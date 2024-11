Pd, Alberto Tanzilli al timone fino al Congresso

Individuato il nome di garanzia che va bene a tutte le componenti. Il dirigente romano guiderà il Pd della provincia di Frosinone al prossimo Congresso. La telefonata tra Leodori e Fantini.

La strada ora è in discesa. L’accordo sul nome del prossimo Segretario provinciale del Partito Democratico ancora non c’è ma il clima adesso è diverso. C’è il via libera di tutti al nome del presidente della Commissione che dovrà guidare il Pd della provincia di Frosinone fino alla scelta del suo nuovo gruppo dirigente. Si chiama Alberto Tanzilli ed è l’uomo che tutti hanno individuato nei mesi scorsi come garante massimo del Partito nel Lazio: è il presidente della Commissione di Garanzia Regionale.

Militante storico, ferroviere in pensione, viene da Base Riformista l’area degli ex renziani rimasti nel Pd. A formalizzare la scelta sarà la Direzione Provinciale di Frosinone nei prossimi giorni: non c’è ancora la data ma a questo punto ha poca importanza.

Sara Battisti, Francesco De Angelis e Luca Fantini

Su quella Commissione, la sua composizione ma soprattutto chi dovesse guidarla ci sono state molte scinitille e ben due rinvii della Direzione nei giorni scorsi. Perché con la sua formale costituzione cessano le funzioni del Segretario provinciale uscente Luca Fantini e della sua Segreteria, l’unica – fino ad oggi – ad avere completato per intero il proprio mandato. E comincia la stagione dei congressi. Governata proprio dalla struttura che verrà affidata ad Alberto Tanzilli. (Leggi qui: Pd, ancora fumata nera: conta e intesa sono a portata di mano).

La telefonata

Daniele Leodori

La soluzione è stata individuata durante una telefonata tra il Segretario regionale Daniele Leodori ed il Segretario provinciale Luca Fantini. Leodori ha chiesto a Fantini se Tanzilli potesse essere considerato da tutti un uomo di equilibrio e di garanzia. La risposta pare sia stata che nemmeno c’era bisogno di parlarne: perché Alberto Tanzili è il garante del Lazio ed è stato individuato in quel ruolo da tutte le sensibilità regionali che hanno dato vita allo scorso congresso.

Insomma: talmente di garanzia che si può parlare di “soluzione istituzionale”, talmente blindata “da superare ogni discussione in atto a Frosinone”.

Sarà il Segretario provinciale Luca Fantini a formalizzare quella che passerà come “soluzione istituzionale”. Sarà il suo ultimo atto da Segretario.

Antonio Pompeo (Foto © IchnusaPapers)

Prima di allora però bisognerà definire l’assetto della Commissione. La componente AreaDem (Francesco De Angelis) ha proposto 4 componenti ad AreaDem, 3 a Rete Democratica (l’area del consigliere regionale Sara Battisti), 2 a Base Riformista (la componente guidata dall’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo) 1 all’area del Segretario nazionale Elly Schlein. Luca Fantini aveva proposto una ripartizione alla pari e senza tenere conto delle proporzioni. Sul punto c’era stata una prima rottura.

L’individuazione di Alberto Tanzilli mette in secondo piano anche quella discussione.