«Piacere, Paola e su Cassino non riesco a stare zitta»

Viaggio verso le elezioni di sabato e domenica. Chi sono i candidati. Paola Polidoro e la candidata inattesa, catapultata in prima linea dalla richiesta degli elettori quando, da spin doctor spiegava il programma. E le rispondevano "Paole' perché non ti candidi tu?”

Elezioni -6: mancano sei giorni al voto che definirà il destino di 36 amministrazioni comunali in provincia di Frosinone, indicando i loro sindaci ed i loro Consigli comunali. Da vent’anni a Cassino un sindaco non riesce ad amministrare due mandati consecutivi: l’ultimo fu Bruno Scittarelli.

Ci prova quest’anno Enzo Salera: forte della campagna di lavori che non si vedeva in città dal Dopoguerra. A sbarrargli il passo ci provano in quattro: il centrodestra si è riunito intorno al nome del presidente del Movimento per la Vita Arturo Buongiovanni. Una parte del mondo civico insieme ad animalisti ed Azione invece fanno squadra per Peppe Sebastianelli, il vincitore delle Primarie dalle quali ad un certo punto il centrodestra si è sfilato. Civica anche la lista che candida sindaco Maria Palumbo. (Leggi qui Elezioni, tutti i candidati… e le stranezze).

Se in politica ha un significato la parola outsider deve essere usata per la giornalista Paola Polidoro. All’inizio della campagna elettorale era più che la ghost writer di Arturo Buongiovanni. Lo accompagnava agli eventi preparandogli l’abstract con i temi da affrontare, le cose da dire e come trattarle. Nessuno nel team si aspettava che la sua popolarità fosse così radicata: quando lei stessa provava a spiegare con passione gli argomenti agli elettori si sentiva dire “Paole’ perché non ti candidi tu?”. È successo che alla fine ha saltato la barricata: candidandosi a sindaco.

Come è andato questo cambio di prospettiva?

Paola Polidoro

“In questo momento storico la città vive come ovattata. Ci sono la crisi economica che continua a corrodere la società, la paura di esporsi e di prendere decisioni dove anche solo un like diventa oggetto di recriminazione. C’è inoltre la sensazione di abbandono e la distanza dalla politica e dalla macchina amministrativa, condita con una comunicazione che a definirla di regime è un eufemismo. Ne esce un quadro della città che non lascia intravedere nulla di buono”.

“Cassino resta ai margini della provincia e della regione. Troppo al sud per alcuni, troppo al nord per altri, troppo fastidiosa per molti. Raccontarlo è stato ed è difficile, perché oggi sempre più spesso la società si accontenta dell’apparenza e non va oltre. Ma se si continua su questa strada Cassino imploderà, finirà sotto le macerie di un’automotive non più motivato, di un turismo autoreferenziale che vive di poche ricorrenze all’anno, di un commercio che fatica a chiudere i conti a fine mese. I cittadini vengono nutriti a promesse e tagli del nastro, ma la pancia non si riempie e la fame è tanta.

Provavo a spiegarlo ai cittadini: e quando loro mi hanno chiesto di candidarmi, in tanti, mi sono fatta un esame di coscienza. Ad un certo punto ho avvertito la responsabilità dell’impegno ed il dovere di uscire dalla mia comfort zone”.

Diverse le interpretazioni della sua candidatura con un personaggio di peso in squadra come Renato De Sanctis. Voce grossa, modi duri e una personalità fuori dalle righe. Il consigliere uscente, che cinque anni fa venne eletto nalla civica No Acea che ruolo ha?

Paola Polidoro e Renato De Sanctis

“La candidata sono io. Mi rendo conto che in una società tarata sull’uomo che può tutto e la donna relegata al ruolo di velina, pensare che una donna possa candidarsi alla guida della città potrebbe sembrare qualcosa di strano, o addirittura inaudito. Se ne sono dette di tutte sulla mia candidatura, come se fosse facile potermi gestire o usarmi come pedina. Niente di più sbagliato, gli scacchi li lasciamo ad altri.

