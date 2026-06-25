Patto Civico alza lo scontro: “Tutta colpa di un Sindaco prevaricatore”

Ad Alatri non si allenta la tensione tra il movimento di Ceci e la maggioranza. La controreplica della civica alla coalizione è durissima e mette nel mirino Cianfrocca. "Se non avremo risposte, scenderemo in piazza per presentare direttamente ai cittadini il patto di fine legislatura. Ma non usciremo dalla maggioranza". Lunedì 29 il giorno della verità con la seduta del Consiglio comunale

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

È diventata una sorta di telenovela. Ad Alatri lo scontro tra la maggioranza e Patto Civico s’arricchisce di un’altra puntata. Una storia cominciata dopo le scorse elezioni Provinciali: quando due Consiglieri comunali nell’orbita leghista decidono di uscire ed aderire a Patto Civico, la formazione di Dario Ceci che aveva scoperto e lanciato la candidatura a sindaco del commercialista Maurizio Cianfrocca. Ma non era riuscito ad eleggere suoi esponenti in Consiglio.

Nei giorni scorsi Patto Civico ha consegnato un memorandum in sette punti tracciando la rotta di un patto di fine consiliatura. Ed ha reclamato un riallineamento della Giunta reclamando un assessorato. La maggioranza che sostiene il sindaco ha risposto no ritenendo inaccettabile un alleato che si comporta da avversario. Ed in pratica ha dato a Patto Civico una sorta di benservito. Oggi arriva la controreplica. (Leggi qui: Ultimatum di fine consiliatura e Alatri, la maggioranza alza il muro e dà il benservito a Patto Civico).

Fragile tregua

Patto Civico sui sette punti del patto di fine legislatura presentati non arretra. Anzi rilancia.“La risposta non è stata sui contenuti ma sulle persone“. E in vista del Consiglio comunale di lunedì 29 lo scontro rischia diventare aspro. In quella sede la possibilità di rottura e uscita di Patto Civico dalla maggioranza appare altissima anche se viene lasciata una porticina ancora aperta.

Ceci ribatte alla nota della maggioranza osservando che Patto Civico sta diventando una sorta di capro espiatorio delle tensioni interne che da tempo affliggono il centrodestra alatrese. “I nostri consiglieri – spiega il coordinatore – continuano a svolgere il loro mandato verso i cittadini di Alatri, che li hanno votati, non verso il Sindaco”.

Il municipio di Alatri

Ed aggiunge lanciando un messaggio chiaro ai Partiti del centrodestra. “Sappiamo che le tensioni interne a questa maggioranza sono ben altre: vengono sapientemente tenute fuori dagli occhi dei cittadini, mentre si preferisce scaricare ogni responsabilità su Patto Civico” sottolinea Dario Ceci. “Se l’obiettivo è lo scontro, se c’è la volontà di spingerci fuori dalla maggioranza, sia chiaro fin da ora: non saremo noi a tradire il patto sottoscritto con i nostri elettori, perché siamo stati noi a chiedere il voto per questa maggioranza, e a quel voto restiamo fedeli”.

Sindaco nel mirino

“Il punto, allora – incalza Ceci – non è la maggioranza in sé. Il punto è l’atteggiamento del Sindaco”. Un atteggiamento che Patto Civico ritiene prevaricatore fin dall’inizio rispetto alla volontà della maggioranza stessa “che troppe volte si è dovuta piegare a decisioni calate dall’alto piuttosto che condivise“. “Noi non abbiamo votato nulla contro il Sindaco, ufficialmente” ha chiosato il coordinatore.

Il sindaco Maurizio Cianfrocca (Foto © Stefano Strani)

L’affondo di Ceci è deciso e non risparmia niente e nessuno. “E se si vuole parlare di compattezza della maggioranza, allora va ricordato a tutti questi signori, che l’offerta della Presidenza del Consiglio Comunale a Patto Civico non risale alla fase di costituzione di questa maggioranza, ma a circa due o tre mesi fa, all’indomani della costituzione del Gruppo consiliare di Patto Civico” ricorda Ceci. “Un’offerta fatta, peraltro, nella convinzione, del tutto errata, che la nostra intenzione fosse stata quella di sfiduciare l’Amministrazione comunale”.

L’ultimatum

Dario Ceci

Patto Civico ribadisce di non aver chiesto di uscire dalla maggioranza. “Abbiamo chiesto risposte su sette punti concreti, entro un termine preciso, su temi che riguardano la vita reale delle persone di Alatri – sostiene fermamente Ceci – Se la risposta a questo è un commiato sbrigativo accompagnato dal silenzio sui contenuti allora siamo pronti a una scelta semplice e trasparente: andremo direttamente nelle piazze, contrada per contrada, a presentare il Patto di Fine Legislatura ai cittadini di Alatri“.

Lunedì il giorno della verità in Consiglio comunale. Si vedrà cosa faranno i due consiglieri di Patto Civicoe soprattutto come saranno accolti dai loro (ex?) colleghi di maggioranza. Sindaco in primis.