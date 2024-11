Piano delle opere Culturali: cosa è stato finanziato in Ciociaria

Ecco l'elenco delle opere finanziate con il Piano triennale del Ministero della Cultura. Cosa arriva in provincia di Frosinone. Quanto. Eb soprattutto quando

Poco più di 178 milioni di euro in tre anni. La prima tranche è per il 2025 ed ammonta a quasi 62 milioni di euro. Sono i fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura per le strutture archeologiche, di belle arti, gli archivi e le biblioteche. Il decreto che le stanzia è stato pubblicato oggi ed ha il numero di protocollo UDCM 418 a firma del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Ha ad oggetto il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 del dicastero. Come sono stati ripartiti questi soldi dal Ministero per il prossimo anno?

Categoria Importo ARCHEOLOGIA € 18.221.206,60 BELLE ARTI E PAESAGGIO € 29.231.867,94 ARCHIVI € 7.010.331,00 BIBLIOTECHE € 7.283.443,00 TOTALE € 61.746.848,54

Nelle 50 pagine del decreto sono riportati tutti gli interventi per i 4 settori, in tutte le Regioni italiane.

La ripartizione per il Lazio nel triennio 2025 – 2027 vede il finanziamento di 125 interventi per un totale di 26 milioni di euro.

Categoria Interventi Somma in € ARCHEOLOGIA 31 5.753.386,23 BELLE ARTI 33 9.961.430,05 PAES 17 2.170.095,94 ARCHIVI 44 8.580.898,68 BIBLIOTECHE 125 26.465.810,90

Ecco gli interventi programmati nel triennio e le risorse dedicate in provincia di Frosinone.

PROVINCIA DI FROSINONE

SETTORE ARCHEOLOGIA

Elenco degli interventi ammessi al finanziamento

ENTE OGGETTO DESCRIZIONE 2025 2026 2027 TOTALE SORA CASSINO CEPRANO SUPINO CASTRO DEI VOLSCI ARPINO CASALVIERI Aree archeologiche Bonifica vegetazione infestante

Trattamento aree a verde e recupero patrimonio esistente 200mila 200mila 200mila 600mila AMASENO Loc. Farneti, ponte romano di S. Anello Indagini e restauri conservativi 200mila 200mila 200mila 600mila CASALVIERI Pescarola, area archeologica Completamento dei restauri dei manufatti archeologici, scavo archeologico e copertura provvisionale 250mila 40mila 10mila 300mila BOVILLE ERNICA Loc. Sasso, area archeologica Indagini e restauri conservativi dei resti della villa nei pressi del Rio San Lucio (sito di provenienza del sarcofago paleocristiano) 50mila 50mila 50mila 150mila

SETTORE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Elenco degli interventi ammessi al finanziamento

ENTE OGGETTO 2025 TOTALE ANAGNI

AUSONIA

VEROLI

VALLEROTONDA

SONNINO Interventi conservativi urgenti su opere mobili cattedrale di S. Maria / santuario di S. Maria del Piano cattedrale di S. Andrea / chiesa di S. Maria / chiesa di S. Michele 150.000 150.000

ENTE OGGETTO DESCRIZIONE 2025 2026 2027 TOTALE CASTROCIELO

ROCCASECCA chiesa S. Rocco / chiesa S. Tommaso Interventi conservativi su dipinti murali staccati 160mila 0 0 160mila CASTRO DEI VOLSCI chiesa S. Nicola Interventi conservativi urgenti sui dipinti murali e gli arredi 190mila 50mila 50mila 290mila BOVILLE ERNICA chiesa di S. Stefano Restauro della copertura e delle superfici 0,00 230mila 0,00 230mila CERVARO santuario S. Maria de Piternis Restauro delle pitture murali 0,00 160mila 0,00 160mila VEROLI basilica di S. Salome Interventi conservativi urgenti sulle pitture murali e gli arredi della basilica inferiore 0,00 160mila 0,00 160mila

SETTORE ARCHIVI

Elenco degli interventi ammessi al finanziamento

ENTE OGGETTO DESCRIZIONE 2025 2026 2027 TOTALE FROSINONE ARCHIVIO DI STATO COMPLETAMENTO TRASLOCO PATRIMONIO DOCUMENTARIO E ARREDI PER CAMBIO DI SEDE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO NUOVI LOCALI 299mila 0 50mila 349mila FROSINONE ARCHIVIO DI STATO AMMODERNAMENTO LOCALI DEPOSITO CON POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE DI TIPO COMPATTABILE BLOCK-FIRE 0 0 50mila 50mila

SETTORE BIBLIOTECHE

