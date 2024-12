Pd, Fantini e Migliorelli in campo nello stesso giorno

Si definisce la griglia dei candidati a Segretario provinciale del Pd di Frosinone. Confermate le candidature di fantini e Migliorelli. Il gioco delle alleanze. Chi sta con chi.

Tutto nello stesso giorno, tutti nello stesso giorno. Il Segretario Provinciale uscente Luca Fantini ed il suo uomo di punta nel mondo universitario Achille Migliorelli ufficializzano a poche ore l’uno dall’altro la loro candidatura a Segretario Provinciale del Partito Democratico di Frosinone.

Entrambi, poco prima hanno visto accendere il semaforo verde su un’alleanza che sarà strategica nella corsa per la guida della Federazione. Luca Fantini chiude il cerchio con l’ex presidente della provincia Antonio Pompeo: le loro due componenti Rete Democratica e Base Riformista si sono combattute sul piano politico fino a poche settimane fa.

Achille Migliorelli incassa l’appoggio del dirigente nazionale Danilo Grossi referente territoriale dell’area Schlein: si replica anche in Ciociaria l’asse che ha portato all’elezione della Segretaria nazionale; ma molti degli attuali protagonisti, si sono combattuti sul piano politico fino a poche settimane fa.

Fantini ufficializza la candidatura

Luca Fantini

Che il Segretario uscente fosse in campo per un secondo mandato era un’evidenza: lo aveva fatto capire subito dopo l’insediamento della Commissione Congresso. Mancava l’annuncio ufficiale. È arrivato nelle ore scorse.

“È con grande orgoglio che annuncio ufficialmente la mia ricandidatura alla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Frosinone. Una candidatura ‘collettiva’, che nasce dal sostegno della nostra comunità: in queste settimane, Segretari di Circolo, dirigenti del Partito, amministratori del territorio, membri della Segreteria uscente e tanti militanti hanno condiviso con me la scelta di continuare insieme a far crescere il PD. (…) Ora è il momento di dare continuità, forti dell’esperienza maturata in questo straordinario percorso“.

Parla di continuità, il Segretario. Mette i Circoli al centro: “rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Saranno ancora i protagonisti di questo Congresso e della nostra futura azione politica. Grazie al loro supporto abbiamo portato in questi quattro anni il Partito nelle piazze, abbiamo promosso confronti aperti e abbiamo lavorato con passione per ascoltare il territorio e provare a dare contributi utili e risposte“.

Elenca i temi, indica tutti i fronti aperti, sottolinea l’impegno che il Pd deve mettere per migliorare la società: “Lo faremo con l’entusiasmo di sempre e grazie non ai singoli, ma alla comunità che ho rappresentato e voglio continuare a rappresentare“.

Il cuore di Migliorelli oltre l’ostacolo

Achille Migliorelli

Achille Migliorelli come avversario è una delle scelte più ostiche. Perché evita la sfida tra due generazioni diverse del Pd. Entrambi vengono da Gioventù Democratica e se Fantini ne è stato il Segretario Regionale Migliorelli è stato la punta di lancia del Movimento Universitario, organizzando una rete di consenso strutturata e solida in tutto il Cassinate.

Punta sulla mozione degli affetti per annunciare la sua candidatura. Dicendosi emozionato e grato e parlando del Pd come del “mio Partito. La mia seconda casa, a cui sono legato da tanti momenti di bella politica, vissuti con la consapevolezza di appartenere ad una grande storia di lotta e riscatto. Un’appartenenza di cui sono andato sempre fiero e in cui, anche oggi che sono diventato amministratore del mio Comune, continuo a dare il mio contributo disinteressato”.

Spiega che è stato un gruppo di amiche e amici a chiedergli “di fare un passo in più, di gettare il cuore oltre l’ostacolo e mettere a disposizione della nostra comunità la mia passione e il mio impegno. (…) So che ci sarà molta strada da fare. Ma non so restare indifferente. Oggi è il momento di tentare e di mettermi in gioco con tutto me stesso. Per questo accetto la corsa e scendo in campo”.

Le alleanze

Achille Migliorelli

Nelle ore precedenti, i due candidati alla Segreteria hanno definito la griglia delle alleanze che li sosterrà.

Migliorelli ha delineato il suo perimetro ringraziando il Presidente Regionale del Partito Francesco De Angelis e la comunità di AreaDem “per aver creduto in me ed avermi spronato a mettermi al servizio del Partito Democratico della nostra Provincia”. Danilo Grossi, il collettivo “Parte da Noi” e tutta l’area di riferimento della Segretaria Elly Schlein nella mattinata hanno formalizzato l’appoggio che già da sabato era stato dato dai livelli regionali: “Lavoreremo insieme con impegno e dedizione per portare avanti le nostre idee e realizzare un cambiamento positivo nella nostra Provincia, nella condivisione di obiettivi comuni” dice il candidato.

Con lui c’è il sindaco di Cassino Enzo Salera che lo conosce bene per essercisi confrontato spesso dai tempi della sua prima elezione quando riportò al centrosinistra la seconda città della provincia di Frosinone togliendola al centrodestra. E Migliorelli contribuì al risultato. “Il sostegno immediato di Enzo alla mia persona è sintomo di stima e rispetto reciproco. Con lui, anche tutti i Sindaci, le amministratrici e gli amministratori del nostro territorio che hanno voluto e vorranno sostenermi e che saranno al mio fianco in questo cammino”.

Antonio Pompeo

Anche Luca Fantini nelle ore precedenti aveva definito il perimetro. Per lui voterà l’area dei post renziani di Antonio Pompeo. Si è confrontato con la sua ex avversaria alle Regionali Sara Battisti. Nei giorni precedenti era stato a pranzo con Francesco De Angelis che gli aveva spianato un’autostrada durante la Direzione provinciale. Lo aveva fatto dicendogli che non esisteva più l’alleanza tra lui e Battisti che l’aveva battuto alle elezioni. Il segnale tra le righe era: nella prossima tornata potremmo sostenere te e schierare una donna. Antonio Pompeo ha trovato invece la sintonia con Sara Battisti: potrebbe fare tandem con lei nelle prossime Regionali. Ma prima dovrà far vincere a Luca Fantini questo Congresso.