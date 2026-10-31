Pd, la tregua è già finita:  Migliorelli non li coinvolge, i big lo mettono sotto accusa

Nove mesi dopo l’accordo che aveva portato Achille Migliorelli alla guida del Pd provinciale, la pace interna rischia di saltare. Nel mirino il metodo del Segretario, accusato di decisioni unilaterali. Vertice delle componenti. I tamburi di guerra tornano a rullare. E l’intervista sui casi Paliotta e Isola del Liri fa esplodere le tensioni. Francesco De Angelis finisce sotto pressione e da Roma arriva la provocazione di Mancini: pronto a fare il commissario a Isola del Liri.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

I tamburi di guerra tornano a rullare nella jungla del Partito Democratico della provincia di Frosinone. Gli equilibri raggiunti a fatica la scorsa primavera sono ad un passo dal finire in macerie: tutta l’architettura messa su dopo quindici mesi di scontri interni ha ripreso a tremare ed il rischio che possa crollare nei prossimi giorni è concreto. Il Segretario Provinciale Achille Migliorelli è in discussione: più di lui lo è il metodo che ha messo in campo per governare il Pd da quando è stato investito per acclamazione nove mesi fa.

A metterlo al centro delle critiche è stata la riunione delle componenti che si è tenuta due sere fa a Frosinone. Non un’assemblea e nemmeno un tribunale politico: uno degli incontri periodici nei quali si fa il punto sulla situazione. Poco meno ‘una quarantina di persone in tutto: i referenti di Rete Democratica (l’area politica di Sara Battisti, dell’ex Segretario Provinciale Luca Fantini, dell’ex vicepresidente della Provincia Enrico Pittiglio); i vertici dei Riformisti di Guerini (la componente che ha come coordinatore regionale l’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo); rappresentanti delle altre sensibilità politiche interne al Pd.

L’oggetto della discussione era lo stato di attuazione dell’accordo che nove mesi fa ha portato alla nascita della nuova Segreteria provinciale. Ma subito la discussione è andata a concentrarsi sul metodo di governo del Pd utilizzato dal Segretario Provinciale: «unilaterale», «personalistico», «padronale», «senza condividere la linea con le altre sensibilità e con il resto del Gruppo Dirigente», qualcuno ha azzardato anche il termine «patriarcale».

L’accordo alla pari

Antonio Pompeo, Luca Fantini, Sara Battisti

Gli interventi hanno ricordato che Achille Migliorelli non ha vinto un Congresso provinciale ma è stato acclamato Segretario sulla base di un accordo alla pari. Cioè che assegna la stessa dignità alle due parti nelle quali il PD è diviso: da un lato Area Dem con il collettivo Parte da noi, dall’altra Rete Democratica e Riformisti.

E proprio questi ultimi hanno tuonato: «Se l’accordo alla pari non c’è più è evidente che nemmeno il Segretario ha più una base sulla quale rimanere in carica». Nel mirino è finito anche il presidente PD del Lazio Francesco De Angelis: «È lui il garante dell’accordo: se non è in grado di farlo rispettare e di gestire il Segretario lo dica».

Non siamo alla richiesta di dimissioni per Achille Migliorelli ma durante la riunione è stato messo in chiaro un punto: se è il risultato di un accordo alla pari e quell’accordo non c’è, non c’è nemmeno il Segretario. Sul piano politico: Battisti, Pompeo, Pittiglio e Fantini sono il 50% del PD in provincia di Frosinone e – dice la riunione – Migliorelli non può prendere posizioni vincolanti per tutto il Partito senza averle condivise prima con tutti gli altri.

La goccia che fa traboccare il vaso

Achille Migliorelli durante l’intervista

A ventiquattrore da quell’incontro si innesca la scintilla che fa detonare la bomba. È l’intervista rilasciata da Achille Migliorelli al direttore del sito LeggoCassino. Alle domande di Alberto Simone, il Segretario Provinciale PD assume una serie di posizioni di rottura, nessuna delle quali era stata concordata con il resto del Partito e meno ancora con gli altri contrappesi di quel sistema che lo tiene in piedi. Ed ora rischiano di farlo finire a terra.

Su tutti, due argomenti che sembravano sopiti dopo che nei mesi scorsi avevano acceso la tensione. Se ne era occupato anche il Segretario Regionale Daniele Leodori e poi dopo quel passaggio la questione era lentamente stata dimenticata. Nell’intervista di ieri Migliorelli li tira fuori come se questi mesi non fossero passati e come se il clima non fosse mai cambiato dentro al Partito.

