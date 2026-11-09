Picano in pensione, ma la causa va avanti

Con il Decreto 36 il sindaco Taddeo pensiona l’ex comandante Picano e affida le sue deleghe a D’Angelo, mentre il Consiglio di Stato discute ancora il ricorso se debba comandare o non la Polizia Locale. E si riserva la decisione.

Neanche un allineamento di pianeti: nel giorno in cui la V Sezione del Consiglio di Stato decide se sospendere definitivamente la sentenza di agosto del Tar, l’ex comandante della Polizia Locale del Comune di Formia Rosanna Picano riceve a casa una telefonata del collega dirigente del settore Ambiente. L’architetto Pietro D’Angelo nella sostanza le dice: «Guarda Rosanna, so che sei ancora in ferie ma sappi che il sindaco mi ha conferito le deleghe che sinora hai rivestito. Ti saluto».

In quegli stessi momenti i giudici amministrativi di Palazzo Spada avviavano la discussione nel merito del ricorso presentato dal Comune contro la sentenza del Tar sulla guida della Polizia Locale.

Insomma, mentre il Consiglio di Stato avviava l’esame della questione tra Comune ed ex Comandante, il sindaco Gianluca Taddeo firmava il Decreto 36 con cui pensionava Rosanna Picano e ridistribuiva le competenze.

Quarant’anni di servizio

Rosanna Picano

Non è stato un fulmine a ciel sereno: dopo quarant’anni di servizio si va a casa. La speranza della comandante era un’altra: andare in pensione dopo il definitivo pronunciamento dei due gradi della magistratura amministrativa. Poteva restare a svolgere la sua funzione negli ultimi anni di servizio o era corretta la linea seguita dal sindaco che aveva riorganizzato gli uffici e le aveva tolto il comando?

Per attendere quel verdetto la dottoressa Rosanna Picano aveva chiesto ai vertici comunali di rimanere alla guida dei settori dove era stata assegnata all’indomani della sottrazione della responsabilità della Polizia Locale. E cioè Assistenza organi istituzionali, Affari generali, Area amministrativa, Urp, Servizi demografici ed elettorali, Protezione civile e Trasporto pubblico locale. A questi si erano aggiunti quelli ricevuti con l’interim il 4 febbraio scorso: Pubblica Istruzione, Fondi Europei, Cultura, Turismo, Patrimonio e Marketing territoriale. Nessuna proroga.

Si va avanti

Foto: Carlo Carino / Imagoeconomica

Con il pensionamento avrebbe potuto invitare il suo storico legale – l’avvocato Luca Scipione – a desistere dalla causa davanti il Consiglio di Stato. E invece ha deciso: si va avanti. E la ragione è oggettivamente interessante sul piano giuridico oltre che economicamente appetibile. Anche perché alla sentenza del Consiglio di Stato è collegata quella del giudizio davanti al Tribunale del Lavoro di Cassino al quale era stato chiesto il reintegro della comandante alla guida della Polizia Locale.

Il Tribunale di piazza Labriola aveva comunicato che si sarebbe pronunciato solo dopo che lo avessero fatto i giudici amministrativi di Palazzo Spada perché i motivi del contendere, anche se differenti sul piano formale, sono comuni sotto quello sostanziale.

Spettatrice di questo ginepraio giuridico-legale ma anche politico è la sostituta dell’ex comandante Picano nel ruolo di dirigente della Polizia Locale del comune di Formia: l’ex funzionaria del comune di Gaeta Giuseppina Sciarra. Ad agosto la quinta sezione del Consiglio di Stato aveva deciso di sospendere l’efficacia della sentenza del TAR, lasciando la dottoressa Sciarra al suo posto fino all’rrivo del pronunciamento definitivo.

