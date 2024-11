Pd, la Direzione vara la Commissione: scintille De Angelis – Battisti

La Direzione Provinciale Pd vara la Commissione Congresso. Chi la compone. La Relazione finale del Segretario Luca Fantini che cessa dalle funzioni. Le scintille tra De Angelis e Battisti. Pompeo ecumenico. L'appello di Leodori all'unità.

Quattro ad AreaDem di Francesco De Angelis, 3 a Rete Democratica di Sara Battisti, 2 a Base Riformista di Antonio Pompeo, 1 all’area della Segretaria nazionale Elly Schlein: la Commissione che guiderà il Partito Democratico della provincia di Frosinone al Congresso è composta così. La guiderà il Garante regionale Alberto Tanzilli.

Ma le divisioni restano tutte: i rancori tra Francesco De Angelis e Sara Battisti sono ancora carne viva e ferita politica aperta. Come ha messo in luce il lunga seduta di questa sera della Direzione Provinciale. A poco sono servite le parole del Segretario Regionale Daniele Leodori presente ai lavori con il suo richiamo all’unità.

La Commissione

Con la nomina della Commissione cessa le sue funzioni il Segretario provinciale Luca Fantini: nella storia del Pd in provincia di Frosinone è stato finora l’unico a completare il mandato. Prima di lui c’era riuscito solo Mauro Buschini per un periodo anche più lungo: ma quello era un altro Partito.

Alberto TANZILLI Presidente Carlo DI SANTO Base Riformista Massimo LULLI Base Riformista Nazzareno PILOZZI Area Schlein Giampiero DI COSIMO Rete Democratica Alberto FESTA Rete Democratica Maria Rita Cinque Rete Democratica Mauro BUSCHINI AreaDem Fernando CARDARELLI AreaDem – Enzo Salera Chiara BOTTONI AreaDem SilviA MAGNANTE AreaDem

Il Commiato

Luca Fantini

Il Segretario Luca Fantini lascia la carica con una relazione di 14 pagine ed una considerazione politica. Se è stato lì per l’intero mandato lo deve ad un asse che è durato per quasi l’intera durata della Segretaria e che oggi non esiste più: l’alleanza tra Francesco De Angelis e Sara Battisti. Il postulato che ne deriva è che qualunque decisione politica sia stata presa in questi anni è stata condivisa e concordata con loro.

Nella Relazione, il Segretario uscente traccia un bilancio che riassume successi, sfide e prospettive future. Condivisione e crescita sono state le parole chiave del suo discorso: sottolinea che sono proprio quei due valori ad avere guidato ogni decisione e iniziativa intrapresa durante un periodo di transizione e rinnovamento per il Pd locale. Ma anche di pacificazione.

Luca Fantini

Perché all’inizio del mandato le divisioni erano ancora profonde. Fantini ha sottolineato l’importanza dell’approccio collettivo costruito durante il suo mandato: coinvolgendo circoli, amministratori locali e Giovani Democratici. Il tutto in un contesto reso difficile dalla pandemia e dai cambiamenti a livello nazionale. La Federazione provinciale Pd di Frosinone invece – spiega la relazione – ha mantenuto saldo il proprio impegno attraverso:

Un rinnovamento interno , con la ricostituzione degli organi provinciali e una nuova segreteria aperta alle sensibilità emergenti;

, con la ricostituzione degli organi provinciali e una nuova segreteria aperta alle sensibilità emergenti; Un forte radicamento territoriale , grazie alla presenza costante nei circoli, anche quelli più piccoli e periferici;

, grazie alla presenza costante nei circoli, anche quelli più piccoli e periferici; Una campagna elettorale inclusiva, culminata nell’elezione di rappresentanti locali come Matteo Orfini, pur in uno scenario politico avverso.

