Pd al Congresso con Russel Crowe ed Antonio Scurati

Inviate al Pd Regionale e Nazionale le Controdeduzioni ai ricorsi di Rete Democratica e Base Riformista. Nel tesseramento on line ci sono mail con i nomi di Russel Crowe ed Antonio Scurati. Le anomalie. A Pico quasi più tessere che voti. "Cercano di vincere a tavolino”. "Basta con la falsa narrazione fatta fino ad oggi”

Devono averci lavorato la notte. Perché il sistema di smistamento della Posta Elettronica registra l’invio dei messaggi alle prime ore dell’alba di lunedì 13 gennaio. Gli esponenti di Area Dem e del collettivo Parte da Noi espressione dell’area Schlein hanno spedito ai massimi livelli del Partito Democratico regionale e nazionale una serie di Controdeduzioni. È la loro versione sui fatti dal 23 dicembre 2024 in poi: quelli che secondo Rete Democratica e Base Riformista (Sara Battisti e Antonio Pompeo) avrebbero inquinato il Tesseramento Pd nella provincia di Frosinone e minato le basi per il Congresso che eleggerà il prossimo Segretario Provinciale ed il gruppo dirigente. (Leggi qui: Il tesseramento è congelato, il Congresso Pd può attendere).

Francesco De Angelis

Fino a questa mattina il leader di Area Dem Francesco De Angelis aveva imposto il silenzio. Sostenendo due cose. La prima: i Congressi si vincono con i voti e non con i ricorsi, noi abbiamo i voti e vogliamo andare a contarli il prima possibile al Congresso. La seconda: rispondere ai veleni di questi giorni significa alimentarli ed è quello che qualcuno spera facciamo.

A far decidere di invertire la rotta è stato il contenuto di buona parte della trentina di ricorsi all’esame da venerdì scorso della Commissione di Garanzia Regionale del Pd guidata da Alberto Tanzilli. Tutti inviati dalle aree Pompeo e Battisti. Nella premessa delle Controdeduzioni inviate ora da Area Dem e Parte da Noi, i franceschiniani dicono di averle scritte ed inviate “a tutela del Partito, a protezione della sua integrità e del giusto dibattito“. Anche perché “acuire pubblicamente lo scontro vorrebbe dire vanificare una parte del lavoro straordinario che la Segretaria sta portando avanti sul piano nazionale“.

Il contro ricorso

Le Controdeduzioni non si limitano a rispondere alle accuse ma segnalano a loro volta altre ipotetiche irregolarità nel percorso verso il Congresso. Realizzando così una contro narrazione per contestare “la falsa narrazione fatta fino ad oggi e nella quale ci sono i buoni da una parte ed i presunti cattivi dall’altra. È tempo di mettere in chiaro una serie di questioni”.

L’obiettivo della serie di email inviate all’alba è quello di smontare tutti i ricorsi presentati da Rete Democratica e Base Riformista. Al tempo stesso vengono mosse una serie di contestazioni sulla trasparenza e correttezza delle procedure di tesseramento in alcuni comuni.

Il primo esempio portato riguarda i Circoli dove si prevedeva la presenza di Garanti con il compito di vigilare sul rispetto delle regole di Partito. Alcuni di loro, si sostiene, avrebbero operato a vantaggio solo di una parte.

Dai documenti che Alessioporcu.it ha avuto la possibilità di consultare vengono citati i casi di Ferentino e di Alatri (definiti “eclatanti”) dove si sostiene non sia stata organizzata nessuna pubblica iniziativa di tesseramento, con una distribuzione delle tessere tutta a vantaggio degli esponenti di Rete Democratica e Base Riformista.

A Pico più tessere che voti

Sara Battisti e Antonio Pompeo

“La verità“ continuano nelle contro deduzioni “sta nel maldestro e ripetuto tentativo di chi ha cercato in tutti i modi di impedire la libera adesione al Partito Democratico, con l’unico obiettivo di vincere ‘a tavolino’ il Congresso distribuendo il maggior numero di tessere solo ed esclusivamente alla propria parte politica”. In che modo? Nella ricostruzione inviata al Partito si sostiene che in alcune località chi aveva le Tessere iscriveva solo la sua parte ed impediva all’altra di fare tesserati.

Il documento non evita alcune sottolineature. Come i casi del Tesseramento online. Vengono evidenziate stranezze ed anomalie: nei nomi, nei tempi, nei modi. “Desta enorme scalpore il caso di Pico: durante le feste di Natale e Capodanno, forse colti da un’ondata di speranza nel 2025 oltre 184 persone si iscrivevano al Partito Democratico. Tutte insieme, tutte nello stesso modo, tutte nelle stesse ore, in un comune dove il PD si è sempre attestato sui 70 iscritti”. A lasciare perplessi quelli di Area Dem è il fatto che a Pico (2700 abitanti) nelle recenti elezioni politiche il Pd ha ottenuto 250 voti di lista, gli iscritti al Pd ora risultano essere 223. Più della città di Cassino.

Russel Crowe si iscrive a Veroli

Russel Crowe nel film Il Gladiatore

A Veroli è scesa in campo l’assessore Assunta Parente. Che nella sua coampgna di adesioni ha incontrato sul suo cammino l’ex sindaco Simone Cretaro, mai iscritto al Partito Democratico e che pure recentemente ha confermato la propria non adesione. Scrive ora il contro ricorso: “Attraverso studi professionali ha confezionato pacchetti di tessere online riconducibili ad indirizzi e-mail di attori, artisti e personaggi famosi quali “Russell Crowe, Antonio Scurati, Fosco Maraini ed il cantante John Miles. Così tante illustre personalità di cui una anche defunta: sarà forse merito del Festival della Filosofia? Legittimo che chiunque usi il nome del suo beniamino culturale o cinematografico per farsi una mail: ma tutti a Veroli e tutti iscritti al Pd, tutti nello stesso giorno?”

Nel testo si lascia intendere di avere altre cose da dire personalmente: quasi un invito ad essere auditi dalle Commissioni: “riservandosi, anche qualora la Commissione lo ritenesse necessario, di fornire ulteriori dettagli in merito ad alcuni presunti ed improvvisi innamoramenti verso il Partito Democratico provinciale”.

Andare avanti

Daniele Leodori

Nessun commento per ora dal Partito Democratico Regionale. La posizione del Segretario Pd del Lazio Daniele Leodori rimane la stessa: il Congresso serve, definirà i pesi di ciascuna area in modo democratico e sulla base di quei pesi sarà possibile costruire i nuovi equilibri, il più possibile unitari.

A confrontarsi saranno due tesi. Quella del Segretario Provinciale uscente Luca Fantini, sostenuto dalle aree di Sara Battisti ed Antonio Pompeo. E quella dell’ex leader universitario di Primavera Studentesca Achille Migliorelli, sostenuto da Francesco De Angelis, Enzo Salera, il collettivo di Nazzareno Pilozzi e Danilo Grossi.

L’alleanza che sostiene Achille Migliorelli questa sera si riunisce a Ripi: per organizzare la campagna congressuale. Per loro, nessuna comunicazione ha congelato il Congresso: e tra pochi giorni vanno depositate le candidature in forma ufficiale. La battaglia va avanti.