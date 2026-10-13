Pd Ceccano, il congresso che non arriva: correnti, tessere e la lotta per il dopo Conti

Il circolo cittadino si prepara al rinnovo della Segreteria. Giulio Conti oggi è assessore ai Lavori pubblici e resta il Segretario che ha ricostruito il Partito negli anni più difficili. Ma il Pd che ha vinto le Comunali è diventato più largo, più forte e anche più complicato. Piroli guarda a Bettinelli, l’area Battisti ha i numeri di Cavese, AreaDem vuole continuare a pesare. Sullo sfondo c’è Andrea Querqui e come sempre nei congressi Dem, prima del nome bisognerà contare.

I Congressi del Partito Democratico hanno una loro concezione del tempo. Quelli della provincia di Frosinone, in particolare, raramente si risolvono con una telefonata ed un caffè. Prima ci sono le correnti, poi i tavoli, poi gli incontri per decidere chi deve partecipare agli incontri ed alla fine arriva la sintesi. Quando arriva.

Il Congresso provinciale che ha portato Achille Migliorelli alla guida della Federazione ne è stato un esempio recente: una gestazione lunga quasi un anno e mezzo, passata attraverso il confronto armato tra le diverse componenti prima di arrivare all’accordo. Ora il calendario politico si sposta sui Circoli.

A Ceccano la partita promette di essere interessante. La data ancora non c’è. Le manovre sì.

Il Pd che ha vinto

Mariano Cavese

Un dato viene prima di tutti gli altri. Il Partito Democratico alle Comunali del 2025 ha preso 1.590 voti, pari al 12,49%, risultando la lista più votata della coalizione che ha portato Andrea Querqui al 52,59% e alla fascia tricolore. Un risultato che ha rimesso il Pd dentro Palazzo Antonelli con un peso ben diverso rispetto agli anni precedenti.

In Consiglio sono entrati Emanuela Piroli, Giulio Conti e Federica Maura. Quando Conti è passato in Giunta è subentrato Mariano Cavese.

Le caselle successive hanno raccontato altrettanto bene i rapporti di forza. Giulio Conti ha ottenuto i Lavori pubblici, una delle deleghe più pesanti della macchina amministrativa e finora l’ha interpretata con una presenza molto visibile sul territorio, tra cantieri, sopralluoghi e manutenzioni. Emanuela Piroli è diventata presidente del Consiglio comunale. Altro incarico importante diventando la figura più importante dopo il Sindaco di Ceccano. Federica Maura ha assunto il ruolo di capogruppo ed una delega politicamente visibile come quella al Commercio. Mariano Cavese è entrato nell’Aula.

Sono ruoli differenti, ma nessuno ornamentale.

Il paradosso Conti

Giulio Conti

Il nodo parte da Giulio Conti. È ancora il Segretario del circolo cittadino ed è contemporaneamente assessore ai Lavori pubblici. Non esiste un automatismo universale che impedisca di sommare i due ruoli. Politicamente, però, nei Partiti capita spesso che quando un Segretario assume una responsabilità amministrativa importante si apra il tema della separazione tra chi governa e chi deve tenere insieme il Partito.

A Ceccano quella discussione è ormai inevitabile. Conti ha un merito che perfino molti avversari interni gli riconoscono: prese il Pd in uno dei suoi momenti peggiori. Quando divenne Segretario il Circolo veniva da fratture profonde, compresa quella con Emanuela Piroli. Fu eletto con appena 28 voti ma da quella condizione il Partito è arrivato alle Regionali del 2023 vicino al 30 per cento e poi alla vittoria amministrativa del 2025.

Ora però Conti governa ed il Pd deve scegliere chi dovrà occuparsi del Partito.

Tre anime, forse quattro

Emanuela Piroli

Il problema è che a Ceccano non esiste un solo Pd. Esistono sensibilità differenti che alle Comunali hanno corso sotto lo stesso simbolo e che adesso dovranno decidere quanto contano. C’è l’area che fa riferimento ad Emanuela Piroli, oggi molto vicina alla linea nazionale di Elly Schlein.

Il nome che continua a circolare in quell’ambiente è quello di Valentino Bettinelli, già indicato nei mesi successivi alle Comunali come uno dei possibili candidati alla segreteria. È un profilo giovane, politicamente riconoscibile e legato proprio alla componente della Piroli.

