.000 100.000 300.000 500

Trisulti mon amour

La Certosa di Trisulti nella nebbia (Foto Luce61)

Come è agevole rilevare quasi il 50% dell’intero finanziamento che arriverà in Ciociaria è destinato ad interventi per la biblioteca e la Certosa di Trisulti. Segnale evidente che nelle intenzioni del Ministero c’è la precisa volontà di valorizzare l’importante patrimonio artistico e culturale della Certosa. Resta da capire quanto siano definitivamente in soffitta le ambizioni di Steve Bannon, lo scomodo ideologo del presidente americano Donald Trump tornato ora sulla cresta dell’onda. Lì a Trisulti voleva realizzare l’accademia dei sovranisti mondiali: una scuola in cui forgiare i leader dell’ideologia della destra sovranista di tutto l’Occidente.

Una cifra significativa riceverà anche il Comune di Frosinone per le operazioni di trasferimento dell’Archivio di Stato dalla attuale sede nel grattacielo Edera di Piazzale De Matthaeis, alla nuova.

Per capire bene la portata e l’importanza di questi finanziamenti che arriveranno sul territorio è opportuno ricordare qualche cifra.

La tradizione culturale italiana

Fabio Tagliaferri ed Alessandro Giuli

L’Italia è un Paese con una tradizione artistica e culturale millenaria. Dagli antichi romani, agli etruschi, al medioevo, per arrivare al rinascimento ed alla storia dell’arte più recente. Quel che è certo è che l’importanza del patrimonio culturale del nostro Paese è anche sancita nella Costituzione.

Per dare una dimensione dell’importanza del nostro patrimonio artistico e culturale si possono citare dei numeri, seppur incompleti e parziali. Le rilevazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC) indicano che nell’ultimo centinaio di anni sono stati vincolati 51.693 immobili. Pari a circa 55 mila chilometri quadrati, ovvero il 18% della superficie del Paese.

Si tratta di una porzione ben più grande di quella vantata da altri Paesi europei, come Spagna, Francia ed Inghilterra. Tant’è che molti siti italiani sono stati inseriti in cima alla lista del Patrimonio dell’Umanità stilata dall’UNESCO. Il fabbisogno finanziario connesso alla gestione del patrimonio artistico e culturale italiano si stima in circa 10 miliardi di euro.

Il settore pubblico contribuisce per circa l’80% (fra amministrazioni centrali e locali), con una spesa che è passata da 5,3 mld del 2000 a circa 9 mld nel 2024. Pari a meno dell’1% delle spese totali della Pubblica Amministrazione. Il resto è coperto da privati, tramite le sponsorizzazioni, e dal ruolo delle fondazioni.

Ecco perché i 7 milioni e mezzo di euro che arriveranno in Ciociaria dal Ministero, se sfruttati bene ne genereranno almeno altrettanti. Questo in termini di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.