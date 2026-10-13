Pd del Golfo, la parola d’ordine è allargare

Alla Direzione provinciale del Pd intervengono a sorpresa Stefanelli, Bartolomeo e Moscardelli: coalizioni più larghe per Formia, Gaeta e Minturno al voto nel 2027. Il cerino passa al Segretario provinciale Sarubbo.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. E poi Formia e Gaeta non sono fortezze così inespugnabili. Il centrodestra lì ha vinto o stravinto negli ultimi anni perché il fronte Progressista ha commesso l’errore di disunirsi o seguire il vento del civismo. È arrivato il tempo di pensare di essere forza di governo piuttosto che continuare ad esercitare un ruolo di sterile rappresentanza. La Direzione Provinciale del Partito Democratico ha affrontato lunedì sera, il caso dei tre comuni più importanti del Golfo che rinnoveranno le rispettive amministrazioni comunali: Formia, Gaeta e Minturno.

Lo ha fatto durante l’analisi della situazione politica in vista delle Comunali primavera 2027. I comuni pontini chiamati alle urne sono 18, ai quali potrebbe aggiungersi quello, attualmente commissariato, di Aprilia.

A chiedere di allargare le coalizioni Progressiste per «rendere più competitiva la proposta politica da sottoporre ai tre distinti elettorati» sono stati tre interventi. Quelli del sindaco di Minturno ed ex presidente della Provincia di Latina (appena rientrato nel Pd) Gerardo Stefanelli, del quattro volte sindaco di Formia Sandro Bartolomeo e del senatore Claudio Moscardelli che del Pd provinciale di Latina è stato Segretario sino alla metà del 2021.

In piena sintonia

Claudio Moscardelli (Foto: Sara Minelli / Imagoeconomica)

I loro interventi sono stati nella forma distinti ma nella sostanza fotocopia. Hanno chiesto al Segretario Provinciale Dem Omar Sarubbo di capire che le coalizioni elettorali del fronte Progressista in fase di allestimento hanno bisogno «di altro». O, come ha replicato l’ex Consigliere regionale Domenico Di Resta, devono avere un carattere di generosità. Insomma devono essere «più espansive» per «non ripetere l’errore di Fondi – ha tuonato il senatore Moscardelli – dove i candidati a sindaco di espressione del centrodestra ci hanno costretto a raccogliere le briciole, poco più del 20%».

Gli interventi di Stefanelli, Bartolomeo e Moscardelli non erano previsti e non sono stati scontati. Era la prima volta che l’ex presidente della Provincia Gerardo Moscardelli interveniva in Direzione Provinciale a Latina da quando ha riabbracciato la causa Dem: mentre a Minturno dove è sindaco aspetta ancora di essere invitato per qualche incontro del suo Partito. Lo stesso ex primo cittadino di Formia Sandro Bartolomeo erano anni che non interveniva ai lavori del governo provinciale del Pd, così come il senatore Claudio Moscardelli che aveva deciso di stare lontano dal dibattito interno ai Dem preferendo avviare una ricostruzione della sua componente nei territori chiave della provincia.

Stefanelli e la convention di Minturno

Gerardo Stefanelli

Stefanelli a Minturno i problemi li ha in casa con un’accoglienza tutt’altro che calda dopo il ritorno nel Pd. Il Gruppo ha votato in Consiglio comunale insieme a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega un emendamento integrativo al progetto di rigenerazione urbana di un tratto di Lungomare dopo avere presentato un’interrogazione al sindaco dal forte contenuto ostile. (Leggi qui: Ed il Pd mise alle corde il suo Stefanelli).

Gerry on the road ha dalla sua parte un doppio mandato amministrativo (inedito negli ultimi decenni dalle parti di piazza Portanova) e una «rosa» di nomi da proporre quale candidato a sindaco alle proprie amministrative «che non devo decidere io, per carità, ma il nostro elettorato con le primarie».

