Pd, congresso col freno a mano: la svolta nell’ultimo vertice

Delegati puntuali, leader in trincea, conclave improvvisato alle Terme di Pompeo. Il Congresso provinciale Pd elegge Migliorelli ma rinvia la resa dei conti sulle vice segreterie. Unità proclamata, fratture congelate.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

I ‘compagni‘ più anziani cominciano ad arrivare verso le 9.30. Sono quelli con i capelli grigi, vengono dal vecchio Partito Socialista e dal Pci e per loro la puntualità è un dogma. Sugli inviti per il Congresso Provinciale del Partito Democratico sta scritto che alle 9.30 si comincia con la registrazione dei delegati: fino alle 10 potrebbe essere tranquillamente una riunione dello Spi, il sindacato dei Pensionati della Cgil. Il fatto è che alle 11 il Congresso non è ancora cominciato: si è impantanato prima ancora di ingranare la marcia. Colpa della vice segreteria provinciale.

Lo stop

Ad uno ad uno iniziano ad arrivare i leader. Il primo ad arrivare è il Commissario Federico Gianassi: non vede l’ora di andare via e magari non mettere più piede dalle parti di Frosinone nemmeno per sbaglio. Arrivano Danilo Grossi e Nazzareno Pilozzi la delegazione di Parte da Noi il Comitato che è vicino a Marta Bonafoni e per la prima volta affronta la spirale di un Congresso Pd. Al confronto, in particolare a Frosinone, il conclave con il quale in Cappella Sistina si elegge il Papa è una passeggiata di salute.

Un quarto dopo le dieci Antonio Pompeo ha preso possesso del piazzale delle Terme di Pompeo: intorno a lui ci sono i colonnelli dei Riformisti di Lorenzo Guerini, agguerriti e con la baionetta politica tra i denti. “Oggi non cederemo nemmeno un centimetro” mettono in chiaro da subito.

Francesco De Angelis

Si tiene a distanza il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis: sa fiutare l’aria e sa benissimo che basta poco per incendiare tutto. Il Congresso è ad un passo dalla rottura: colpa delle ultime ventiquattrore e dei nodi che tutti speravano di sciogliere con gli ultimi colpi di pettine. Ma né Antonio Pompeo né Danilo Grossi sono disposti a cedere: nessuno vuole rinunciare alla vice segreteria provinciale, la reclamano entrambi. Il primo per se stesso il secondo per Pilozzi. La prospettiva di una vice segreteria a metà è irricevibile per Parte da Noi. (Leggi qui: Il Congresso che non chiude: nel Pd è resa dei conti a poche ore dal voto).

L’attesa si prolunga

Arriva il Segretario Regionale Daniele Leodori. Si tuffa nella mischia. Spera di disinnescare. O quantomeno di raffreddare. I suoi sono pronti a fare la loro parte, il problema sta nel campo dell’alleato: Area Dem incassa il Segretario Provinciale Achille Migliorelli. E vale doppio perché evita che vada a Rete Democratica, la componente con i quali la volta scorsa erano tutt’uno esprimendo il Segretario uscente Luca Fantini.

Leodori prende il caffè con Francesco De Angelis, con l’ex presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini, con Marco Delle Cese. Fanno il punto: gli confermano che la situazione è esplosiva.

Gian Franco Schietroma (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Dentro intanto prende posto Gian Franco Schietroma: il leader socialista ha un sorriso che va da un orecchio all’altro. Ad oggi è lui l’unico ad avere un progetto per le prossime Comunali di Frosinone, un candidato sindaco ed una serie di liste pronte. “Sono lieto di questo invito e di questo Congresso. Noi attendiamo segnali dal Pd per la costruzione di un centrosinistra unito. Nell’attesa ci siamo portati avanti ed abbiamo messo in campo il nostro vice segretario nazionale Vincenzo Iacovissi per le Comunali di Frosinone. Ci farebbe piacere se ci fosse anche il Pd”.

Nicola Zingaretti, rilassato e senza più croci sulle spalle, né politiche né amministrative, sfila il capotto con un sorriso se possibile ancora più ampio di quello di Schietroma. Arriva il Segretario provinciale della Cgil Giuseppe Massafra, le delegazioni di Alleanza Verdi Sinistra, del Movimento 5 Stelle e di Possibile, i civici di Provincia in Comune di Luigi Vacana. Ma ancora il Congresso non parte.

Il conclave

Claudio Mancini e Daniele Leodori

Soprattutto non si vede ancora la Consigliera regionale Sara Battisti e nemmeno il deputato Claudio Mancini, l’uomo forte del Pd su Roma, il responsabile regionale degli Enti Locali. È lui ad avere costruito con Daniele Leodori il nuovo equilibrio del Partito Democratico a Roma ed il tutto il Lazio. La loro presenza a Frosinone oggi è un segnale chiaro per qualsiasi riserva o perplessità: significa che non ci sono margini per distinzioni.

Intorno alle 11 c’è la mossa che decide la giornata. Ed il Congresso Provinciale. Arrivano Battisti e Mancini. Il tempo di un caffè. Poi salgono sulla saletta sopraelevata nella hall dell’auditorium. Intorno al tavolo si accomodano il commissario Federico Gianassi, il Segretario Regionale Daniele Leodori, il Presidente Regionale Francesco De Angelis, gli onorevoli Claudio Mancini e Sara Battisti il dirigente nazionale Danilo Grossi, l’ex deputato Nazzareno Pilozzi. E naturalmente il Segretario provinciale designato Achille Migliorelli. Off limits.

L’unico che ha l’ardire di avvicinarsi è Corrado Trento, il capo delle pagine Politiche di Ciociaria Oggi che fa le scale e scatta la foto. Sotto lo sguardo allibito degli ammessi al Conclave dice, senza nemmeno guardarli, “È la foto del giorno, non accetto espulsioni”.

Senza soluzione

La foto del conclave © Ciociaria Oggi (Courtesy Massimo Pizzuti)

Da giù non si sente una parola. Si studiano i movimenti delle teste. Per i primi, lunghissimi, interminabili dieci minuti, tutte restano ferme. Poi iniziano a scuotersi: quella di Antonio Pompeo a dire che No non se ne parla nemmeno e più ancora quella di Danilo Grossi che assume anche un colore paonazzo.

Si agita Gianassi, cercano di mediare Leodori con Mancini. Nessuno si schioda. La soluzione, quando tutti si attestano,sta in un luogo solo: il Regolamento. A mali estremi, estremi rimedi: Mancini e Leodori dicono, nella sostanza: bene, il Congresso va avanti e vota tutti i punti all’Ordine del Giorno. Quindi? Si elegge Achille Migliorelli Segretario, si elegge Sara Battisti Presidente del Partito, si elegge il gruppo dirigente. Non è all’Ordine del Giorno l’elezione dei vicesegretari e non verranno votati: né uno né due. Talvolta calciare il pallone in Tribuna è la soluzione migliore. Li eleggerà la Segreteria Provinciale d’intesa con la Segreteria Regionale.

Achille Migliorelli

Danilo Grossi è livido in volto. Aggiunge: “Se è così, noi diremo chiaramente che se non ci sarà la vise segreteria unica noi non entreremo”. Il primo segnale lo manda Marta Bonafoni: la Coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico non si presenta a Ferentino nonostante la sua presenza fosse prevista.

Scendono dalla saletta. Il Congresso può cominciare: ci sono 4098 votanti, 3983 per la mozione unitaria con Migliorelli Segretario, 62 bianche, 21 nulle. Ma è solo scenografia. Il solco ormai è tracciato.