Per il teatro romano di Ferentino c’è una data: a settembre tutti in cavea

Tutto pronto per il nuovo Teatro Romano di Ferentino. Nulla da fare invece per il taglio del nastro previsto a luglio per i Museo Civico: una colonia di pipistrelli fa slittare l'inaugurazione

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

L’invito è stato spedito. Destinatari, Dario Franceschini ex ministro della Cultura. E Francesca Sbardella, moglie del compianto senatore Bruno Astorre che per primo credette nel progetto e destinò i primi fondi per il recupero del Teatro Romano di Ferentino. Su quell’invito c’è stampata la data di apertura: è il 17 settembre.

Ma per un’opera che vede la luce ce n’è un’altra che deve fare i conti con un l’ironia del Destino. Come se un fantasma dell’opera si agitasse nei sottotetti: quelli del Museo Civico sotto il palazzo Martino Filetico. Tutto è pronto per l’apertura: è ostacolata dalla presenza di pipistrelli all’interno dei locali.

Annuncio vobis

Piergianni Fiorletta

L’annuncio ufficiale alla stampa verrà fatto nelle prossime ore. Se ne occuperà direttamente il sindaco della città ernica, Piergianni Fiorletta. Per il Teatro Romano finanziato con oltre 2 milioni di euro dal Ministero della Cultura (allora guidato da Dario Franceschini durante l’amministrazione Antonio Pompeo) ormai si è ai dettagli. Gli ultimi ritocchi.

Il Comune ha aggiunto di suo dalle proprie casse 300.000 euro per l’illuminazione ed altre opere di rifinitura mentre la Sovrintendenza sta ultimando i lavori di scavo attorno ad un muro sulla parte destra dell’entrata.

“Start ufficiale il 18”

Il Teatro Romano

“Abbiamo finalmente la data dell’ apertura del Teatro Romano. È il 17 settembre. Partiremo alle 18 con un convegno ed una tavola di studio e confronto del monumento, della storia e dei lavori. Poi faremo 5 o 6 gironi di festa con esibizioni teatrali” conferma il sindaco.

“Un grande risultato. Abbiamo già inviato il Ministro della Cultura, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ci saranno esponenti della Regione Lazio e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima ed importante opera” aggiunge Fiorletta.

Ma non tutto va per il meglio nelle nuove opere pubbliche della città.

Un Bat-problema al Filetico

“Invece per quanto riguarda il museo civico sotto il Martino Filetico dove abbiamo investito circa 500.000 euro sembra un film ma è purtroppo la cruda realtà, la presenza di pipistrelli ci impedisce di fissare una data per l’inaugurazione”. Sono stati contattati esperti, gli si chiederà di studiare la situazione.

L’inaugurazione era inizialmente fissata entro la seconda decade di luglio. “Stiamo provando in tutti i modi a farli uscire ma niente. Aspettiamo i Vigili del fuoco anche per le le uscite di emergenza nella parte bassa. Una situazione quella dei pipistrelli non piacevole”.

Fiorletta è poi intervenuto sul mega parcheggio realizzato da RFI alla stazione ferroviaria per oltre 200 posti. Lavori terminati a febbraio ma si tarda ad aprire. “Abbiamo trovato un accordo con RFI che è padrone dell’ area per un documento di pre convenzione per un comodato d’uso. Avremo l’onere della manutenzione e del servigio di videosorveglianza collegato al comando dei vigili urbani di Ferentino”.

Ha aggiunto Fiorletta: “Abbiamo chiesto e ricevuto un’area per 70 posti auto gratuiti ed abbiamo chiesto locali per aprire un bar. Stazione all’ avanguardia. Ora per aprire serve la sistemazione della parte bassa che ci auguriamo avvenga nel più breve tempo possibile”.