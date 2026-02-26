Pd, il Congresso nei giorni del cortocircuito

San Giorgio fa cadere un sindaco di Forza Italia, Pontecorvo valuta un’intesa con un altro primo cittadino azzurro. Due scelte opposte mentre il Pd celebra il congresso provinciale: ora serve una linea chiara, non geometrie variabili.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Questione di giorni, questione di chilometri. Il Congresso Provinciale del Pd arriva nel momento in cui la Federazione di Frosinone non può più permettersi ambiguità e rischia di finire nel caos organizzativo. Perché l’assenza di una guida per quasi 15 mesi, la mancanza di una rotta chiara e condivisa, sta portando a situazioni da paradosso.

Le parole pronunciate oggi pomeriggio dal Commissario mandato dal Pd nazionale Federico Gianassi – “Il Pd di Frosinone può ripartire forte e unito” – suonano come una dichiarazione di fine lavori. E infatti sabato 1° marzo, alle Terme di Pompeo, Achille Migliorelli sarà proclamato Segretario provinciale. Con lui verranno eletti Presidente, Tesoriere, Direzione e Commissione di garanzia. Si chiude una stagione durata ben più di un anno, segnata da ricorsi, veti, mediazioni tra Area Dem, Rete Democratica, Riformisti e civici interni.

Ma mentre il Partito sistema i propri equilibri, i territori mandano segnali che non possono essere archiviati come semplici dinamiche locali.

I casi San Giorgio e Pontecorvo

Luca Di Stefano a San Giorgio a Liri con il sindaco Francesco Lavalle e la giunta

A San Giorgio a Liri il Pd martedì è stato decisivo nel far cadere l’amministrazione guidata dal forzista Francesco Lavalle. Una scelta netta, trasversale, politicamente pesante. Un atto che ha chiuso un’esperienza e riaperto il confronto sul rapporto con il centrodestra nei Comuni. (Leggi qui: San Giorgio, sette firme e un epilogo: Lavalle cade, salta l’asse Pd–Forza Italia).

A pochi chilometri di distanza, a Pontecorvo, lo scenario è diverso ma altrettanto delicato. Anche lì un sindaco di Forza Italia, Anselmo Rotondo. Anche lì numeri risicati. Domani il Consiglio comunale dovrà eleggere un nuovo presidente dell’assise. Le indiscrezioni indicano un possibile coinvolgimento della dottoressa Annalisa Paliotta, medico chirurgo, esponente autorevole del Pd al punto da essere scelta come candidata alle scorse Regionali.

Due casi, un solo Partito. E una domanda inevitabile: qual è la linea? A Pontecorvo Anselmo Rotondo chiede una figura di Garanzia e potrebbe decidere di affidare la presidenza d’Aula ad una figura dell’opposizione. Ma attraverso quali canali passa questa scelta? Per essere una scelta politica di garanzia e di equilibrio deve esserci un placet del Partito. Che in questo momento non c’è. E le poche ore di differenza tra la seduta di domani e la riunione dell’Assemblea Pd rischioano di creare un vulnus.

Questione di coerenza

Anselmo Rotondo

Non è una questione ideologica. È una questione di coerenza politica. Perché in una fase in cui il Pd prova a chiudere le fratture interne di cinque anni fa ed a costruire una candidatura unitaria per il futuro, il messaggio che arriva dai territori appare disallineato.

Il Congresso, in questo quadro, non è solo un passaggio statutario. È il momento in cui la nuova segreteria dovrà chiarire il perimetro delle alleanze, la postura nei Comuni, il rapporto con il centrodestra. Non per imporre schemi rigidi, ma per evitare che ogni amministrazione diventi un caso a sé.

La presenza annunciata di Marta Bonafoni, Daniele Leodori, Claudio Mancini e Nicola Zingaretti certifica che la fase è osservata con attenzione anche a livello regionale e nazionale. Perché il nodo non è solo organizzativo. È politico.

Se il Pd vuole “ripartire forte e unito”, come sostiene Gianassi, deve dimostrare che l’unità non è soltanto il risultato di una mediazione congressuale. Deve diventare direzione. Altrimenti San Giorgio e Pontecorvo resteranno due episodi isolati solo sulla carta, ma non nella sostanza degli equilibri provinciali.