De Sanctis ha deciso di fare un passo indietro e non riproporre la sua candidatura a sindaco. Mi ha chiesto se volessi proseguire il suo lavoro. Lui è un elemento importante della mia coalizione così come ce ne sono altri, ma non è la sintesi della mia squadra. Io ho i miei obiettivi, i miei candidati li condividono. Siamo una squadra. Il resto sono tutte “chiacchiere e tabacchere” come si suol dire”.

Nello scontro dialettico che è tipico del periodo elettorale l’hanno definita “la regina dell’immondizia” perché è sempre pronta ad attaccare sui rifiuti…

“Cassino, che più volte è stata presentata bella e all’avanguardia come le più note capitali europee. Di europeo ha solo la posizione sulla cartina nei libri di geografia. L’inciviltà regna sovrana, la sporcizia è la parola d’ordine. Siamo come il tizio che va girando con l’abito della festa ma ha le mutande sporche e le scarpe coperte di fango.

Certo nell’ultimo anno però abbiamo visto il corso pedonalizzato, cantieri avviati come il Monopoli e una ruota panoramica arrivata come il cacio sui maccheroni nel mese della campagna elettorale. Solo un cieco totale non si renderebbe conto della supercazzola di Enzo Salera e company. Ma che dire, la supercazzola per qualcuno può avere il suo fascino. Io confido ancora che i cassinesi ritrovino quello sprint e quell’orgoglio necessario per tornare a contare come città oltre il Corso, magari anche in provincia o in Regione”.

Centinaia in campo: 18 liste e 5 candidati: c’è traffico sulla strada per il municipio…

Paola Polidoro

“Cassino ha sempre visto una feroce guerra per la corsa alla fascia tricolore. In questa città siamo particolarmente legati allo scranno in aula Di Biasio. C’è da dire che un tempo l’ondata di candidati arrivava di spontanea volontà, quest’anno i candidati sono stati trovati con il lumicino. Un po’ come Diogene nudo coperto solo da una botte che con la lanterna era alla ricerca dell’uomo. Le liste si sono chiuse per grazia divina, anche se tutti hanno annunciato di avere addirittura registrato overbooking, manco fossero un albergo in un parco giochi a chiusura anno scolastico.

Il numero delle liste in coalizione è diventato un po’ come la Ferrari da esporre tra amici e nemici. A chi ha più… cavalli. Ma più commensali si hanno a tavola, più è difficile ascoltare e far integrare tutti. Io ho un’altra opinione: è bene avere una squadra compatta e reale, anche se con opinioni trasversali. Gente con cui confrontarsi e che possa essere parte integrante del progetto”.

Perché Cassino e i suoi cittadini dovrebbero scegliere una come Paola Polidoro?

Paola Polidoro

“L’ho detto e lo ripeto, io sono come chi mi sta di fronte. Vivo, lavoro, scelgo Cassino. Con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi pregi, con tutte le sue innumerevoli contraddizioni. Io sono come tutti gli altri cittadini. Ho avuto l’onore e l’onere di ascoltare le persone e di raccontare le storie della mia città. A volte ci si sofferma a vedere il dito senza vedere oltre verso la luna, qua la luna oltre il dito rappresenta un vero sfacelo per la città e il territorio.

Bisogna rivedere tutto, dal comparto industriale che deve andare oltre l’automotive, magari creando le condizioni adatte ad attrarre investimenti di altro tipo o per diventare appetibili ai grandi imprenditori anche stranieri. Alla necessità di virare verso decisioni veramente green. Non possiamo mica credere che 270 metri di pavimentazione in centro possano risolvere i problemi ambientali di Cassino.

Dobbiamo pensare ai ragazzi che vivono Cassino, ad offrire loro una piazza che sia verde ma anche digitale e al passo con le necessità che cambiano. Bisogna ripensare al turismo con dati reali alla mano. Nelle scorse settimane ho chiesto di sapere le risorse incassate dalla tassa di soggiorno, approvata nel 2019, e quale sia stato l’investimento nel settore di appartenenza: non ho ricevuto risposte. Abbiamo il Giubileo del 2025 alle porte e tanto lavoro da fare, essere pronti a intercettare le migliaia di turisti e pellegrini che arriveranno. Accoglierli in città e farli restare più giorni, ma di certo non tra cumuli di immondizia in centro, 270 metri di pavimentazione si percorrono in pochi minuti.