I Grandi Temi del Territorio

La Consulta dei Sindaci sul caso Stellantis guidata da Enzo Salera

Sono quattro i temi chiave del territorio individuati dal Segretario. Innanzitutto il Lavoro e la Crisi Industriale. La questione occupazionale è stata il “nervo scoperto” del mandato. Fantini ha denunciato con forza i problemi della disoccupazione giovanile e dei neet (ragazzi che non studiano né lavorano), aggravati dalla crisi industriale di Stellantis. Ha ribadito l’importanza di una politica industriale che tuteli i lavoratori e non solo gli interessi degli imprenditori, sollecitando un intervento più incisivo del Governo nazionale. L’altro punto chiave è la Sanità con la Costituzione. In che senso? La sanità territoriale è stata descritta come un’emergenza cronica, soprattutto per la carenza di personale. Fantini ha rimarcato la necessità di difendere i diritti costituzionali alla salute, richiamando tutti a una responsabilità condivisa, anche oltre le competenze amministrative dirette.

Il terzo capitolo è concentrato su Istruzione ed Educazione, aree in cui la provincia soffre alti tassi di dispersione scolastica e povertà educativa. Fantini ha sottolineato l’importanza di investire nella scuola e nell’università come strumenti di emancipazione sociale. E poi Ambiente e Sostenibilità perché la tutela ambientale è stata un altro pilastro dell’attività politica del Pd provinciale. Come? Con iniziative mirate alla sostenibilità e alla sensibilizzazione dei cittadini su temi fondamentali per il futuro del territorio.

Le Sfide Elettorali ed il futuro

La rielezione di Enzo Salera

Nella relazione di Luca Fantini viene spiegato che le elezioni Politiche ed Amministrative degli ultimi anni hanno rappresentato momenti chiave per testare la forza del Partito. Nonostante le difficoltà, il Pd di Frosinone è riuscito a ottenere risultati importanti, come la vittoria nelle comunali di Cassino e il consolidamento del consenso nelle regionali del Lazio. Fantini ha evidenziato come queste esperienze abbiano dimostrato l’importanza del lavoro di squadra e della costruzione di liste rappresentative di tutte le sensibilità del territorio.

Guardando avanti, Fantini ha ribadito la necessità di un modello di sviluppo equo e inclusivo, che risponda alle emergenze sociali ed economiche della provincia. Le prossime sfide, tra cui le elezioni comunali di Ceccano, saranno cruciali per consolidare il ruolo del Pd come forza politica capace di offrire una vera alternativa alla destra di governo.

Tra le priorità indicate per il futuro:

Rafforzare le strutture locali del partito, coinvolgendo maggiormente i giovani;

Proporre soluzioni innovative su lavoro, istruzione e ambiente;

Promuovere un dibattito politico ampio, con una visione a lungo termine per il territorio.

Concludendo il suo intervento, Luca Fantini ha ribadito il valore della condivisione e della crescita come pilastri della sua azione politica. Il messaggio affidato a quella relazione è che l’eredità lasciata dal suo mandato non è solo un insieme di risultati concreti, ma un patrimonio di esperienze e relazioni che rappresentano una base solida per il futuro del Partito Democratico di Frosinone.

Le scintille

Sara Battisti e Matteo Orfini

Alla relazione è seguito il dibattito. Ha dimostrato che la divisione è viva e pulsante. Le ha messe a nudo la Consigliera regionale Sara Battisti. Ha detto che è stata messa sotto attacco, strumentalizzando alcune sue dichiarazioni: quelle in cui rivelava di non avere votato Francesco De Angelis quando si è candidato alle scorse Europee e criticava le alleanze trasversali che hanno visto il Pd protagonista. (Leggi qui: Battisti: “Nel 2014 non votai De Angelis” e incendia il dibattito dentro al Pd).

