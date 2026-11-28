Il progetto di ripavimentazione del piazzale dell'Acropoli di Alatri non ottiene il finanziamento regionale: 65 punti, 54° posto in graduatoria, fondi esauriti. Patto Civico attacca il sindaco Cianfrocca e il vicesindaco Addesse.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Novantatré punti promessi, sessantacinque arrivati. Nella distanza tra queste due cifre sta il destino del piazzale dell’Acropoli di Alatri e la crisi di Giunta che, mesi fa, lo aveva messo al centro di tutto.

L’affondo

A riportare la vicenda alla cronaca è Dario Ceci, di Patto Civico, la lista di opposizione al sindaco Maurizio Cianfrocca. Ceci ricorda che sulla scelta di puntare sulla ripavimentazione dell’Acropoli, piuttosto che su altri interventi, era scoppiata una crisi in giunta. A opporsi, in primis, il vicesindaco leghista Roberto Addesse. «Si volle, a tutti i costi, privilegiare la ripavimentazione del piazzale dell’Acropoli, accantonando altre proposte di intervento che, a nostro giudizio, rispondevano a esigenze ben più urgenti della città. Si arrivò persino a prospettare un punteggio di 93 punti, ritenuto tale da consentire l’ammissione al finanziamento», ricorda Ceci.

Il punteggio promesso, in quella fase, era l’argomento con cui si chiudeva ogni obiezione.

Perché si puntava tutto sull’Acropoli

Dario Ceci

Quei 93 punti non erano un numero buttato lì. Il bando regionale permetteva al Comune di candidare un solo progetto, fino a 500mila euro, e le alternative erano cadute una dopo l’altra per ragioni tecniche, non politiche.

Via Madonna della Sanità — la strada dissestata che porta all’ospedale San Benedetto, la più sentita dai cittadini — era già interessata da altri finanziamenti: non candidabile. Il parcheggio della stessa via: escluso perché non interamente di proprietà comunale e il bando ammetteva solo progetti interamente pubblici. Il campo sportivo di Monte San Marino: stessa sorte, terreno non comunale.

Restava l’Acropoli — eliminazione dell’asfalto, sanpietrini al posto del piazzale davanti alla Cattedrale San Paolo — l’unica opzione pienamente in regola, con il punteggio stimato più alto tra quelle rimaste in piedi.

A poche ore dalla scadenza del 27 luglio qualcuno ha provato a far rientrare in corsa via della Sanità, sulla base dello screenshot di una FAQ relativa a un altro Comune: Cianfrocca ha tagliato corto — «Una FAQ non è un atto amministrativo né un’autorizzazione» — e la Giunta ha approvato l’Acropoli con la sola astensione di Addesse. Sulla carta, insomma, la scelta reggeva: il problema è arrivato dopo, con il punteggio reale. (Leggi qui: Cianfrocca mette i puntini sulle i: «Una FAQ non è un atto amministrativo»).

La doccia fredda

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2026 ha chiuso la partita in senso opposto a quello previsto. A pagina 661 compare la graduatoria del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici: il progetto di Alatri si ferma a 65 punti, 54° posto, e niente fondi: ammissibile, ma non finanziabile per esaurimento delle risorse disponibili. (Leggi qui: Due milioni ai Comuni in bilico e 39 a chi vuole costruire).

«Ben 28 punti in meno rispetto alle previsioni e 24 in meno rispetto a Fara in Sabina, ultimo Comune finanziabile. E ciò nonostante la Regione abbia incrementato la dotazione finanziaria di ulteriori 11,9 milioni di euro», l’amaro sfogo di Ceci.

Ventotto punti di scarto tra l’annuncio e il verdetto non sono un dettaglio tecnico: sono la misura di un calcolo sbagliato.

Non un problema di procedura

Maurizio Cianfrocca (Foto © Iris Film)

Un elemento utile a chiudere ogni possibile scappatoia difensiva: il Comune non ha fatto nulla di irregolare. Il 27 luglio, giorno di scadenza dell’Avviso, un guasto informatico ha impedito il caricamento della documentazione sulla piattaforma regionale InfraMob; il Comune se n’è accorto e alle 8.34 di quella mattina ha segnalato il problema, trasmettendo la stessa documentazione via PEC — protocollo comunale n. 31710 delle 8.21, protocollo regionale n. 785896 delle 13.06 — comunque entro il termine.

Tradotto in parole semplici: la domanda è arrivata in tempo, è stata valutata regolarmente, e ha perso solo sul merito.

La ricostruzione

L’acropoli secondo il progetto

«Non sappiamo se le proposte alternative sostenute dal vicesindaco avrebbero ottenuto il finanziamento. Sappiamo, però, quale risultato abbia prodotto la scelta voluta dal sindaco. Il decisionismo non è sinonimo di capacità amministrativa. Il sindaco dovrà rispondere politicamente delle proprie scelte», chiude Ceci.

Sullo sfondo, la partita si allarga oltre l’Acropoli: Patto Civico è oggi all’opposizione a palazzo di città, ma pronta — salvo colpi di scena — a federarsi con Forza Italia alle prossime Comunali. Alle quali Maurizio Cianfriocca ha scelto di non partecipare.

Se quel matrimonio si farà, il primo passo sarà un divorzio: quello dall’attuale coalizione, e uno schiaffo del genere, a ridosso del Natale, non è il biglietto d’auguri che sindaco e maggioranza si aspettavano.