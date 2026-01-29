Pierluigi Sanna, il giovane con l’anima della Prima Repubblica

Dopo oltre dieci anni da sindaco, Pierluigi Sanna si prepara a lasciare Colleferro con conti in ordine, investimenti concreti e un’eredità politica pesante. Non esce di scena, prepara il futuro tra Regione e successione locale. Mettendo il Pd di fronte ad un bivio

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

C’è un modo elegante di uscire di scena: non sbattendo la porta, non facendo rumore ma spostandosi nella stanza accanto. È quello che sta per fare Pierluigi Sanna, sindaco uscente di Colleferro e vicesindaco metropolitano di Roma, che dopo oltre dieci anni da primo cittadino si prepara a cambiare ruolo senza cambiare palazzo. Una traiettoria identica ma diversa da quella fatta da tanti altri sindaci prima di lui.

Sanna non vuole spostarsi per fare ombra al nuovo inquilino che prenderà la sua stanza: non resterà in municipio per dettargli la linea. La differenza con gli altri sindaci sta in questo: rimarrà a Colleferro per fare in modo che la città possa mantenere la fascia di vicesindaco della Città Metropolitana di Roma che altrimenti verrebbe messa in discussione dal sindaco Roberto Gualtieri . Lo ha spiegato nei giorni scorsi intervenendo in diretta su Teleuniverso alla trasmissione A Porte Aperte (Leggi qui: Sindaci, seconde stanze e segreti di Fatima: il grande risiko delle candidature).

L’eredità amministrativa

Pierluigi Sanna (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Undici anni di mandato, che si avviano all’ultima curva oggi a soli 37 anni. Detto così sembra un paradosso: è la fotografia di una generazione che ha iniziato prestissimo ed ha fatto in fretta. Sanna arriva a Palazzo Italia nel 2015, a 26 anni, battendo Silvano Moffa, uno che aveva già fatto tutto e visto tutto: due volte sindaco della città, Parlamentare, Sottosegretario di Stato. La classica sfida tra il Novecento e il nuovo secolo. Vinse il nuovo, ma con un’anima antica.

L’eredità amministrativa che lascia è solida, persino ingombrante per chiunque dovrà succedergli. Ha chiuso discarica e inceneritori, mettendo fine a una stagione che aveva marchiato Colleferro come sinonimo di rifiuti e veleni. (Leggi qui: Addio Colle Fagiolara, partono in anticipo i lavori per bonificare la discarica). Ha portato investimenti veri, non promesse: Amazon, Unieuro, Leroy Merlin hanno messo in città i loro capannoni. Ha agganciato persino il mito dell’Orient Express, trasformando un’idea suggestiva in un progetto concreto: la riapertura delle storiche officine ferroviarie ex Fiat ed ex Alstom per ristrutturare le carrozze dei treni che hanno segnato un’epoca e rimetterli sui binari a fini turistici. (Leggi qui: Il ritorno dei binari che a Colleferro fabbricano sogni).

Ha rimesso in ordine i conti del Comune e delle partecipate, che in provincia equivale a un mezzo miracolo. E soprattutto ha costruito fiducia: quella che si misura con i numeri, come il 76% ottenuto al secondo mandato. Percentuali bulgare ma se preferite l’Ovest da sindaco-sceriffo, però senza sceriffate.

L’eredità politica

Pierluigi Sanna

C’è poi il passaggio più delicato, quello che segna una biografia politica più di qualsiasi opera pubblica: la tragedia dell’omicidio di Willy. Sanna non ha cavalcato il dolore e la vergogna per l’assassinio del giovane studente Willy Monteiro Duarte. Non lo ha rimosso. Lo ha trasformato in un simbolo civile, in un messaggio per i giovani, in una responsabilità collettiva. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non fu un gesto rituale: fu il riconoscimento di una gestione umana e istituzionale insieme. (Leggi qui: Addio Colle Fagiolara, partono in anticipo i lavori per bonificare la discarica).

Ha sempre avuto qualcosa di spiazzante. Sembra uscito dalla Prima Repubblica: postura, linguaggio, riferimenti culturali. Un “giovane-vecchio”, come lo chiamano. Uno che cita Calvino e Pavese, Calamandrei e Moro, mentre intorno scorrono stories e slogan. La domanda è: c’è spazio per figure così nella Regione Lazio o nell’Italia di oggi? Un tempo i Partiti selezionavano così la nuova generazione, oggi si preferisce avvelenare nella culla i delfini, dimenticando che la gerontocrazia ha portato alla fine per consunzione dell’Unione Sovietica. Il Partito Democratico nei prossimi mesi è chiamato a dire se profili come quello di Pierluigi Sanna sono destinati ad essere classificati fuori tempo massimo, pur avendo l’età giusta.

Il ruolo di Leodori

Il Segretario Pd del Lazio Daniele Leodori

Politicamente, stando al suo disegno, Sanna non scompare. Resta vicesindaco metropolitano accanto a Roberto Gualtieri (Rete Democratica) fino a fine consiliatura, spendendosi molto sul Pnrr. I due si stimano, ma la sua casa resta quella di Daniele Leodori, il Segretario Pd del Lazio. È con lui che ha costruito il percorso, fin dai tempi dell’opposizione, fin dai giorni del compianto Bruno Astorre. Ed è verso la Regione che guarda il prossimo passo: una candidatura al Consiglio Regionale appare più di un’ipotesi, quasi una tappa naturale.

Intanto, a Colleferro, prepara la successione. Il delfino è Giulio Calamita, ingegnere, assessore, vicesindaco. Uomo di fiducia, cresciuto politicamente all’ombra del sindaco uscente. A lui toccherà gestire un’eredità pesante: un Comune in ordine, una coalizione larga ma piena di protagonismi, un centrosinistra che vince ma non sempre si ama. Dall’altra parte, un centrodestra fragile, diviso, con la Lega evanescente, Noi Moderati in rivendicazione permanente e Forza Italia con il freno a mano tirato. Ma con il vento nazionale in poppa.

Calamita dovrà dimostrare di non essere solo “quello di Sanna”. Ma Sanna, questo è il punto, non se ne va davvero. Sarà nella stanza accanto. Potrà essere consultato, osserverà, interverrà se glielo chiederanno. Lo ha messo in chiaro: è pronto a restare ma senza invasioni di campo, presenza senza invadenza, continuità senza occupazione.

In fondo, l’eredità più vera che lascia non è un’opera, né un bilancio. È un metodo.