Piano Scolastico 2027/2028: Sora incassa la Chimica Cartaria al Da Vinci

Il Piano Scolastico Provinciale. Che blinda tutte le autonomie Scolastiche. E prevede un nuovo indirizzo per il Da Vinci di Sora ed un Liceo Musicale ad Anagni

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Zero tagli, zero accorpamenti, un indirizzo nuovo. Il Decreto n. 63 firmato dal presidente della Provincia Luca Di Stefano blinda tutte le scuole della provincia e consegna a Sora l’unico colpo da effetto del Piano: Chimica, Materiali e Biotecnologie con curvatura Cartaria, al Da Vinci.

Lo prevede il nuovo Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica Provinciale per l’anno scolastico 2027/2028 che accende i riflettori sulla Valle del Liri. Trasforma una semplice delibera amministrativa in una svolta per l’economia e l’istruzione del territorio. Con il Decreto n. 63 Palazzo Jacobucci non si è limitato a blindare tutte le autonomie scolastiche esistenti escludendo ogni ipotesi di taglio o accorpamento: ha piazzato un vero e proprio colpo strategico sul polo industriale sorano, approvando l’attivazione dell’indirizzo in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” con opzione/curvatura “Cartaria” presso l’I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Sora.

Un risultato che mette la città di Sora e la sua offerta formativa al centro della programmazione provinciale.

Il “Da Vinci” di Sora e il ponte con il distretto Cartario

Foto © Imagoeconomica

L’innesto della curvatura Cartaria all’I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Sora non è una concessione formale né un riempitivo didattico. È la risposta diretta, concreta e attesa da anni ad una delle maggiori criticità espresse dal tessuto produttivo della Valle del Liri e del Sorano: la carenza di figure tecniche formate e specializzate per la filiera industriale della carta.

Il distretto cartario rappresenta storicamente l’ossatura economica del territorio. Tuttavia, le sfide legate alla transizione ecologica, alla sostenibilità dei materiali, al riciclo e all’innovazione chimico-tecnologica richiedono oggi competenze sempre più avanzate. Fino ad ora le aziende si sono trovate a dover formare “in casa” i diplomati, scontando un evidente disallineamento tra il mondo della scuola e le esigenze delle fabbriche.

Con il nuovo percorso approvato dal Piano provinciale, l’istituto sorano diventerà il laboratorio naturale per la formazione delle nuove leve dell’industria cartaria locale. Gli studenti non si limiteranno a percorsi teorici generici, ma acquisiranno competenze analitiche, chimiche e tecnologiche. Tutte ritagliate sulla produzione e lavorazione della cellulosa e delle nuove fibre sostenibili. Un’operazione che garantisce ai diplomati del “Da Vinci” una corsia preferenziale e ad altissima occupabilità nel mercato del lavoro del territorio.

Le altre novità del Piano

Se Sora rappresenta la punta di diamante sul fronte dell’istruzione tecnica e della sinergia con l’industria, il Piano complessivo licenziato dalla Provincia porta buone notizie per l’intero quadro ciociaro.

Anagni incassa il Liceo Musicale. Nel quadrante nord viene approvata infatti l’attivazione del Liceo Musicale presso l’I.I.S. “Dante Alighieri”, andando a colmare una storica carenza per l’area della Valle del Sacco.

Rispetto al passato, quando le sforbiciate regionali e ministeriali minacciavano la sopravvivenza di dirigenze e Istituti Comprensivi nei vari Comuni, per l’anno scolastico 2027/2028 la provincia di Frosinone non subirà alcuna riduzione delle autonomie scolastiche.

L’iter amministrativo e la Regione

La proposta n. 2943, corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Luca Gemma e dal placet espresso all’unanimità dalla Commissione Lavori Pubblici ed Attività Tecniche è il frutto del lavoro dell‘Osservatorio Scolastico Permanente Provinciale e delle consultazioni con Dirigenti Scolastici e rappresentanze sindacali svoltesi a settembre.