C’è poi il mondo che ruota attorno a Mariano Cavese e alla consigliera regionale Sara Battisti. Alle Comunali Cavese ha dimostrato di avere un proprio radicamento. Già nell’estate 2025 la sua candidatura alla veniva letta come espressione di quella parte del Pd provinciale collegata alla Battisti.

Infine c’è AreaDem, il mondo di Francesco De Angelis, dentro il quale negli ultimi anni si è ricollocato anche Giulio Conti.

Tre aree ma il problema è trovare un solo Segretario.

Conti vuole pesare sul dopo

Federica Maura

Qui iniziano i retroscena. Nel Pd ceccanese si racconta che Conti stia lavorando perché la successione non venga decisa sopra la sua testa. È comprensibile. Chi ha guidato il Partito dalla fase più complicata fino alla vittoria non ha alcuna intenzione di consegnare le chiavi e limitarsi a chiedere dove sia il guardaroba, ma vuole avere voce nella scelta. Anche perché oggi Conti è un assessore, non un consigliere comunale eletto che può contare sul proprio seggio per l’intera consiliatura.

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti gli assessori vengono nominati dal sindaco e possono essere sostituiti. Il loro peso politico dipende quindi anche dal rapporto con il sindaco, dal gruppo consiliare e dal Partito che li esprime.

È qui che la segreteria cittadina smette di essere una questione di tesserati e diventa equilibrio amministrativo.

Gli altri hanno già una casella

Federica Maura ed Emanuela Piroli

Guardando la fotografia del gruppo Pd si capisce perché. Piroli ha la Presidenza del Consiglio. Federica Maura è capogruppo e ha una delega. Conti è assessore. Il meno coperto sul piano degli incarichi politici di primo livello è proprio Mariano Cavese. È naturale quindi che la sua area voglia incidere sul congresso.

Non significa automaticamente che Cavese debba diventare Segretario. Significa che sarà difficile costruire un accordo ignorando il gruppo politico che rappresenta e i voti che ha portato.

La candidatura Bettinelli avrebbe invece un significato diverso: rappresenterebbe un segnale di ricambio generazionale. È un tema che il Pd ceccanese non può ignorare. Ceccano è una città di oltre ventimila abitanti e il principale Partito del centrosinistra cittadino non dispone oggi di un movimento giovanile strutturato e riconoscibile È un limite politico prima ancora che organizzativo. Un Partito che vuole preparare le classi dirigenti dei prossimi dieci anni non può vivere soltanto di dirigenti che già siedono nelle istituzioni. Bettinelli, da questo punto di vista, offrirebbe un messaggio preciso.

Poi bisogna prendere i voti.

Il quarto nome

Sofia Ferracci

Ed è qui che torna il vecchio vizio Dem. Quando tre candidati rischiano di dividere il Partito, si cerca il quarto. Una figura di sintesi. Già dopo le Comunali era circolato il nome di Sofia Ferracci, indicata come possibile soluzione generazionale e di mediazione. Lei espressione di Cavese, Battisti e Fantini, quindi figura che si collega anche con il ragionamento fatto

Oggi nelle conversazioni interne riaffiora anche l’ipotesi di un nome diverso, magari non reduce direttamente dalla competizione elettorale e capace di presentarsi come segretario del Partito prima che di una corrente. È probabilmente questo il profilo sul quale potrebbero convergere tutti, qualora nessuno disponesse dei numeri per imporsi. Sempre che tutti vogliano davvero convergere.

Dai piani alti, l’idea del ricambio

C’è poi un ragionamento che starebbe maturando anche ai livelli più alti del Partito. L’idea sarebbe quella di puntare su una figura giovane ma già con una piccola esperienza capace di rappresentare un investimento sul futuro del Pd sia provinciale che regionale.

Non necessariamente un nome già pienamente organico al Circolo: potrebbe essere anche una personalità vicina al mondo Democratico, riconosciuta e apprezzata trasversalmente nelle diverse aree del Partito. Il ragionamento parte anche da una constatazione: Ceccano, pur avendo un peso elettorale significativo nel centrosinistra provinciale, da anni fatica ad esprimere candidature di primo piano nei livelli istituzionali superiori.

