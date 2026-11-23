Il Consiglio di Stato si dichiara privo di giurisdizione sul caso dell’ex comandante della Polizia Locale di Formia Rosanna Picano: spetta al giudice del lavoro di Cassino. L’avvocato Luca Scipione valuta il ricorso in Cassazione.

Dieci pagine per dire che a decidere non tocca al Consiglio di Stato. Lunedì, a sorpresa, la querelle che vede contrapposti l’amministrazione comunale di Formia e l’ex comandante della Polizia Locale Rosanna Picano si è arricchita di un nuovo capitolo. Clamoroso. (Leggi qui i precedenti).

La questione al centro della discussione è chiara: il sindaco Gianluca Taddeo ha riorganizzato i vari uffici della macchina comunale ed ha messo la Polizia Municipale all’interno di un altro settore. In questo modo, responsabile del Corpo è diventata la dirigente di quel settore. E la allora comandante Rosalba Picano (vincitrice di concorso) è stata assegnata ad un’altra responsabilità. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale avevano dato ragione alla Comandante: la Polizia deve essere un settore autonomo.

Ora il Consiglio di Stato dice che la questione non rientra nella sua giurisdizione. Cioè non fa parte delle cose sulle quali può giudicare la magistratura Amministrativa.

Dieci pagine per non decidere

Rosanna Picano

L’interessata è in pensione dal 1 novembre ma se vuole coltivare le ambizioni di rivalsa contro il Comune deve rivolgersi ad un Giudice del Lavoro. E più precisamente, a quello del Tribunale di Cassino.

Lo spiega la sentenza numero 8548/2026 della V sezione del Consiglio di Stato pubblicata questa sera. In dieci pagine ha spiegato che ritiene ci sia un difetto di giurisdizione. I giudici di Palazzo Spada ritengono di non essere competenti a decidere sulla legittimità degli atti con cui la Giunta Taddeo ha riorganizzato tutti i settori del Comune di Formia ed assegnato ad altro incarico la comandante, affidando la Polizia Locale alla dottoressa Giuseppina Sciarra scelta con una selezione fiduciaria prevista dall’articolo 110 del Tuel,

Il Consiglio di Stato era stato invitato dal legale della dottoressa Picano, l’avvocato Luca Scipione, a respingere gli appelli contro la sentenza del Tar. Li aveva depositati il Comune e la dirigente Sciarra.

Scrivono il presidente della V sezione Diego Sabatino ed i Consiglieri Sara Raffaella Mollinaro, Elena Quadri, Massimo Santini e Francesca Picardi che la competenza è del Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino cui si è già rivolta la stessa dottoressa Picano «per gli stessi fatti evocati nel giudizio amministrativo, con richiesta di disapplicazione delle stesse delibere del Comune gravate e di reintegrazione nel proprio incarico».

I riferimenti della decisione

La sede della Cassazione

La decisione si basa su quanto stabilito dalla sentenza numero 20537 del 18 giugno scorso della sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Per i giudici amministrativi di secondo grado «per consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie relative ai provvedimenti di nomina e revoca di un incarico dirigenziale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario». Perché?

Sempre la Cassazione, in quella sentenza spiega che «tali provvedimenti non sono atti di macroorganizzazione, espressione di potestà pubblica e autoritativa». Non lo sono in quanto «non attendono alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi, bensì all’individuazione del soggetto che, previa stipulazione di un contratto di diritto privato, andrà a ricoprire tale incarico, o alle successive vicende di tale contratto». Per i giudici amministrativi quegli atti non hanno ridefinito le linee di organizzazione della Polizia Municipale. Quindi è una vertenza di lavoro e non una questione di loro competenza.

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

Il Consiglio di Stato, alla fine, sembra rivolgere un rimbrotto alla stessa ex comandante della Polizia Locale. Che la competenza sia del Tribunale del Lavoro «trova, del resto, conferma nella richiesta di reintegrazione nell’ufficio di comandante della polizia municipale, proposta dalla ricorrente in primo grado dinanzi al Tribunale di Cassino unitamente a quella di annullamento delle delibere comunali numero 19 del 24 gennaio 2025 e numero 20 del 28 gennaio 2025, e del decreto sindacale numeri 2 e 3 del 3 febbraio 2025» (quelli per intenderci con cui veniva nominata la dottoressa Sciarra). «La sentenza appellata ha operato una sovrapposizione tra il piano oggettivo degli atti di organizzazione e quello soggettivo delle pretese individuali, con il rischio di duplicazione e interferenza fra giudizio amministrativo e giudizio ordinario».

Le prossime mosse

Luca Scipione

Durissimo è stato nella serata di lunedì il commento dell’avvocato Scipione. Ha fatto sapere di voler chiedere il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su «questo pilatesco pronunciamento del Consiglio di Stato». La suprema corte avrà cinque mesi per decidere.

Sostiene Scipione che «I giudici del Consiglio di Stato, ritenendo che la giurisdizione appartenga al solo Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, hanno di fatto “deciso di non decidere” in ordine a tutte le violazioni di legge che la dottoressa Picano ha denunciato contro gli atti del Comune di Formia».

«Sino ad oggi, ad eccezione del solo Tar di Latina che, ricordo ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati alla dottoressa Picano con la sentenza ora annullata dal Consiglio di Stato, non vi è stato alcun pronunciamento nel merito della questione».

«A fronte di questa spirale di non decisioni nel merito stiamo valutando di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato dinanzi la Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non essendo possibile accettare che una vicenda giudiziaria non ottenga risposte nel merito da parte dei diversi giudici ordinari e amministrativi interpellati sino ad ora. Questa la strada per ottenere una decisione che stabilisca una volta per tutte quale giudice deve esprimersi sulle doglianze sollevate dalla dottoressa Picano. La controversia dura oramai da troppo e non è accettabile che la Giustizia non dia risposte» – ha concluso l’avvocato Scipione.