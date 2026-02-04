Piano delle opere culturali: oltre 2,5 milioni di euro alla Ciociaria

Con la programmazione triennale 2026–2028 il Ministero della Cultura destina più di 2,5 milioni di euro alla provincia di Frosinone. Interventi su archeologia, architettura, biblioteche e archivi per tutela, sicurezza e valorizzazione.

Non solo restauri ma una dichiarazione di attenzione verso il territorio. Con il Piano triennale delle opere culturali 2026–2028, la provincia di Frosinone entra nel cuore della programmazione nazionale: oltre 2,5 milioni di euro per proteggere e rilanciare il patrimonio della Ciociaria. Il decreto lo ha firmato il ministro Alessandro Giuli, stanziando risorse destinate a interventi strategici su beni culturali statali e pubblici in tutta Italia.

Si tratta di fondi finalizzati a conservare, recuperare e rendere fruibili musei, siti archeologici, biblioteche, archivi, complessi monumentali e luoghi della cultura che, in molti casi, versano in condizioni di degrado o necessitano di adeguamenti strutturali, impiantistici e di sicurezza.

I destinatari degli interventi sono le Soprintendenze, gli istituti autonomi del Ministero, gli Archivi di Stato, le Biblioteche pubbliche, oltre a Comuni ed enti locali proprietari di beni vincolati.

Per il solo 2026, il Ministero ha stanziato 43 milioni 587mila 243 euro e 18 centesimi, suddivisi per settori di intervento come segue:

Settore Risorse stanziate (€) Archeologia 11.351.964,05 Architettonico – Storico – Artistico 22.658.287,13 Archivi 4.819.299,00 Biblioteche 4.757.693,00

Un impianto finanziario che conferma la centralità del patrimonio culturale nelle politiche pubbliche nazionali e che punta non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione sociale ed economica dei beni.

Il quadro regionale: il Lazio e i numeri degli interventi

All’interno della programmazione nazionale, la Regione Lazio si colloca con un pacchetto significativo di interventi. Sul territorio regionale sono previsti 59 interventi complessivi, per un valore che supera 7,1 milioni di euro.

La ripartizione per settori è la seguente:

Settore Interventi Risorse (€) Archeologia 12 1.770.730,00 Architettonico – Storico – Artistico 18 3.452.111,86 Archivi 4 513.443,00 Biblioteche 25 1.452.106,88 Totale 59 7.188.391,74

Numeri che collocano il Lazio tra le regioni maggiormente interessate dal piano e che evidenziano una forte concentrazione di risorse su biblioteche e patrimonio architettonico, senza trascurare il settore archeologico.

All’interno delle 66 pagine del decreto, trovano spazio anche numerosi interventi specifici per la provincia di Frosinone, inseriti nei diversi ambiti di competenza del Ministero: archeologia, architettura, biblioteche e archivi.

Un pacchetto di risorse che interessa direttamente il patrimonio culturale della Ciociaria, con ricadute che vanno oltre la semplice conservazione e che investono turismo, identità territoriale e coesione sociale.

Archeologia e architettura: i cantieri in Ciociaria

Nel settore Archeologia, gli interventi previsti in provincia di Frosinone riguardano siti e strutture di particolare valore storico.

Settore Archeologia

Ente Oggetto Totale (€) Comune di Boville Ernica Sito archeologico in località Sasso 150.000 Comuni Villa Santa Lucia – Castrocielo Restauro materiali mobili archeologici e paleontologici 150.000 Comune di Amaseno Recupero ponte romano in località Sant’Anello 200.000 Comune di Pignataro Interamna Restauri conservativi del Teatro Romano di Interamna Lirenas 200.000

Nel settore Architettonico – Storico – Artistico gli interventi sono ancora più diffusi e toccano chiese, complessi monastici e santuari.

Settore Architettonico – Storico – Artistico

Ente Bene Totale (€) Comune di Collepardo Ex monastero di San Domenico 375.000 Fontana Liri, Casalvieri, Boville Ernica, Alatri, Patrica Chiese storiche (Santa Croce, SS. Giovanni Battista ed Evangelista, Santa Maria, Concattedrale, San Giovanni Battista) 350.000 Comune di Boville Ernica Chiesa di S. Stefano Protomartire 150.000 Comune di Cervaro Santuario S. Maria de Piternis 200.000

Biblioteche, archivi e il peso complessivo delle risorse

Importanti anche gli stanziamenti per biblioteche e archivi, che rafforzano la funzione pubblica della cultura.

Settore Biblioteche

Ente Biblioteca Totale (€) Comune di Cassino Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Montecassino 305.500 Comune di Collepardo Biblioteca statale di Trisulti 90.000 Comune di Veroli Biblioteca statale di Casamari 270.000

Settore Archivi

Ente Oggetto Totale (€) Comune di Frosinone Archivio di Stato – nuova sede 170.000

In totale, in provincia di Frosinone arriveranno oltre 2,5 milioni di euro, pari a quasi il 30% delle risorse destinate all’intero Lazio.

Il decreto conferma quindi come il patrimonio culturale della Ciociaria sia parte integrante della strategia nazionale del Ministero della Cultura. Gli interventi non si limitano alla manutenzione, ma puntano a rafforzare sicurezza, accessibilità e valorizzazione.

In un territorio ricco di storia ma spesso penalizzato da carenze strutturali, questi fondi rappresentano un’occasione concreta di rilancio, con effetti potenziali su turismo, occupazione culturale e qualità urbana.