Davanti alla Direzione non le rinnega, non fa passi indietro. Ma le pone sotto una luce diversa. Spiegando che non ha mai messo in discussione l’unità del Partito. Ma le alleanze fatte con il centrodestra alle Comunali di Ferentino, Sora e Veroli secondo lei sono da rivedere. Perché non si può cercare il consenso a tutti i costi, il risultato elettorale deve maturare nell’ambito del centrosinistra. Mette al centro il ruolo di garanzia svolto in questi anni da Luca Fantini: “è stato all’insegna della condivisione delle scelte. Con tutti. per questo oggi non può essere criticato o messo in discussione per quelle decisioni”.

Poi l’aspetto più sostanziale: c’è chi non mette mano al portafogli per partecipare alle spese del Partito. Eppure lo prevede lo Statuto. Gli incarichi affidati dal Pd ai suoi rappresentanti non sono delle prelature personali ma luoghi nei quali va portato il pensiero del Pd provinciale. Ma se non ci si confronta è chiaro che quegli incarichi diventano piccoli principati. Per evitarlo “occorre un raccordo continuo pure nelle decisioni politiche che si prendono. Vale anche negli enti intermedi e nelle partecipate”.

Il disoccupato istituzionale

Francesco De Angelis

Non è andato per il sottile nemmeno Francesco De Angelis. Attacco e difesa, sciabola e fioretto. Innanzitutto le strumentalizzazioni denunciate dalla sua ex alleata alla quale aveva anche affiato la guida della componente: “Sono mesi che non faccio dichiarazioni sulle questioni interne del Pd”.

Qualche rospo sullo stomaco ce l’ha. Non fa riferimento alla rivelazione con cui Sara Battisti aveva detto di non averlo votato ma si riferisce anche a quello quando ricorda che lui alla presidenza del Consorzio Asi non c’è arrivato grazie al Pd: anzi si stavano preparando a metterlo in una cornice per infilarlo nel pantheon. Perché “presidente del Consorzio Industriale di Frosinone ci sono diventato perché c’è stata l’indicazione fatta dall’allora presidente della Camera di Commercio Marcello Pigliacelli e non dal Pd”.

Francesco De Angelis

E che anche altre volte qualcosa sia mancato è un’evidenza perché “Dal 2014 non ricopro cariche elettive nel Partito: da dieci anni a questa parte sono un disoccupato istituzionale. Però la gente mi vuole bene lo stesso. Cosa c’è che non va? Mi sono impegnato sempre, in ogni elezione: dalle politiche alle regionali. E abbiamo sempre vinto”.

Le alleanze spurie? Per Francesco De Angelis sono i risultati a parlare: a Sora, Ferentino e Veroli gli elettori si sono espressi in maniera molto chiara e con numeri difficilmente confutabili: “Cosa mi si vuole rimproverare: di vincere?” In particolare su Veroli ricorda che lo schema che ha consentito al sindaco Germano Caperna di vincere è lo stesso che prima di lui ha eletto sindaco Simone Cretaro.

La visione di Antonio

Antonio Pompeo (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

L’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo prende la parola quando De Angelis ha appena detto che l’alleanza dalla quale è stato superato alle scorse Regionali non esiste più. È una stilettata a Sara Battisti. Quasi a dirle: se si votasse oggi, senza di me, non verresti rieletta in Regione.

Antonio Pompeo però non si infila sulla scia dei veleni e dei rancori. Traccia un profilo diverso. Terzo. Quasi rimprovera i due contendenti quando gli domanda “Ma su cosa ci stiamo dividendo?” Ricorda alla Direzione i numeri del tesseramento: sono lontani dai tempi d’oro, significa che il Pd ha perso il contatto con quella che un tempo era la sua base ed Antonio Pompeo sollecita ad andare a ritrovare quel consenso. “Dobbiamo tornare a occuparci dei temi che interessano la gente, in mezzo alla gente. Altrimenti non andremo da nessuna parte”.

L’unità invocata dal Segretario Regionale Daniele Leodori è lontana. Ma la possibilità di una sintesi è più vicina di quanto possa sembrare. A mancare, in questo momento non sono le condizioni: è la volontà.