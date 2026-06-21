Perché l’operazione Chiappini-Vannacci cambia gli equilibri del centrodestra

Cosa c'è dietro l'ingresso di Francesca Chiappini nell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale. Non è solo un riconoscimento personale. Rafforza il peso politico della Lista per Frosinone, apre nuovi scenari nel centrodestra e potrebbe incidere sulle Comunali del 2027 e sulle future candidature parlamentari.

L’elezione della Consigliera più votata a Frosinone nel 2022 Francesca Chiappini (quasi 1.000 preferenze personali) nell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci rappresenta un fatto di straordinaria valenza politica. Non solo per le dinamiche presenti ma soprattutto per quelle future.

La Consigliera comunale del capoluogo è entrata a far parte del ristretto organismo nazionale composto da 31 membri eletti in tutta Italia del movimento guidato dall’ex ufficiale paracadutista. Un riconoscimento che ha due significati. Il primo: certifica il peso politico acquisito e la crescente centralità della Lista per Frosinone che fa riferimento al vicesindaco Antonio Scaccia, tra i primi sostenitori di Vannacci.

Il secondo: Roberto Vannacci non si è formato in una sezione di Partito ma nelle Scuole di Guerra della Repubblica. Ed ogni manuale di strategia insegna di affrontare il nemico lì dov’è più debole: l’attuale frammentazione interna del centrodestra rende il capoluogo ciociaro uno dei terreni ideali sui quali sferrare l’attacco, con maggiori possibilità di successo.

Parlamentari, eurodeputati e dirigenti nazionali

Antonio Scaccia e Francesca Chiappini

Per questo l’ingresso di Chiappini nell’organismo dirigente nazionale assume un significato che va ben oltre il dato simbolico. La presenza all’interno di un consesso composto da parlamentari, eurodeputati e dirigenti nazionali accredita la Lista per Frosinone fondata dall’indimenticato Gennarino Scaccia come una delle figure emergenti del nuovo progetto politico del generale, aprendo prospettive importanti sia sul piano amministrativo che su quello parlamentare.

Da un lato la nomina rappresenta una evidente crescita di peso politico per la formazione che ha eletto Francesca Chiappini; dall’altro rischia di complicare ulteriormente gli equilibri della maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli in vista delle elezioni comunali del prossimo anno.

Roberto Vannacci

Qualora Roberto Vannacci decidesse di presentare alle comunali del prossimo anno un proprio candidato sindaco nei Comuni capoluogo — quindi anche a Frosinone — o di avanzare una precisa indicazione politica, sarebbe difficile immaginare che la Chiappini, o una figura da lei eventualmente indicata, possa sottrarsi a una linea tracciata direttamente dal movimento nazionale di cui oggi fa parte ai massimi livelli. Uno scenario che potrebbe incidere sensibilmente sui futuri assetti della coalizione che dovrebbe sostenere la candidatura del sindaco uscente Mastrangeli a Palazzo Munari.

Le conseguenze oltre il 2027

Le conseguenze potrebbero non fermarsi alle sole elezioni comunali del 2027. Anche sul fronte delle prossime elezioni politiche la presenza della Chiappini nell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale assume un valore strategico, capace di stravolgere assetti che oggi sembrano dati per acquisiti.

(Foto © Massimo Scaccia)

Se il partito di Vannacci dovesse consolidare il proprio peso nella coalizione di centrodestra e rivendicare collegi sicuri o posizioni eleggibili nelle liste parlamentari, appare difficile immaginare che il territorio di Frosinone non possa avanzare, con successo, la richiesta della candidatura della sua rappresentante nel gruppo dirigente del Partito.

In questo scenario, chi nel centrodestra locale ha già iniziato a ragionare su possibili candidature a Camera e Senato potrebbe essere costretto a rivedere programmi e strategie.

Nuovi equilibri

Francesca Chiappini (Foto © Massimo Scaccia)

L’ascesa politica di Francesca Chiappini non rappresenta soltanto il successo di un singolo amministratore: potrebbe diventare uno degli elementi destinati a ridisegnare gli equilibri interni del centrodestra provinciale nei prossimi mesi. La nomina è molto più di un riconoscimento personale. È il segnale che il progetto politico di Vannacci intende radicarsi anche in Ciociaria attraverso una classe dirigente dotata di consenso e rappresentanza istituzionale.

E quando un movimento nazionale individua il proprio riferimento territoriale all’interno di un organismo così ristretto, difficilmente lo fa senza immaginare per quel dirigente un ruolo futuro di primo piano.

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