Annalisa Paliotta

Primo passaggio: «Dopo quanto accaduto a Pontecorvo chiederò la sospensione dal Partito Democratico per Annalisa Paliotta. Noi siamo il Partito Democratico e non un movimento anarchico dove ognuno fa ciò che vuole». Il caso è quello del medico ospedaliero Annalisa Paliotta, figura non di secondo piano nel PD: al punto che era stata scelta come candidata alle elezioni regionali 2023. Alle recenti elezioni nel suo Comune non ha seguito la linea tracciata dalla Segreteria, si è schierata con il sindaco uscente Anselmo Rotondo contribuendo alla sua terza elezione. La storia di quella decisione è differente a seconda del fronte dal quale la si legge.

(Leggi qui: PD, missione tregua: Leodori congela le mine interne prima della sfida alla destra. Poi qui: I casi Paliotta e Isola non sono chiusi. Due lettere riaprono tutto. E c’è il caso Salera. E qui: La lettera di Paliotta scoperchia il vaso e mette all’angolo tutto il PD. Ma anche qui: Il caso Paliotta diventa una resa dei conti Migliorelli, Salera e Leodori e il vaso di Pandora. E qui: PD, la guerra sale di livello: Terranova attacca De Angelis e apre il fronte AreaDem).

Il fronte Isola del Liri

Giancarlo Righini – Luca-Fiorletta-Paolo Trancassini- Massimiliano Quadrini

Il secondo punto. Nell’intervista, Migliorelli annuncia che «Nella prossima Segreteria chiederò al Regionale il Commissariamento del circolo PD di Isola del Liri». Il caso qui è ancora più complesso: il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini è un ex militante del PD che era poi passato con Azione di Carlo Calenda. Ma ne era rimasto deluso e se ne era tirato fuori. Dopo alcuni mesi da civico si è avvicinato a Fratelli d’Italia, ha sostenuto l’elezione del suo consigliere Stefano D’Amore alla Provincia nelle file di FdI (è risultato il più votato).

Per molti erano le prove generali in vista di una candidatura dello stesso Quadrini sotto la bandiera di Giorgia Meloni come presidente della Provincia contro l’uscente Luca Di Stefano. Il destino ha voluto che quelle elezioni non si tengano: è cambiata la norma. (Leggi qui: Trancassini incorona Quadrini: abbiamo portato in squadra un bomber di razza . E qui: La profezia su Luca Di Stefano si avvera a Montecitorio).

Stefano Vitale e Antonella Di Pucchio

Nel frattempo, la Giunta comunale è rimasta com’era: compresi i due esponenti del Partito Democratico. Achille Migliorelli aveva detto da subito che dovevano dimettersi, loro hanno risposto che avevano aderito ad un progetto civico e quel progetto non è cambiato. Sono rimasti dov’erano. Il caso era finito all’attenzione di Daniele Leodori, Segretario regionale: che prudentemente aveva dato ragione in linea di principio a Migliorelli ma aveva anche fatto ostentazione di Realpolitik: «aspetterei qualche mese per vedere dove approderà il continuo girovagare politico del sindaco di Isola del Liri». (Leggi qui: (Leggi qui: PD, missione tregua: Leodori congela le mine interne prima della sfida alla destra. Poi qui: I casi Paliotta e Isola non sono chiusi. Due lettere riaprono tutto. E c’è il caso Salera.Qui:Il PD perde tre consigliere: Di Pucchio lascia e apre una nuova frattura. E qui: Vitale-Di Pucchio “nemici amatissimi”: PD diviso anche sul congresso).

Il terremoto

Francesco De Angelis con Achille Migliorelli

Appena il promo dell’intervista è stato pubblicato annunciando quelle due posizioni è scoppiato il terremoto. Perché? Per i Riformisti e Rete Democratica, quelle di Migliorelli sono due provocazioni con cui far ripartire la guerra interna. Che confermano quanto emerso la sera precedente nell’incontro a Frosinone.

Pare ci sia stato un rapido giro di telefonate nel quale tutti hanno fatto la stessa domanda: «Tu ne sapevi qualcosa?» Nessuno ne sapeva nulla: la posizione di Migliorelli non era stata concordata con nessuno di loro. Perché il Segretario avrebbe dovuto farlo?

Mancini pronto per Isola del Liri

Claudio Mancini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

La questione è salita di livello. Molto. Al punto che ne è stato informato anche l’onorevole Claudio Mancini, il referente nazionale di Rete Democratica. Indiscrezioni romane dicono che avrebbe commentato: «Bene, se viene commissariata Isola del Liri mi propongo come Commissario».

Dopo 15 mesi di scontri senza quartiere, nove mesi di tregua armata, la guerra nel PD della provincia di Frosinone è pronta a ricominciare. I tamburi già rullano.

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