Il Pd minturnese non ha voluto commentare questa proposta ma Stefanelli va avanti: sabato 17 ottobre, alle 10.30, ha organizzato una convention presso il Castello Baronale il cui titolo è una risposta alla tiepida accoglienza ricevuta dal suo Partito: «Crediamoci, il futuro è tutto da scrivere». Ci saranno il segretario regionale Daniele Leodori, quello provinciale Omar Sarubbo, la presidente del Pd di Latina Carmela Cassetta, con i saluti iniziali del segretario cittadino Lorenzo Corea.

Non è più il 2016

Stefanelli, intervenendo lunedì sera alla Direzione provinciale Dem ha messo in chiaro che «Minturno del 2026 non è senz’altro la Minturno del 2016 quando eravamo la pattumiera gratuita dell’intero Golfo. Le cose realizzate hanno attestato, penso, la capacità e la nostra credibilità . Ma per costruire una diversa e nuova proposta del domani serve mettere in campo nuovi sogni ed iniziare un nuovo cammino. Il Pd deve mostrarsi coraggioso e generoso per indicare nuovi obiettivi e sostenere nuovi protagonisti per la prossima stagione politica».

E uno di questi sarà l’avvocato Luca Scipione che, presidente dell’associazione Iniziativa per Formia, ha confermato che sabato mattina sarà a Minturno «per ricambiare la visita che Gerardo ci ha fatto quando ci siamo presentati alcune settimane fa a Vindicio».

Il nome del penalista è stato fatto lunedì sera più volte nel corso degli interventi di Sandro Bartolomeo e del senatore Moscardelli che, per via della sua attività professionale, martedì si è sentito con il presidente di Iniziativa per Formia. Gli ha ribadito quanto aveva auspicato alla Direzione del suo Partito provinciale e mandato a dire, indirettamente, a quello formiano. Quello di concretizzare un solo verbo: allargare… allargare… allargare.

Il cerino a Sarubbo

Omar Sarubbo

Ora il cerino acceso è stato consegnato nelle mani del Segretario provinciale Omar Sarubbo che ha un filo diretto con tre quarti del gruppo consiliare di Formia (Luca Magliozzi e Alessandro Carta) e con il segretario cittadino Stefano Scipione. Così come l’emanazione del partito di Gaeta (soprattutto il capogruppo Emiliano Scinicariello e la segretaria cittadina Chiara De Conca) è espressione dei vertici del Pd provinciale e ritenuta vicinissima al Consigliere regionale pontino Salvatore La Penna.

Il Pd non vince le amministrative di Formia dal 2013, a Gaeta ancora più lontano nel tempo, dal 1998. «Queste due città fortunatamente non sono fortezze inespugnabili come sono diventate Terracina e, soprattutto, Fondi – ha dichiarato ai lavori della direzione provinciale del Pd Sandro Bartolomeo – Il Pd a Formia e a Gaeta deve essere capace di guidare una coalizione in grado di cambiare questo stato di cose. Si tratta di uno schieramento che deve avere la stella polare dell’etica, di essere formato da persone per bene quali sono l’avvocato Luca Scipione o gli stessi Consiglieri Antonio Di Rocco, Amato La Mura e Nicola Riccardelli.»

E poi il secondo paradigma deve essere rappresentato da un programma condiviso. Formia e Gaeta «hanno mille problemi ma questa nascente coalizione, trainata dal Pd, deve chiedere il sostegno per la realizzazione nella prossima consiliatura – ha terminato Bartolomeo – di un programma in cui campeggiano pochi ma qualificati punti. Ne basterebbero anche cinque». Il resto vien da sé.

Se il sindaco Cristian Leccese martedì pomeriggio ha dovuto convocare una riunione last minute alla presenza di tutti i dirigenti, il fronte progressista sta pensando di superare le candidature in campo del capogruppo Dem Scinicariello e del giovane dirigente del M5S Simone Avico con quella dell’ex Ppi, il professore universitario Alessio Valente.