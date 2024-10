Patrizia terza Sorella d’Italia: perché fidarsi non è salutare per Giorgia

Fratelli d'Italia e le piccole-grandi nevrosi delle due leader, che pagano pegno alla stanchezza per un potere che non possono delegare

“C’è chi lucra sull’immigrazione clandestina e chi combatte i trafficanti di esseri umani. Siamo fieri del nostro lavoro e continueremo a fare ciò che ci hanno chiesto gli italiani: difendere i confini“. Già, difendere i confini e difenderli anche in senso lato, altro che Salvini ieri alla Bicocca di Catania, magari dai giudici cattivoni evocati da Giorgia Meloni dopo la smacco sui Cpr in Albania. Anche se sono i confini concettuali di Fratelli d’Italia oltre i quali la “fratellanza” si annacqua in un mezzo cortile di ripicche e strafalcioni tattici. Una sorta di tatami tra l’approssimato e il malevolo.

Massimo Ruspandini alludeva ovviamente a tutt’altra cosa, in un suo post social. Il presidente frusinate di Fdi e deputato meloniano ce l’aveva (anche) con l’indagine contabile a carico di Mimmo Lucano. Eppure nel suo Partito i pericoli maggiori sembrano arrivare, più che dagli scafisti del Mediterraneo, dai diportisti di Via della Scrofa.

Ruspandini ed i “confini”

Massimo Ruspandini

Da tutto un settore trasversale del Partito cioè, diviso equamente tra insoddisfatti e fedelissimi maldestri, che sta facendo salire la pressione a Giorgia ed Arianna Meloni. Specie ad Arianna, che è comunque bersaglio grosso da quando Matteo Renzi aveva fatto scoppiare il “petardone” del caso Tagliaferri-Ales.

In apparenza il senatore di Rignano ha maturato smanie inquisitorie contro il ciociaro per via di paradigmi etici o addirittura giudiziari. Cioè: apparentemente a Renzi non è andato giù ciò che ritiene Tagliaferri non abbia: skill settate sulla gestione di una società in house del Mic così grande ed economicamente cardinale. Skill che invece Tagliaferri aveva dimostrato di avere andando ad esigere interessi bancari congrui maturati nel rapporto tra Ales ed alcuni istituti.Tra cui Mps, cioè la banca iconicamente più legata all’immagine dell’ex premier in giubbotto di pelle. Il dubbio che sia stato proprio l’avere toccato quel nervo scoperto a suscitare le smanie dalle parti di Rignano è cattiveria ma legittima.

Di Tagliaferri ed altre nevrosi

Fabio Tagliaferri

Al di là di quello che Guicciardini definiva “el suo particulare” comunque, il dato è che Arianna Meloni è stanca e lo ha fatto capire a non pochi del Partito. E siccome tra quei pochi ci sono non pochi insider ciarlieri la Meloni due lo ha fatto sapere de relato anche a molti media, tra cui il Foglio.

E con Arianna ci sta in combo cupa anche sua sorella Giorgia, che ormai per arrivare a fidarsi anche di una sola planata su passaggio zebrato fa passare tutto al setaccio dalla sua potentissima segretaria Patrizia Scurti.

Ma, al di là dell’innata propensione delle due sorelle al sospetto ed a vedere sicari anche nei tombini, cosa bolle di incontrollato nel calderone di Fdi? Diciamo che in questo caso c’è una crasi: una unione perfetta tra due leader affette già di loro da vittimismo complottista per indole e battage esistenziale ed una classe dirigente del partito che non fa nulla per calmare le due “cape”. Anzi che pare prenderci gusto ad incentivare le loro paranoie. A volte a motivarle in pieno.

Arianna e la “depressione politica”

La leader politica di Fdi Arianna Meloni (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Arianna addirittura sarebbe arrivata a parlare di “depressione politica” in Via della Scrofa e Giorgia sarebbe “stanca e delusa”. Solo dalle sinistre che attentano alla sua bravura e che se la tengono in tacca di mira come gli sniper cattivi dei film dove alla fine quello figo dei servizi la spunta su tutti? No, non è solo un problema di dossieraggi a cui gridare coi media in loop, ma è problema inside. E plurimo: con l’ex braccio destro ed ex cognato d’Italia Francesco Lollobrigida che “ammette con gli amici che non ci sarà alcuna fase due e che gestire le emergenze tutti i giorni inizia a essere un esercizio sfiancante per l’intera squadra”.

O con Alessandro Giuli, che non è tanto ministro indigesto perché spoletta di supercazzole hegeliane e solatìo-mediterranee , piuttosto perché è un battitore libero fuori dalle logiche del partito, tra l’altro intelligente e preparato come pochi. E soprattutto non “bollinato da Giovanbattista Fazzolari e da Alfredo Mantovano, sottosegretari alla presidenza del Consiglio e motori di tutto”.

Giuli e il caso Spano: roba del 2007

Alessandro Giuli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Giuli, in particolare e secondo Simone Canettieri su Il Foglio, si è chiamato come nuovo capo di gabinetto Francesco Spano. Il suo predecessore, Francesco Gilioli, era finito al centro del casino dei documenti passati ai giornalisti, ma Spano ha un marchio ancor più a fuoco. Nel 2017 Meloni “affermò che le tasse degli italiani non potevano essere buttate per pagare lo stipendio di Spano’”.

Che illo tempore guidava l’Ufficio contro le discriminazioni di Palazzo Chigi. Alcune associazioni Lgbtq presero dei finanziamenti ed apriti cielo, Giorgia fece l’aquila urlatrice. Insomma, il sunto è che le le due sorelle sembrano lamentarsi del fatto che non sono più controller totali e, in sincrono, del fatto che chi è subentrato a loro come controller non ci ha capito una ceppa.

Il guaio è che la modalità “non mi fido di nessuno” alla lunga non solo deteriora chi la attua e la vive, ma anche i sistemi complessi che da quella modalità dipendono in eziologia.

Rampelli che nuota ancora alla grande

Fabio Rampelli (Foto: Marco Ponzianelli © Imagoeconomica)

Sistemi complessi in cui non nuotano solo cavedani labbruti e trote giannizzere, ma lucci zannuti. Lucci come Fabio Rampelli, che con il nuoto avrà pure un conto in sospeso sostanziato dal suo contenzioso giudiziario con la Fin, ma che sa riconoscere le acque amiche della predazione.

E che è vicepresidente di quella stessa Camera dove a breve Giorgia Meloni farà “irruzione” telefonica per spiegare al capogruppo Tommaso Foti che deve gestire meglio le truppe.

Perché le “cape” sono nervose, e perché a Montecitorio ci vorrebbe una Scurti al cubo magari. Ma non c’è, una “fortuna” per la democrazia, una jella nera per il leaderismo.