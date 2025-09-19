Performance sanitaria sotto la lente: l’OIV bacchetta l’Asl di Frosinone

La relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda sottolinea una serie di criticità ed invita la dirigenza ad effettuare i correttivi. In sostanza non bastano buoni numeri sulla carta: occorre misurare la qualità percepita dai cittadini e garantire un vero rigore nel giudizio del personale

C’è una relazione che, più che un timbro di approvazione, suona come un campanello d’allarme. L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha pubblicato sull’albo pretorio (protocollo n. 721/2025) la relazione di validazione sulla performance 2024 della ASL di Frosinone. Il documento – datato 11 agosto, firmato dalla presidente Maria Buttinelli e dai componenti Norberto Cau e Alberto Proia – passa al setaccio i risultati raggiunti dall’azienda sanitaria.

Non tutto è da bocciare. Ma nemmeno da festeggiare. Tra le righe emergono infatti osservazioni puntuali e rilievi tutt’altro che marginali, che chiamano in causa la direzione strategica aziendale. E, indirettamente, toccano anche la fiducia dei cittadini-utenti .

L’analisi, inserita nel quadro del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, non si limita a certificare numeri. Mette a fuoco luci e ombre, tra traguardi raggiunti e criticità persistenti, in un contesto – quello sanitario – che resta ad alta sensibilità sociale e politica. Ora la palla passa alla direzione della ASL: recepire i rilievi, trasformarli in azioni correttive e – soprattutto – rendere conto di quanto (e come) si intende migliorare. Perché trasparenza e responsabilità, specie in sanità, non sono opzioni. Ma doveri.

L’OIV: correggere le criticità

Arturo Cavaliere, direttore generale Asl

Per questo invita l’azienda a correggere criticità strutturali, che rischiano di svuotare di significato la misurazione delle performance. L’OIV raccomanda di assegnare pesi più consistenti agli obiettivi legati alla formazione del personale, alla trasparenza, al contrasto della corruzione e alla qualità dei servizi percepita dai cittadini.

Inoltre, mentre le performance organizzative tra le varie strutture sanitarie mostrano una certa variabilità, l’OIV ha rilevato, in particolare, una preoccupante uniformità nelle valutazioni individuali, con punteggi superiori al 90% per quasi tutti i dipendenti, in particolare per la dirigenza amministrativa (non quella clinica). L’OIV considera questa uniformità “evidentemente incoerente”.

In discussione la credibilità del sistema

Non solo luci e ombre nella performance 2024. A far storcere il naso all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)della ASL di Frosinone è anche un’anomalia non da poco: gli obiettivi assegnati a dirigenti e dipendenti, in alcuni casi, coincidono con i compiti d’istituto. Un dettaglio tecnico? Tutt’altro. La relazione di validazione, pubblicata sull’albo pretorio (prot. 721/2025), lo dice senza mezzi termini: «I dati coincidono talora con i compiti d’istituto, cosa che va assolutamente modificata».

Tradotto: sono stati premiati obiettivi che… non sono obiettivi, ma semplicemente doveri ordinari, previsti per legge. Compiti che l’ente deve comunque svolgere per missione istituzionale. Per capirci: la tutela della salute pubblica, cuore stesso dell’esistenza di un’ASL, non può diventare una “missione straordinaria” da assegnare e premiare. È la base del mestiere, il minimo sindacale. Eppure, in alcuni casi, è stata formalmente inserita tra le voci “a risultato”.

Il punto è che al raggiungimento di un obiettivo corrisponde una quota di premio economico, come prevede il sistema di valutazione. Più alto il punteggio, più alta la gratificazione. Ma se l’obiettivo è solo il normale lavoro quotidiano, non è più incentivazione. È un automatismo che svuota di senso la meritocrazia. Una questione che l’OIV ha messo nero su bianco. E che ora chiama la direzione a un intervento correttivo immediato, per evitare che il sistema venga vissuto (e percepito) come una macchina che distribuisce premi a prescindere dal merito. Perché non tutto ciò che si fa per dovere va premiato. Ma ciò che si fa in più, sì. E questo è il principio che va ristabilito.

I cittadini poco coinvolti

Ancora più grave, secondo i valutatori, è la discrepanza tra i risultati dichiarati come “eccellenti” sugli adempimenti di trasparenza e quanto invece risulta certificato sulla piattaforma ANAC, segno di un possibile scollamento tra le valutazioni interne e i dati ufficiali. L’Organismo di valutazione sottolinea anche la necessità di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella valutazione della qualità dei servizi.

“Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto il percorso intrapreso è ancora insufficiente perché sarebbe opportuno rendicontare i risultati anche in termini di qualità percepita (attraverso appositi questionari) e non solo sulla base dei reclami; su questo argomento, poi, sarebbe opportuna un’analisi dei social e della stampa, per il periodo in questione esaminato, al fine di verificare se le doglianze degli utenti siano state effettivamente risolte come affermato in relazione”

I premi ai dipendenti? Decidono i cittadini

Un altro punto critico riguarda il collegamento tra la valutazione della performance organizzativa e la distribuzione dei premi. L’OIV raccomanda di implementare un sistema coordinato che tenga conto dell’impatto reale dei servizi sull’utenza. Ti pago il premio della performance, in funzione di quanto i cittadini sono soddisfatti del servizio.

Medici in ospedale (© Vince Paolo Gerace / Imagoeconomica)

Pur validando formalmente la relazione, l’OIV in sintesi ribadisce che, per il futuro, servirà un sistema più credibile di rilevazione dell’impatto dei servizi sull’utenza e una maggiore coerenza tra valutazioni e risultati reali.

In altre parole, non bastano buoni numeri sulla carta: occorre misurare la qualità percepita dai cittadini e garantire un vero rigore nella valutazione del personale.