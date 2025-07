Picchi a sorpresa: addio a Vittori e sogno-provinciali (Sara permettendo)

Cosa c'è dietro la mossa del consigliere comunale che ha lasciato la civica Ferentino Nel Cuore e si è dichiarato indipendente nell'ultimo Consiglio comunale. Intanto discussa la variazione di bilancio per 700 mila euro con Antonio Pompeo sempre molto critico nei confronti del sindaco Piergianni Fiorletta

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

La bomba è esplosa in apertura di Consiglio comunale. Si dovevano discutere ed approvare diversi punti all’Ordine del Giorno tra i quali variazioni importanti di Bilancio e lo stato di attuazione dei programmi amministrativi. Molti punti tra l’altro chiesti ed ottenuti dall opposizione. Ma a scatenare il caos politico è stato il consigliere comunale di maggioranza Angelo Picchi titolare di centinaia di preferenze personali ed eletto nella civica Ferentino Nel Cuore dell’ex storico vicesindaco Luigi Vittori: ha annunciato la sua uscita dal gruppo dichiarandosi indipendente .

Picchi in apertura di seduta ha lasciato tutti spiazzati ed ha letto un documento in cui ha spiegato i motivi della sua scelta.

I motivi della decisione. L’amarezza di Vittori

È un durissimo colpo per Luigi Vittori: l’uscita di Picchi ne riduce il peso politico, ne limita l’agibilità in Aula lasciandolo insieme alla sola Consigliera Federica Fiorletta. Ma il colpo peggiore sta nelle motivazioni con cui il Consigliere ha deciso di prendere cappello ed andare via. Picchi ha spiegato che la visione politica ed amministrativa tra lui e Ferentino nel Cuore è diversa ed è diventata distante.

Problemi per il sindaco Piergianni Fiorletta? Nessuno. Angelo Picchi è un fedelissimo del Pd e della Consigliera regionale Sara Battisti. Ha confermato fedeltà al sindaco ed è rimasto in maggioranza anche se la distanza dal Gruppo che lo aveva eletto è netta.

Maurizio Beretta, altro consigliere dichiaratosi indipendente

Vittori ha ascoltato scuro in volto la lettura del documento da parte di Picchi. Che giura di aver deciso la cosa solo oggi senza avvertire nessuno.

Anche tra i colleghi di maggioranza la sorpresa è tanta. Picchi scherza e tra i sorrisi non perde occasione per alcuni selfie con l’altro consigliere di maggioranza Maurizio Berretta. Anche quest’ultimo ha lasciato alcuni mesi fa il Gruppo in cui era stato eletto, quello del presidente del consiglio comunale Claudio Pizzotti ed anche lui si è dichiarato indipendente. Colpa di dissapori tra Berretta e Pizzotti subito dopo la composizione della giunta.

Salgono a due quindi i consiglieri comunali di maggioranza dichiaratisi indipendenti dopo esser stati eletti in liste civiche. E l’elenco potrebbe essere presto più lungo.

Il futuro politico di Picchi nelle mani di Sara Battisti

Sara Battisti

Quale sarà il futuro politico di Angelo Picchi è presto per dirlo ma lo stesso consigliere non esclude una possibile candidatura al Consiglio provinciale. Si rimette alla scelta che farà Sara Battisti. Se gli chiederà un passo indietro, Picchi lo farà altrimenti potrebbe trovarsi contro altri due candidati di maggioranza, Luca Zaccari della Lega e Luigi Vittori, entrambi uscenti. Ma si innescherebbe un problema di strategia politica: due candidati di Ferentino nella stessa lista del Pd è poco plausibile. Sarà materia per il prossimo Segretario Provinciale.

Per il resto il Consiglio comunale di oggi è andato avanti sulla falsariga di quelli a cui si è assistito in questi due anni di legislatura. Contrapposizione netta tra maggioranza ed opposizione. Si è rischiato anche di non raggiungere il numero legale: molti in maggioranza erano assenti e si sono presentati a più riprese. Non è sfuggito ai presenti il continuo via vai tra i banchi dell’assise civica e la stanza del sindaco di alcuni consiglieri di maggioranza forse poco interessati al dibattito.

Botta e risposta Pompeo-Fiorletta

Antonio Pompeo e Piergianni Fiorletta

Si sono discusse due variazioni di Bilancio per complessivi 700.000 euro. Seicento relativi all’adeguamento ISTAT per quanto riguarda la ditta Lavorgna che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e 100.000 euro che il Comune deve versare come percentuale sull’incasso del recupero dell’evasione alla società esterna che svolgeva il servizio di riscossione di alcune tasse comunali.

La minoranza, soprattutto Antonio Pompeo ha attaccato la giunta accusandola di non avere una visione e un’idea di sviluppo della città oltre ad una mancanza di programmazione. Pompeo carte alla mano ha toccato tutti i settori dall’ urbanistica al commercio, lavori pubblici, evidenziando a suo parere le mancanze dell’Amministrazione comunale.

Secca la replica del sindaco Piergianni Fiorletta che si è detto soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati che iniziano a vedersi in vari settori amministrativi.