Il siluramento «politico» della Picano

Entrata nel comune di Formia nel 1987 quando alla guida della città c’era una Giunta pentapartitica come quella che governava l’Italia da Palazzo Chigi, Rosanna Picano attende ancora di capire le ragioni del suo siluramento dalla Polizia Locale. Sul piano amministrativo è tutto chiaro: il sindaco ha riorganizzato i settori e lei è stata mandata a guidarne uno differente dalla Polizia Locale. È nelle sue facoltà.

Allora perché il ricorso? Il sospetto è che si fosse trattato di una ritorsione per l’impegno di suo fratello Erasmo (ex vicesindaco di Forza Italia durante l’ultimo mandato – 2008/2013 – del compianto senatore Michele Forte) alle amministrative dell’ottobre 2021 quando sostenne l’infettivologo Amato La Mura candidato contro Gianluca Taddeo. Erasmo Picano era il capolista dell’Udc.

Il 4 luglio 2024 la Giunta comunale di Formia approvò la delibera 128 che riorganizzava gli Uffici suddividendoli in otto settori. Nell’ambito di questo riassetto, la Polizia Locale venne inserita nel Settore che riuniva all’epoca anche Affari Legali, Suap, Commercio, Attività Produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura.

Dopo una selezione indetta ai sensi dell’articolo 110 del Tuel venne individuata come dirigente la dottoressa Giuseppina Sciarra, estromettendo Rosanna Picano che era vincitrice di due concorsi, da vice comandante prima e da comandante poi.

Il ricorso e la sospensiva

Il sindaco Gianluca Taddeo tra il dirigente Pietro D’Angelo e la Segretaria Marina Saccoccio

Tutti questi provvedimenti furono impugnati dall’avvocato Luca Scipione davanti alla sezione di Latina del Tar. Un punto di svolta ci fu nell’aprile 2026: i giudici amministrativi del capoluogo pontino diedero ragione alla dottoressa Picano annullando tutti gli atti con cui il Comune aveva proceduto alla nomina della moglie del Questore Nicolino Pepe.

Stabilirono che la Polizia Locale, per le mansioni e il ruolo che svolge, deve avere una propria autonomia e non può essere inclusa in un settore che comprende anche altri Uffici. Perché? Il Tar dice che non ci può essere un nesso tra il controllore (la Polizia Locale) e il controllato (lo Sportello Unico per le Attività Produttive) sul quale i vigili potrebbero essere chiamati a esercitare attività di indagine.

Il Comune legittimamente fece appello al Consiglio di Stato. E qui venne a galla un primo nodo procedurale: in attesa della sentenza definitiva, chi guiderà la Polizia Locale? La V Sezione del Consiglio di Stato venerdì 26 agosto decise di sospendere l’efficacia della sentenza del TAR. In pratica: fino alla pronuncia di merito, la dottoressa Sciarra resta al suo posto.

La motivazione

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

La motivazione dello scorso agosto dei giudici di Palazzo fu considerata di «buon senso amministrativo» prima ancora che giuridico. In piena estate turistica, una città come Formia non può permettersi un vuoto di comando nella Polizia Locale. I giudici avevano scritto che sussiste il periculum in mora — il rischio di un danno grave e irreparabile — e che va garantita la continuità dell’attività amministrativa del Comune durante la pendenza del giudizio.

I giudici osservarono che i motivi di appello del Comune «non appaiono allo stato del tutto sforniti di fumus boni iuris». Con un linguaggio non tecnico: ci sono elementi che meritano approfondimento e che potrebbero anche ribaltare la sentenza di primo grado. Nulla è deciso.

Per Taddeo la sentenza del Tar era diventata «ineseguibile» perché gli atti annullati non avrebbero mai esplicitamente attribuito alla dottoressa Sciarra le funzioni di comandante della Polizia Locale. Una distinzione tecnica rilevante, sulla quale il Consiglio di Stato deve pronunciarsi dopo la discussione del merito.

Un fatto è certo: l’esercito del comune di Formia ha perso uno dei migliori funzionari. I più contenti? Loro, i nipotini di «nonna Rosanna».