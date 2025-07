Perché il nemico numero uno di Fico in Campania è Giuseppe Conte “togato”

Il pericoloso domino che si andrebbe ad innescare in Campania se il M5s continuasse a fare le pulci ai recenti fascicoli penali sui dem

Equilibri, in politica è tutta una questione di equilibri. E non sono solo quelli cencelliani con cui, tanto per fare una esempio in tempo reale, Francesco Rocca ha appagato ogni quota di FdI nella nomina dei Commissari delle Comunità Montane ciociare, ma equilibri anche di etos. Che cos’è l’etologia?

E’ la scienza che studia il comportamento, ed in politica c’è una regola non scritta per cui se con un alleato sei troppo pignolo nella casella A quello, inevitabilmente, ti farà le pulci in casella B. Oppure magari romperà un patto già reso fragilino da decine di pregressi in cui il “campo largo” aveva funzionato a fasi alterne.

E, nel rompere, metterà a rischio la mission suprema (è difficilissima) di battere le truppe di Giorgia Meloni & co.

O compatti o Meloni riderà

Matteo Ricci

Ma veniamo ai protagonisti, partendo da Giuseppe Conte. Che oggi forse è il più severo scrutatore della vicenda nella quale il candidato alla presidenza delle Marche, il dem Matteo Ricci, è indagato giusto nell’imminenza di campagna elettorale e voto regionale contro un agguerrito ed uscente Francesco Acquaroli di FdI.

Ricci è stato interrogato dalla magistratura pesarese e dall’esito della sua convocazione con legale pare non dipenderanno solo le sorti procedurali di un fascicolo abbastanza urticante.

No, appese ci sarebbero anche quelle politiche del “campo larghissimo” che nelle Marche sfiderà Acquaroli. Il mantra di Conte è quello per cui se la posizione di Ricci non dovesse risultare convincente il Movimento Cinquestelle potrebbe ritirargli l’appoggio.

Ricci sotto esame… doppio

Giuseppe Conte

A quel punto Ricci farebbe la fine di Agamennone senza i Mirmidoni di Achille offeso e se la rischierebbe di brutto, tra l’altro in virtù di una pregiudiziale che è di per sé pezzotta.

Perché Giuseppe Conte è un avvocato, e sa benissimo che nessun elemento di garanzia assoluta può emergere in una fase così preliminare dell’indagine, ergo la capacità del fascicolo Ricci di essere “convincente” in punto di sola etica non esiste.

Non almeno in questa fase e con questo Codice, dove l’eventuale prova a carico maturerà solo in un altrettanto eventuale dibattimento lontanissimo dal voto regionale marchigiano.

Il domino alla pummarola

Beppe Sala (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Poi c’è l’effetto domino, che rappresenta un rischio ancora maggiore, se possibile. E con un pregresso. Il leader pentastellato aveva calato la sua verve “requirente” già sul ben più delicato fascicolo milanese su Beppe Sala, perciò aveva già creato un clima da club inglese che fa le pulci ad un aspirante socio e gli sguincia l’albero genealogico fino alla 12ma generazione.

In questo caso il domino potrebbe mandare tutto “a carte 48” esattamente dove pulsa un altro nervo dolente: in Campania e sempre per le imminenti regionali. Dove Roberto Fico, paradossalmente, ha molto più da temere dalle scalmane radiologiche del suo leader che dagli avversari.

La Regione si appresta al voto con una inedita trimurti Pd schleiniano-M5S-lista De Luca, e lì il tritolo che cova sotto i sorrisi di circostanza affiora come le bocche di zolfo a Pozzuoli.

Un equilibrio già fragile

Roberto Fico. Foto © Imagoeconomica, Benvegnu’ Guaitoli

L’equilibrio è delicatissimo e l’insistenza di Conte nel fare le pulci al Pd potrebbe guastare la già “cattiva digestione” che alcune frange dem hanno dovuto sorbirsi nell’avere Fico come candidato presidente di una regione cruciale.

E se quella fetta di Pd arrivasse a premere su Elly Schlein per mandare Fico in retrovia e Conte ramengo con una sola lista pentastellata le cose si complicherebbero maledettamente.

Ed avremmo l’ennesimo caso in cui un ex campo largo andrebbe a morire sull’altare delle ubbie dei suoi singoli componenti.

Fico e “Giuseppi” amiconi

Elly Schlein e Giuseppe Conte (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Fico è molto vicino all’ex “avvocato del popolo”, e se quest’ultimo continuasse a fare il profeta eugenetico nei confronti di ogni grana giudiziaria del Nazareno a rimetterci la testa sarebbe lui e lui solo.

Ovviamente il problema esiste anche per converso, nel senso che non è solo la pignoleria marchigiana di Conte a mettere a rischio l’accordo campano.

Vige potenzialmente infatti anche il fatto empirico che Ricci possa accusare colpo o che il fascicolo su di lui riservi integrazioni sorprendenti.

Procedura e politica

Ma la procedura ha i suoi tempi che la politica non conosce (alla faccia di tutte le fole sulla “giustizia ad orologeria”) e il dato politico resta.

Quello per cui se il Movimento Cinquestelle continuasse a fare lo sparring interinale ed attivo della magistratura salteranno accordi, teste e progetti e i dem avranno un “traditore” da additare in caso di patti infranti e scoppole d’urna.

E le risate da una certa stanza di Palazzo Chigi segneranno la fine di un’estate che, per il Nazareno, forse non è mai cominciata.