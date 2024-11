“Più telecamere e forze dell’ordine, ma serve la cultura del rispetto”

Grazie a un bando della Prefettura arriveranno altre dieci postazioni di controllo, ma per la prima cittadina pontina serve anche altro

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Latina avrà più telecamere di videosorveglianza, grazie a un bando della Prefettura ne arriveranno altre dieci, e più forze dell’ordine anche grazie a un innalzamento di fascia della Questura, richiesto in Parlamento al ministero dell’Interno. «Ma occorre soprattutto recuperare la cultura del rispetto, e trovare spazi aggregativi per giovani e associazioni». Lo ha detto questa mattina il sindaco di Latina, Matilde Celentano, in apertura di Consiglio comunale, riferendosi a quanto avvenuto sabato scorso nella zona dei pub del capoluogo pontino.

Quel giorno due gruppi di giovani si sono affrontati e due sono finiti al Pronto Soccorso, feriti per fendenti di coltello. «Che i nostri ragazzi possano arrivare a tanto è un disonore per la città – ha affermato la Celentano –. Ed è un nostro preciso dovere di amministratori fare tutto ciò che ci è consentito per aumentare il livello di sicurezza dei nostri concittadini“.

Più forze dell’ordine nei punti caldi

“Nella riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza ho chiesto una maggiore presenza di forze dell’ordine nei punti nevralgici della città, che sono ben individuati e approfonditamente conosciuti da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza“.

Ma non c’è solo il tema di telecamere e forze dell’ordine: secondo la prima cittadina, “occorre iniziare subito a costruire quello che ancora manca. Affinché i giovani si sentano a loro agio in una città accogliente e dispensatrice di spazi, momenti e occasioni di socializzazione“.

Alzare l’asticella del senso civico

“E la cultura può essere uno dei mezzi con cui cercare di alzare l’asticella del senso civico e del senso di appartenenza: solo riconoscendo i come parte di una comunità possiamo coltivare la qualità del rispetto dell’altro».

«Siamo pronti – ha concluso – a condividere qualsiasi iniziativa utile per non recedere di un solo millimetro dalla ferma intenzione di continuare a essere una città accogliente, serena, sicura».