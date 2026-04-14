Persone scomparse, ecco l’Osservatorio del Lazio: il Frusinate banco di prova

Istituito l’Osservatorio regionale sulle persone scomparse, guidato da Antonio D'Acunto: obiettivo coordinare ricerche e supporto alle famiglie. Nel Frusinate restano cinque casi aperti che diventano il primo banco di prova operativo.

Cinque nomi. Cinque assenze che pesano come macigni su altrettante famiglie e su intere comunità. Marina Arduini, Franco Vettese, Giuseppe Ruggiero, Luca Di Mario, Elvio Delicata: storie sospese nel Frusinate, in attesa di una risposta che non arriva. Oggi, quella risposta ha almeno un nuovo strumento: è operativo l’Osservatorio permanente sulle persone scomparse della Regione Lazio.

È un organismo chiamato a rafforzare in modo strutturale il coordinamento tra istituzioni e a rendere più efficaci le azioni di prevenzione e ricerca. L’insediamento segna un passaggio tutt’altro che formale: è il tentativo concreto di dare sistematicità a interventi che, fino ad oggi, si sono spesso mossi in modo frammentato.

Gli obiettivi

Il prefetto Antonio D’Acunto

A presiederlo è il prefetto Antonio D’Acunto, con la partecipazione dell’assessore regionale all’Inclusione sociale Massimiliano Maselli. Attorno al tavolo siedono rappresentanti delle prefetture, forze dell’ordine, protezione civile e realtà associative: una rete che punta a diventare permanente e operativa, non solo consultiva.

L’obiettivo è chiaro: accorciare i tempi di intervento, migliorare la circolazione delle informazioni, rafforzare il supporto alle famiglie e costruire protocolli condivisi per affrontare le diverse tipologie di scomparsa. Perché ogni caso è diverso, ma tutti richiedono risposte rapide, coordinate e continue. È in questo scenario che il territorio della provincia di Frosinone diventa un punto di osservazione privilegiato: qui restano ancora cinque casi aperti che continuano a segnare profondamente il tessuto sociale locale e a mantenere alta l’attenzione delle istituzioni.

Il Frusinate banco di prova dell’Osservatorio

Cinque nomi che non sono soltanto un elenco, ma storie sospese: Marina Arduini, commercialista di Frosinone; Franco Vettese, pensionato di Cassino; Giuseppe Ruggiero; Luca Di Mario; Elvio Delicata. Vicende differenti per età, condizioni personali e contesti di vita, ma accomunate da un’assenza che si prolunga nel tempo e che continua a generare apprensione nelle comunità locali. Da Frosinone a Cassino, passando per Coreno Ausonio e Atina, il filo conduttore è quello di un’attesa che non si spegne.

In questi territori, ogni scomparsa lascia un vuoto che va oltre la dimensione familiare. Coinvolge intere comunità, alimenta mobilitazioni spontanee, richiama l’impegno delle istituzioni locali e mantiene viva una domanda di verità che non conosce archiviazioni emotive. L’istituzione dell’Osservatorio arriva proprio per dare una risposta più strutturata a questa domanda. Non si tratta soltanto di migliorare le ricerche nell’immediato, ma di costruire un sistema capace di prevenire, intercettare segnali di rischio e accompagnare le famiglie anche nel lungo periodo.

La credibilità si misura sui risultati

Massimiliano Maselli

Un lavoro che richiede continuità, risorse e soprattutto integrazione tra livelli istituzionali. Il tema delle persone scomparse non può essere affrontato in modo episodico: serve una governance stabile, capace di tenere insieme investigazione, assistenza e comunicazione. Nel Frusinate, i cinque casi ancora irrisolti rappresentano un banco di prova concreto per questo nuovo modello. La speranza delle famiglie si intreccia con l’efficacia delle istituzioni: ogni passo avanti sul piano organizzativo dovrà tradursi in risultati tangibili.

È qui che si misura la credibilità dell’Osservatorio. Non solo nella capacità di riunire attorno a un tavolo tutti gli attori coinvolti, ma nel trasformare quel confronto in azioni, procedure e — soprattutto — risposte. Perché dietro ogni nome c’è una storia che chiede di essere conclusa. E dietro ogni attesa c’è un territorio che non smette di cercare.