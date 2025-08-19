Piccola guida al cacicchismo ed al perché sta inguaiando soprattutto il Pd

Il fenomeno dei potentati locali e le cause che lo hanno incentivato: spesso con grosse grane per le segretarie nazionali galvanizzate dagli appuntamenti d'urna

Sembrerà strano o azzardato, ma tutto è cominciato con l’autonomia delle Regioni. Con quel fenomeno cioè che, specie nel caso di Partiti con scarsa trazione monocratica, prestavano meglio il fianco. A cosa e perché? Alla possibilità che in quei territori di ampio governo locale germinassero delle satrapie.

E con esse degli uomini/donne capaci di spezzare il legame politico con le segreterie nazionali e procedere per sé, come degli emiri cartesiani capaci di rispettare le regole della democrazia, un po’ meno del “club” di appartenenza, ma bravissimi a costruire, pezzo dopo pezzo, delle vere “signorie”.

Il perché è mezzo ovvio: va da sé come un format del genere abbia potuto attecchire più facilmente in sistemi partitici nei quali la catena di comando è fisiologicamente spezzettata già di suo dal correntismo spinto e da genesi ibride.

La “pole nefasta” del Pd

Elly Schlein a Cernobbio (Foto: Canio Romaniello © Imagoeconomica)

Si parla forse del Pd? Ovvio che sì, e i fatti lo dimostrano, specie nel clima concitato di questi ultimi scampoli agostani che fanno da apripista alla stagione elettorale proprio di alcune Regioni chiave. Elly Schlein li aveva definiti “cacicchi”, perciò andiamo di significato didattico.

I cacicchi erano i capi villaggio dell’America Centro-Meridionale in età post colombiana. Per estensione il termine aveva poi incluso i grandi proprietari terrieri che, in quelle terre indigene e conquistate, facevano un po’ quel che volevano, stante la lontananza dalla madrepatria Spagna al di là dell’Atlantico.

Adesso proviamo a disegnare uno scenario per converso, che cioè rimandi a quei “posti” dove è più difficile che il “cacicchismo” prenda piede perché, da un punto di vista partitico, si tratta di monarchie assolute.

Ecco come lo ha inertizzato Meloni

Fabio Rampelli (Foto: Marco Ponzianelli © Imagoeconomica)

Prendiamo Fratelli d’Italia, ad esempio: grazie la controllo familista sui piani alti del sistema complesso, Giorgia Meloni è una che difficilmente dovrà fare i conti con fronde e/o potentati locali. L’ultimo scampolo di “ribellione” o di autonomismo spinto la premier lo aveva disinnescato all’ultimo Congresso di Fdi romano.

Quando cioè tramite la sorella Arianna era riuscita ad inertizzare le scalmane del “Gabbiani” del suo ex mentore Fabio Rampelli, piazzando un suo uomo ai vertici capitolini di un Partito, che “romano de’ Roma”, lo è per definizione e pedigree.

A Ferragosto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, aveva visitato gli spot emergenziali assieme alla stessa Arianna Meloni, generando sì dubbi di commistione tra politica ed esercizio del potere amministrativo, ma confermando la tempo stesso che no, dalle parti di Via della Scrofa non si scarroccia. (Leggi qui: Rocca in visita con Arianna Meloni: scoppia il caso di Ferragosto).

Le signorie campana e pugliese

Nel caso del Partito Democratico invece, è tutta un’altra storia. Campania e Puglia sono la prova provata, tra l’altro in cimento elettorale incombente, che non c’è solo un campo largo da perfezionare, ma anche dei capataz da mettere a guardiania stretta.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca e Michele Emiliano non sono sol esponenti di rango (e decisamente autonomisti per indole) dell’universo dem, ma di fatto sono capi autonomi che, mentre il Nazareno si cimentava coi grandi temi nazionali ed esteri, hanno avuto tempo e modo di costruire delle vere e proprie satrapie autonone.

Con pacchetti di voti immensi, radicamento estremo nella grandi realtà produttive territoriali e maniglie fortissime con i sub potentati di scala, quelli che alle Regionali ti fanno vincere o perdere.

Condizioni, clausole e capestri

E che sono capaci perciò di imporre condizioni capestro: come De Luca che alla Schlein in Campania ha messo paletti d’acciaio su suo figlio Piero. O come Emiliano che non vuole fare il figurante di Antonio Decaro. Il dato è che questa sorta di “anomalia”, più radicata nel Meridione dove il format della signoria locale è roba atavica e collaudata, ha una sua mistica di base.

Michele Emiliano (Foto: Gaetano Lo Porto © Imagoeconomica)

Ed è mistica che rimanda all’autonomia regionale. Ad una sorta di boomerang cioè, o di contrappasso dantesco, per il quale il tema-claim della Lega prima bossiana e poi salviniana si ritorce contro i suoi stessi proseliti.

L’idea di un Sud “ignorato da Roma” ha incentivato un regionalismo spinto che, nel caso dei partiti con maggior correntismo, ha generato potentati locali. E forti. E problematici.

I “Presidentissimi”

E che ha portato alla nascita ed alla prosperità di “presidentissimi” che poco hanno a che vedere con l’idea tecnica e fredda di un governatore di Regione che segue la linea dell’amministrazione tecnica e l’usta generale del partito di appartenenza. Sono nati e prosperano dunque certi di potere localizzati in cui praticamente il consenso e la capacità di spesa economica sono solo legati al carisma dei “cacicchi”. Il tutto con blocchi di potere in purezza che non risentono neanche delle ataviche tare di territori dove, ad esempio, sanità e lavoro sono cancri irrisolti.

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Il controllo dei bacini elettorali è diretto, spesso clientelare in senso blando ma evidente. Tanto evidente che alla fine il “cacicchismo”, più che un fenomeno da estirpare, pare un fatto da accettare ed inserire nelle equazioni elettorali dell’universo dem.

Pena sconfitte d’urna che poi non fanno altro che alimentare l’uroboro di sfiducia di un partito talmente ammalato di libertà da aver fomentato a volte le sue antitesi. Locali, e pericolose.