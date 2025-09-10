Pd Lazio, Leodori vara la nuova Segreteria: «Uniti per tornare a vincere»

Nella Direzione Regionale, il Segretario Leodori analizza errori e limiti del passato, lancia la sfida delle prossime Comunali di Roma. E poi le Politiche e le Regionali. Annuncia una Segreteria unitaria con dentro tutte le componenti e tutti i territori.

Lucido e pragmatico. Il Segretario Regionale del Partito Democratico del Lazio Daniele Leodori ha preso la parola questa sera nella Direzione Regionale Pd. Con consapevolezza ha tracciato l’analisi della situazione politica: niente sconti, difetti ed errori delle mille voci di un mondo Progressista diviso sono sotto gli occhi di tutti da due anni.

Con matematica freddezza ha esaminato ogni centimetro di un fronte che è alimentato da calore e passione. Ma solo così ha messo a nudo il limiti del Pd di oggi, solo così ha potuto tracciare la rotta che porta a superare quei limiti, lasciando alle spalle un passato ormai sorpassato dai tempi .

Il passato alle spalle

Daniele Leodori

Le Regionali del 2023? Perse per errori nostri e per errori del mondo progressista: il Pd era diviso, gli alleati naturali non vollero fare il Campo Largo perché non si fidarono di quel Pd. Acqua passata. Il presente? Il centrodestra che governa il Lazio sta dando prova della sua incapacità secondo Leodori: le prove? I tempi della Sanità sono peggiorati, l’assistenza sanitaria è scaduta, non è un giudizio politico ma sono i numeri della fondazione Gimbe. La rivoluzione che doveva cambiare il Lazio? Nessuno l’ha vista. (Leggi qui: Sanità, il Lazio perde 10 punti: l’allarme che non si può ignorare).

Leodori lancia la sua sfida: un Partito Democratico unito per vincere le prossime sfide. A partire dalle Comunali di Roma dove Roberto Gualtieri si presenta forte dei cantieri che ad uno ad uno sta completando. E poi le Politiche nelle quali invertire il risultato e cambiare Governo al Paese. Infine le Regionali del Lazio: quelle che la volta scorsa avrebbe dovuto capitanare proprio il Segretario ma diede la sua indisponibilità quando vide che il quadro non rispecchiava i contorni tracciati nei dieci anni di Nicola Zingaretti. Una battaglia diversa non l’avrebbe mai capitanata.

La squadra

Claudio Mancini

Per vincere serve una squadra compatta. Forte. Autorevole. L’ha messa a punto. Nella nuova Segreteria Regionale entrano i pesi massimi di tutte le componenti. Entra Claudio Mancini, il deputato originario di Picinisco considerato il padre politico del sindaco di Roma. Entra Salvatore La Penna , l’uomo di Rete Democratica (la componente di Mancini) in provincia di Latina. Ed entra Energia Popolare, la componente degli ex renziani rimasti nel Pd e dei bonacciniani: nel Lazio li guida l’ex presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo : anche lui ora sta sul ponte di comando del Pd regionale.

Antonio Pompeo

Insieme a loro entrano Giulia Urso , per sette anni è stata Segretario del Circolo Pd del Centro ed oggi rappresenta le posizioni di Articolo 1. Ed Emiliana Avetti , capogruppo nel Consiglio comunale di Rieti.

Si aggiungono alla squadra confermata: Valeria Campagna, consigliere comunale di Latina che a 24 anni aveva già vinto due elezioni comunali ed è stata catapultata nel Partito da Elly Schlein. Massimiliano Valeriani ex assessore regionale e coordinatore del forum nazionale sulla casa, Alessandra Troncarelli Segretaria del Pd di Viterbo ed ex assessore regionale al Sociale. Il Segretario dei Giovani Democratici del Lazio Ludovico Di Traglia.

Ci sono poi i due componenti ‘per funzione‘: il capogruppo in Consiglio regionale Mario Ciarla, il tesoriere Emiliano Pittueo. Invitati permanenti, il Presidente del Partito Francesco De Angelis, i Segretari delle Fedrazioni provinciali, la portavoce de Le Democratiche e dei Giovani Democratici del Lazio.

Bilanciati e uniti

Salvatore La Penna

Ci sono tutte le voci e tutti i territori. nessuno è stato messo all’angolo, nessuno si sente marginalizzato. Il messaggio politico è chiaro: ed è rivolto all’interno ed all’esterno del Partito. Al mondo Progressista questa sera il Pd del Lazio ha detto che è collegiale: l’unità andra dimostrata nei fatti e non annunciata. All’interno, il Pd dice che il Lazio è riuscito a trovare la sua sintesi unitaria ed il territorio sa governarsi e fare le sue scelte.

A proposito di territori: il segnale è di non sottovalutare il centrodestra e soprattutto non dimenticare che il contrasto va costruito sui territori, nelle province e nei grandi comuni: anche lì – è stato detto – vanno costruite alleanze più larghe.

La macchina da guerra del Pd del Lazio è varata. Non è gioiosa come quella di Achille Occhetto, è pragmatica e compatta come il Lazio ora sa essere. È per questo che, a differenza di quella di Occhetto, può vincere.