Pier Paolo Lanni da Cassino al CSM

Pier Paolo Lanni, magistrato nato a Cassino, è stato eletto componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura per la consiliatura 2027-2031: è il più votato nel collegio giudicante 1, con 482 preferenze.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

C’è anche un pezzo di Cassino nel nuovo Consiglio Superiore della Magistratura. E non è soltanto una questione di origini o di appartenenza geografica. Pier Paolo Lanni, nato a Cassino, è stato eletto componente togato del CSM per la consiliatura 2027-2031. Un incarico che porta il magistrato, oggi giudice del Tribunale di Verona e prossimo presidente di Sezione presso il Tribunale di Brescia, dentro uno degli organi di più alta rilevanza costituzionale del Paese.

Il dato elettorale racconta la considerazione di cui gode tra i colleghi. Lanni è stato infatti il più votato nel collegio giudicante 1, raccogliendo 482 preferenze e conquistando direttamente il seggio.

Il nuovo Consiglio entrerà in funzione nel 2027 e resterà in carica fino al 2031. Il CSM rappresenta il luogo dell’autogoverno della magistratura: un’istituzione chiamata ad assumere decisioni che riguardano la vita professionale dei magistrati e, più in generale, il corretto funzionamento dell’ordine giudiziario.

Il legame con Cassino

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Per Cassino la sua elezione assume un significato che va oltre la soddisfazione personale. È il riconoscimento di un percorso professionale costruito lontano dalla città d’origine, senza però recidere quel legame con il territorio che negli anni è rimasto saldo.

Giurista apprezzato soprattutto nel settore civile, Pier Paolo Lanni ha affiancato all’attività giudiziaria un intenso impegno nella formazione. È stato docente e tutor della Scuola Superiore della Magistratura, contribuendo alla preparazione di magistrati impegnati nelle diverse aree della giurisdizione civile.

Ma il rapporto con Cassino non è mai rimasto confinato alle origini. Da oltre dieci anni collabora con il mondo forense locale, partecipando a corsi e seminari organizzati dall’Ordine degli Avvocati. Un confronto costante tra magistratura e avvocatura che, per chi lo ha conosciuto professionalmente, rappresenta uno dei tratti distintivi del suo percorso.

L’orgoglio degli avvocati

Non a caso, la notizia è stata accolta con particolare soddisfazione in città.

Giuseppe Di Mascio

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cassino, Giuseppe Di Mascio, parla innanzitutto di «orgoglio per la nostra città che vede un suo figlio diventare componente di un organo di rilevanza costituzionale». E sottolinea la preparazione e l’equilibrio del magistrato, leggendo nel numero delle preferenze ottenute «la stima e la considerazione di cui gode anche tra i suoi colleghi».

Sulla stessa linea la consigliera del Consiglio Nazionale Forense Paola Carello, che ricorda la competenza, il rigore e la passione con cui Lanni ha contribuito negli anni alla formazione degli avvocati cassinati, unendo alla preparazione giuridica «equilibrio e umanità».

Da Cassino a Palazzo Bachelet

Da Cassino a Verona, fino alla prossima destinazione di Brescia. Ora il passaggio a Palazzo Bachelet. La sua è una storia professionale che porta un magistrato nato in questa città ai vertici dell’autogoverno della magistratura. E, in un territorio che troppo spesso finisce sulle cronache per le sue difficoltà, è anche una notizia che restituisce a Cassino il valore delle sue competenze e delle sue migliori energie.