Pd, la riunione di Cassino salta ma l’intesa c’è: il Congresso può iniziare

La riunione di ieri non si è tenuta per ragioni di agenda, non di politica. Ma lo schema è definito. Cardarelli è l'uomo di Salera. Vita è la figura scelta da Di Rollo e accettata da Salera. Due vicepresidenze alle correnti minori. Fardelli non ha detto no. Dopo mesi di stallo, le condizioni ci sono

Il segnale più affidabile. Non è l’accordo firmato: è il silenzio. Nessun muro alzato, né sulle chat né di persona: significa che la partita è sostanzialmente chiusa. In un dibattito che per mesi aveva visto ogni nome proposto rimbalzare indietro come respinto, il silenzio di queste ore vale più di mille dichiarazioni. Il Partito Democratico di Cassino ha trovato la formula: Lorenzo Vita Segretario Pd di Cassino, Fernando Cardarelli presidente dell’assemblea. Due vicepresidenze: una a Rete Democratica (l’area di Sara Battisti e Antonio Pompeo) e una all’area Schlein (il comitato Parte da Noi che ha come riferimento la coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni).

I vertici provinciali di entrambe le correnti sono stati informati e non hanno opposto obiezioni. Le condizioni per andare a congresso, adesso, ci sono.

Come ci si è arrivati davvero

Enzo Salera e Barbara Di Rollo (Foto © Michele Di Lonardo)

Per mesi la narrazione di questa crisi è stata quella di uno scontro tra Enzo Salera e Barbara Di Rollo: sindaco contro presidente del Consiglio comunale, AreaDem di Cassino contro AreaDem provinciale, chi vuole comandare e chi non vuole cedere. Una narrazione non del tutto falsa ma incompleta. La soluzione finale dice qualcosa di più preciso: la formula che ha sbloccato tutto non è stata imposta da Salera, né concessa da Di Rollo come resa. È nata da una dinamica diversa e più sottile.

Cardarelli è l’uomo del sindaco. Non c’è ambiguità su questo: è il coordinatore storico delle liste civiche salerane, il suo riferimento più diretto nel territorio. Portarlo alla presidenza dell’assemblea è un segno di Salera nel senso più classico del termine. Vita, invece, è una figura diversa. Non è un uomo di Salera. Non è nemmeno un uomo di Di Rollo nel senso stretto. È stato proposto da Di Rollo — e questo è il punto che cambia la lettura dell’accordo. Di Rollo ha indicato il nome. Salera lo ha accettato. È una soluzione che consente a entrambi di rivendicare qualcosa: Di Rollo ottiene che il Segretario non sia una diretta emanazione del sindaco; Salera ottiene che la presidenza dell’assemblea lo sia e che il Segretario sia condiviso.

Lorenzo Vita (a destra) con Achille Migliorelli (al centro) e Danilo Grossi

Vita è stato scelto per quello che rappresenta: una figura giovane, esterna al binomio che ha paralizzato la trattativa per mesi, con una trasversalità dimostrata alla presidenza dell’ANPI e una militanza organizzata che lo rende credibile agli occhi di tutte le componenti. Una figura di garanzia, come si dice in questi casi.

La condizione di Vita e la risposta di AreaDem

Vita aveva posto una condizione precisa per accettare: il Congresso doveva essere unitario. Non una conta di forza, non una vittoria di maggioranza su minoranza ma un accordo vero che coinvolgesse tutte le anime del Partito.

AreaDem ha risposto in modo concreto: ha proposto una vice segreteria a Rete Democratica e una all’area Schlein. Non sono cariche simboliche: sono rappresentanza reale in una struttura dirigente che altrimenti sarebbe stata monocolore. La proposta ha ottenuto il parere favorevole dei vertici locali e provinciali di entrambe le correnti interessate.

Luca Fardelli (Foto © Stefano Strani)

È su questa base che Luca Fardelli ha confermato il semaforo verde che aveva acceso fin dalla prima riunione, tenuta mesi fa: “Siete voi la maggioranza, scegliete voi i nomi, noi gradiremmo avere un ruolo”. Una luce verde confermata né per stanchezza né per resa ma semplicemente perché la richiesta che aveva posto (uno schema che garantisse la logica della rappresentanza) con le minoranze riconosciute e non ignorate è stata sostanzialmente soddisfatta. Non in forma identica a quanto chiedeva (la replica dello schema Provinciale, dove però i rapporti di forza sono diversi) ma abbastanza da rendere il congresso unitario nel senso che Vita richiedeva.

Il rinvio di ieri e quello che conta

La riunione prevista ieri non si è tenuta. Ma per ragioni banali e non per ostacoli politici: un’agenda che si è affollata all’improvviso di impegni istituzionali e familiari. Fino ad oggi in questa vicenda ogni rinvio era stato letto come un segnale di crisi. Questo volta no. Lo schema era già definito prima della riunione. Resterà definito dopo.

Enzo Salera

L’unica questione che rimane aperta è il quando. Salera spinge per procedere rapidamente: la settimana prossima, al massimo quella successiva. C’è chi preferirebbe settembre, per consentire una partecipazione più ampia. Il sindaco potrebbe accettare: quattro settimane passano in fretta e la base si allarga in maniera sensibile.

Quello che questa storia ha detto

Al di là dei nomi e delle cariche, questa vicenda ha raccontato qualcosa di strutturale sul PD di Cassino e forse su qualcosa di più grande. Salera ha vinto perché aveva i numeri e la pazienza di usarli. Ha aspettato che lo stallo diventasse insostenibile per tutti, poi ha imposto i termini. Non con uno strappo, non con una forzatura pubblica, ma con la logica inesorabile del 70%.

Il Segretario uscente Romeo Fionda

Di Rollo ha trovato una via d’uscita onorevole: il nome del segretario Lorenzo Vita è proposto da lei ed è condiviso. Non è una vittoria ma non è nemmeno una resa senza condizioni. Fardelli ha ottenuto quello che chiedeva nella sostanza: un accordo che non ignora le minoranze. La forma non è quella dello schema provinciale che invocava ma la logica è la stessa.

Quello che rimane, però, è la domanda che nessun congresso risponde: un partito che ha impiegato mesi per accordarsi su una segreteria di circolo è pronto ad affrontare le sfide che lo aspettano: le Provinciali, le Regionali, le Comunali? I numeri di AreaDem dicono che può governare. La storia di questi mesi dice che governare non è sempre la stessa cosa che decidere. Lorenzo Vita può partire mettendo il primo successo nella bacheca: ha ottenuto l’unità. A Cassino non era scontato.