Per questo qualcuno starebbe pensando ad una Segreteria capace di costruire oggi un profilo da far crescere domani. Per ora siamo nel campo delle interlocuzioni e delle ipotesi ma è una pista che, avvicinandosi il Congresso, vale la pena tenere d’occhio.

Nuova Vita guarda la partita

Mariangela De Santis, vicesindaca espressione di Nuova Vita

Fuori dal recinto formale dei Democratici c’è poi il resto della coalizione. In particolare Nuova Vita, che alle ultime Comunali ha portato 798 voti alla coalizione Querqui. In quell’area non manca chi guarda con scarso entusiasmo all’ipotesi di una segreteria cittadina costruita in continuità totale con l’attuale assetto Conti.

Non significa che Nuova Vita scelga il segretario del Pd. Non potrebbe. Significa però che il Congresso avviene dentro una coalizione che governa insieme e nella quale ogni riequilibrio di un Partito produce conseguenze nei rapporti con gli alleati. A Palazzo Antonelli nessuna casella vive da sola.

Il sindaco non starà alla finestra

Andrea Querqui

Poi c’è Andrea Querqui. Formalmente non è lui a dover scegliere il prossimo Segretario. Politicamente è difficile immaginare che il suo parere non abbia peso.

Querqui alle Regionali del 2023 fu candidato come indipendente nella lista del Pd e raccolse a Ceccano 1.843 preferenze, contribuendo in maniera decisiva al risultato dei Democratici in città. Due anni dopo ha guidato una coalizione larga alla vittoria delle Comunali ed Pd è stato il primo Partito di quella maggioranza davanti alla sua lista ed a Progresso Fabraterno.

Il prossimo Segretario dovrà quindi avere un rapporto con il sindaco abbastanza solido da sostenere l’Amministrazione ma anche sufficiente autonomia da rappresentare il Partito quando le due esigenze non coincideranno perfettamente. È questo, più del nome, il vero profilo che il Congresso deve trovare.

Le tessere

Elly Schlein con la nuova tessera

Poi naturalmente ci sono loro: le tessere. È il momento nel quale i grandi ragionamenti sulle culture politiche incontrano la calcolatrice. Nel Pd cittadino si parla già di gruppi organizzati e pacchetti di iscritti in grado di orientare il Congresso. Circolano indiscrezioni su esponenti interni ed anche su figure politicamente vicine al Partito capaci di muovere numeri significativi. Sono indiscrezioni, per ora.

Il dato concreto arriverà soltanto quando sarà definita ufficialmente la platea congressuale e si vedrà chi avrà diritto a votare. Perché i Congressi si possono vincere con le strategie, ma alla fine, però, bisogna sempre avere un voto in più.

Qualcuno potrebbe chiedersi perché tutta questa agitazione per il Segretario di un circolo cittadino. Perché il segretario organizza il Partito. Tiene insieme iscritti e amministratori, costruisce la linea politica, parla con gli alleati e soprattutto si rapporta con la Federazione provinciale . Le Federazioni provinciali contano. Contano quando arrivano elezioni regionali o politiche, sono tra i luoghi nei quali iniziano a formarsi le candidature, si pesano i territori e si stabilisce chi ha abbastanza forza per chiedere rappresentanza.

Oggi a Frosinone il segretario provinciale è Achille Migliorelli. Il prossimo segretario di Ceccano dovrà sedersi a quel tavolo e Ceccano, con i suoi voti, non è esattamente un circolo da mettere in fondo all’ordine del giorno.

Il Congresso che verrà

Achille Migliorelli

La data ancora manca. I nomi invece cominciano ad esserci. Bettinelli per l’area Piroli. Cavese e il mondo vicino a Sara Battisti. AreaDem che non intende disperdere il peso costruito da Conti. Poi l’eventuale figura di sintesi.

In mezzo c’è un assessore-segretario che ha portato il Pd dal minimo storico alla stanza dei bottoni e che non sembra disposto a diventare spettatore della propria successione. Ci sono alleati che osservano. C’è un sindaco che inevitabilmente conterà ed ovviamente ci sono le tessere. Molte discussioni del Pd finiscono lì.

Con qualcuno che chiede quale sia la linea politica e qualcun altro che, molto più pragmaticamente, domanda: quanti ne abbiamo? Il Congresso di Ceccano non è ancora cominciato. Politicamente, però, sono già tutti in sala.