Uno dei temi chiave nelle elezioni di Cassino è il Commercio…

I commercianti, nel bene e nel male, sono rimasti attori marginali dividendo di fatto la città in aree e sottoaree. Abbiamo un’isola pedonale che è una strada chiusa, perché nelle famose capitali europee alle quali ci paragoniamo, le aree pedonali sono dotate di servizi a partire da quelli igienici pubblici, a quelli dedicati ai bambini, ai disabili. A Cassino non c’è niente del genere.

Abbiamo infopoint che vengono regolarmente inaugurati al bisogno e durano il tempo di un calippo… si sciolgono subito e resta solo l’involucro. Ci sono famiglie, anziani, persone che combattono con malattie croniche e degenerative che vivono isolate dietro porte chiuse, dove non arrivano i social, dove non ci sono nastri da tagliare, dove non arriva neanche l’umanità. Un campus universitario e scolastico totalmente scollegato dal centro della città, con studenti , anche e soprattutto stranieri, che per raggiungere il centro si muovono a piedi di giorno come di notte percorrendo distanze non da poco”.

Come è fatta la Cassino a misura di Paola Polidoro?

Paola Polidoro

“Quella di oggi è una città talmente “a misura di persona” che per i disabili camminare sui marciapiedi diventa un’impresa. Dove anche l’aula Di Biasio, interessata da lavori proprio negli ultimi anni, non è stata ripensata in modo da poter accogliere, che so, un consigliere o un sindaco con carrozzina. L’integrazione e l’inclusione da selfie la lasciamo a chi la apprezza. A me poco piace. La manutenzione ordinaria lascia il posto a interventi ad hoc che vengono sbandierati in comunicati stampa con cadenza settimanale.

Le criticità dell’ospedale vengono affrontate a emergenza conclamata, insomma si arriva sempre a latte versato, ma nessuno mai ha pensato di fare in modo di avviare un dialogo costante con la dirigenza Asl e del Santa Scolastica per monitorare la situazione ed evitare di arrivare alla massima difficoltà per i fruitori. Questa è veramente Cassino, questa è anche Cassino. Questa è la Cassino che non mi va giù.

Sono stati promossi e sponsorizzati più eventi e interventi in questi ultimi mesi che negli ultimi 5 anni. Si sa che la campagna elettorale fa venire la fame anche a chi ha la pancia piena. Però a furia di riempirla quella pancia, potrebbe anche esplodere. La scelta è dei cittadini e si sa che nel segreto dell’urna tutti possiamo diventare leoni o semplicemente essere noi stessi. Confido nel coraggio davanti alla scheda, nella voglia di rivalsa e nella necessità di non essere più presi per il culo dei cittadini che continuano a sorridere e a battere le mani per evitare daspo e zeppate “alla scordata”.

Qualora diventasse sindaco, cosa farà nei primi 100 giorni di amministrazione?

Uno degli incontro di Paola Polidoro

Sicuramente istituiremo il fondo “Famiglia Comune”, lo faremo impegnando una parte delle risorse derivanti dal ristoro di Acqua Campania che versa, mensilmente, nelle casse del comune 104.000 euro. Noi ne adopereremo 60.000 per offrire sostegno e ridare dignità ai cittadini e alle famiglie di Cassino che sono in difficoltà. Stiamo parlando di 720.000 euro all’anno. In cinque anni avremo investito 3.600.000 per la nostra comunità.

Lavori pubblici?

Progettare il “Piano Marciapiedi Sicuri. Grazie al reperimento di fondi regionali e ministeriali già predisposti per questo genere di interventi potremo riqualificare i marciapiedi della città partendo dalle periferie per arrivare al centro. Un intervento urgente per garantire la sicurezza dei cittadini, ovviamente il tutto sarà concepito attraverso le indicazioni del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’azione immediata per il turismo?

L’elaborazione di una offerta turistica integrata per intercettare i turisti e i pellegrini che transiteranno tra Roma e Napoli per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.