Perché hanno scelto Mostarda per Ares 118

Il primo ad intuirne le potenzialità fu il sindaco di Frosinone Domenico Marzi. Lo volle in Giunta. La chiamata del prefetto Gabrielli per risanare l'Israelitico. La chiamata per guidare la Sanità in Calabria fermata dal fuoco di fila del M5S. Ora Narciso Mostarda è a capo di Ares 118 nel Lazio. I numeri

Il primo a scommettere su di lui fu un sindaco che non aveva né preconcetti né pregiudizi. Fu Domenico Marzi a scoprire il talento amministrativo dell’allora giovanissimo medico Narciso Mostarda: affidandogli la delega alla Cultura. E lui lo ripagò avviando una delle stagioni più ricche di dialogo e di eventi per Frosinone. Senza steccati e senza recinti: come la volta che nel maggio 2009 organizzò il confronto tra tutte le diverse associazioni ed istituzioni culturali della città.

Ma il talento di quel medico senza padrini e senza protettori politici era ben altro: quello di governare ospedali ed Asl. Come dimostra la scelta fatta oggi dalla Regione Lazio: lo ha nominato Direttore Generale di Ares 118, l’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria.

Tecnico senza protettori

Il governatore del Lazio Francesco Rocca con il manager Narciso Mostarda (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Non ci è arrivato per caso. Ma per competenza. L’Ares è una rogna incredibile: tutto ciò che emergenza passa da lì, dalle ambulanze agli elicotteri. E Narciso Mostarda è uno che competenza ne ha a sufficienza. Tanto che a novembre 2020 lo volevano in Calabria con i gradi di commissario nominato direttamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid. Ne avevano parlato l’allora vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri con il premier dell’epoca Giuseppe Conte. Ma poi sul nome del dottor Narciso Mostarda era partito il fuoco di fila del Movimento 5 Stelle.

Un anno più tardi, ad ottobre del 2021 è il nuovo direttore del San Camillo di Roma. La Regione Lazio lo aveva scelto dopo avere assistito a due piccoli miracoli di efficienza: fino a quel momento Narciso Moastarda aveva guidato con successo dal 2016 la Asl Roma 6 ed in precedenza aveva risanato l’ospedale Israelitico di Roma dove l’aveva mandato il prefetto Franco Gabrielli.

All’Ares guiderà una struttura mastodontica. All’azienda fanno riferimento 250 ambulanze nel Lazio. Che nel 2022 hanno assicurato 585.978 interventi di urgenza / emergenza di cui 404.119 a Roma e provincia. L’altra area più impegnativa è il Sud del Lazio: nelle province di Frosinone e Latina gli interventi sono stati 112.207. Nello stesso periodo, nel nord della regione (province di Viterbo e Rieti) sono stati 68.652.

Vecchie conoscenze

Angelo Aliquò

Sessantuno anni, laureato in Medicina con una specializzazione in Neuropsichiatria Infantile ed una in Management Aziendale Narciso Mostarda è stato primario psichiatra alla Asl Rm/C e poi alla Asl di Frosinone.

In questu due anni e mezzo alla guida dell’azienda ospedaliera San Camillo -Forlanini ha incrementato il livello di eccellenza del centro di riferimento regionale per l’emergenza perinatale, pediatrica, cardiologica e per gli ictus. È sede del centro regionale trapianti, per il trapianto di rene, fegato, midollo, cuore, pancreas e cellule pancreatiche, e del centro regionale sangue.

Li ora al suo posto andrà un’altra vecchia conoscenza della Sanità ciociara: il manager Angelo Aliquò: Direttore Generale della Asl di Frosinone dopo la partenza della manager Pier Paola D’Alessandro chiamata al Comune di Roma dov’è il potentissimo vice direttore generale vicario. A Frosinone Aliquò è rimasto fino alle elezioni Regionali che hanno mandato alla guida del Lazio Francesco Rocca: che ne conosceva le doti e lo volle alla guida dell’Istituto Lazzaro Spallanzani: il centro di riferimento nazionale sulle malattie infettive.

Antonio De Santis

Già una volta Ares 118 era stata nelle mani di un medico partito dalla provincia di Frosinone: fu il dottor Antonio De Santis di Frosinone che partecipò alla creazione del sistema Ares dedicato alle emergenze territoriali del 118. Grazie alla sua competenza nacque la Società Italiana Sistemi 118 di cui è stato Vicepresidente. Antonio De Santis è venuto a mancare all’improvviso nel 2017.