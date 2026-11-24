La Regione Lazio presenta i criteri per assegnare 45 alloggi a donne vittime di violenza e ai loro figli, per cinque anni prorogabili. Ciacciarelli: l'obiettivo è raddoppiarli l'anno prossimo, ma servono i Comuni.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Quarantacinque chiavi. La Regione Lazio le ha contate, le ha messe in una delibera e oggi, in una conferenza a Roma, ha detto a chi saranno consegnate. Ognuna aprirà la porta a una donna che è uscita da una situazione pericolosa, in molti casi con i figli e non ha ancora un luogo suo dove ricominciare.

Una delibera di dicembre, effetti da oggi

Il provvedimento porta il numero 1272 e la Giunta regionale lo ha approvato il 18 dicembre 2025. Gli effetti si fanno concreti adesso. Nella sede della Regione, a Roma, sono stati illustrati i criteri con cui verranno distribuiti i 45 alloggi pubblici e sociali. L’iniziativa è dell’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari Pasquale Ciacciarelli, che l’ha promossa insieme all’assessora alle Pari opportunità Simona Baldassarre. Per Ciacciarelli il punto sta tutto nell’incontro fra i due assessorati. Quando due deleghe lavorano assieme, ha detto, le misure diventano importanti e anche concrete.

Chi può chiedere la casa

Foto: Lucidwaters / Can Stock Photo

I criteri individuano tre platee. La prima comprende le donne che hanno subito violenza e i loro figli, con un reddito annuo inferiore a 27.189 euro. La seconda comprende le donne che hanno concluso un percorso di protezione ma non hanno ancora conquistato l’autonomia abitativa. La terza è fatta di chi viene segnalata dai servizi sociali, dal pronto soccorso o dai centri antiviolenza. L’alloggio potrà andare anche a donne che oggi risultano occupanti abusive, purché abbiano subito violenza: lo ha assicurato lo stesso Ciacciarelli.

L’assegnazione dura cinque anni e può essere prorogata, se necessario, per altri cinque. Il tetto massimo è quindi di dieci anni complessivi.

La casa come primo atto di libertà

Nella dichiarazione diffusa dalla Regione, Ciacciarelli definisce il provvedimento un passo avanti nelle politiche di tutela e inclusione sociale. Riguarda donne che, dopo un’esperienza drammatica, si trovano spesso a fare i conti con una fragilità economica e abitativa. La casa, spiega, non è soltanto un bene materiale: è il «primo presupposto per riconquistare la propria libertà». Da qui l’idea che le politiche abitative debbano parlare sempre di più con quelle sociali e con le iniziative contro la violenza di genere.

L’obiettivo dichiarato è mettere in campo strumenti capaci di raggiungere chi è più fragile e trasformare il diritto all’abitare in una ripartenza.

La Regione, dice Ciacciarelli, intende raddoppiare il numero degli alloggi l’anno prossimo: partendo da 45, sarebbero 90. Sono già stati erogati contributi a fondo perduto, ma il resto spetta ai Comuni, che devono fare la loro parte. Su questo fronte, ha aggiunto, Roma non ha ancora comunicato se metterà a disposizione degli alloggi e in che numero.

Rocca: gli alloggi Ater nella Capitale

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Francesco Rocca. Gli alloggi Ater nella Capitale, ha detto, sono in «condizioni pietose». Ha poi invitato a lavorare assieme, e non a cavalcare l’esasperazione sociale.

Ciacciarelli ha ringraziato Rocca per l’attenzione al tema, Baldassarre per la collaborazione istituzionale, la consigliera regionale Laura Cartaginese e il direttore regionale alle Politiche abitative Luca Fegatelli per il contributo alla definizione e all’attuazione dell’iniziativa.

Quarantacinque è un numero. Una porta che si apre è un fatto. Tra l’uno e l’altro, come ricorda lo stesso assessore, passano i Comuni.

