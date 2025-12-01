Pizzutelli contro Mastrangeli: “I fondi Regionali di Selva Piana persi nel 2023”

Il Comune di Frosinone ha perso 200mila euro destinati alla riqualificazione del mercato di Selva Piana. A denunciarlo è Anselmo Pizzutelli, che accusa l’amministrazione Mastrangeli di inerzia, silenzi e gestione opaca dei fondi regionali ora revocati.

Huston abbiamo un problema: abbiamo perso 200mila euro. Sono i fondi persi dal Comune di Frosinone e destinati alla riqualificazione del Mercato di Selva Piana, nella parte bassa della città. A rivelarlo oggi, carte alla mano, è il Consigliere comunale Anselmo Pizzutelli, capogruppo della lista del Sindaco, che però da tempo è spina nel fianco dell’amministrazione Mastrangeli ed è passato all’opposizione.

Duecentomila euro è la cifra che il Capoluogo ha visto svanire nel nulla – o meglio, ritornare nei cassetti della Regione Lazio – mentre, nelle varie sedute del question time, i consiglieri Anselmo Pizzutelli, Giovanni Bortone e Maria Antonietta Mirabella chiedevano alla Giunta dove fossero finiti i soldi della Regione Lazio per la riqualificazione del mercato di Selva Piana.

Per tutta risposta, hanno ricevuto dei curiosi quanto surreali (a questo punto) “non so”, “vedremo” e “dobbiamo informarci”.

Sentenza già scritta

Anselmo Pizzutelli

In realtà, non c’era nulla su cui informarsi perché la sentenza era già stata scritta. È bastato infatti un banale Accesso agli Atti da parte del consigliere Anselmo Pizzutelli, per squarciare il velo su tutta le vicenda. La Regione Lazio ha revocato il finanziamento al Comune Capoluogo il 20 luglio 2023, due anni fa, con atto Prot.09-55 UTC – 02 a firma del Dirigente della Direzione Regionale Sviluppo Economico Attività Produttive e Ricerca.

Mentre in Aula si prendeva tempo, la realtà era che il Comune non solo aveva perso il finanziamento per inerzia (richieste di proroghe senza mai far partire il progetto) ma si è trovato costretto a restituire i 40mila euro che la Regione aveva già versato come anticipo.

Ed è lo stesso autore dello “scoop”, il Consigliere Pizzutelli che picchia duro contro l’amministrazione Mastrangeli: “A tale finanziamento fu dato grande rilievo dai media. Come accade normalmente per tutte le richieste di finanziamento — anche quando le opere non vengono poi portate a compimento — ritengo sia opportuno informare sia i cittadini sia i Consiglieri sullo stato effettivo di utilizzo dei fondi“.

Non solo perdita economica

Pizzutelli non si limita a sottolineare la perdita economica ma punta il dito sulla gestione politica della comunicazione, a suo dire fatta di annunci trionfali e silenzi colpevoli “Quanto emerso dimostra l’incapacità del Comune di usare le risorse concesse, compresi i 40 mila euro di anticipo erogati e trasferiti nelle casse del comune. […] Basta con la politica degli annunci e delle belle fotografie, che sanno solo di propaganda che va avanti da 3 anni e alle quali non seguono i fatti, come nel caso del finanziamento revocato per Selva Piana .”

E rincara la dose sul tema della fiducia tradita: “Ritengo fondamentale garantire trasparenza e piena informazione, perché ogni investimento pubblico deve rispondere non solo a criteri tecnici ed economici, ma anche alla fiducia dei cittadini e alla responsabilità amministrativa”.

Palla al sindaco

Riccardo Mastrangeli

Ora la palla, piuttosto rovente, passa nelle mani del sindaco Riccardo Mastrangeli e dell’assessore Angelo Retrosi in vista del prossimo Question Time del 3 dicembre.

Il Consigliere Pizzutelli tornerà senza alcun dubbio sulla scivolosa vicenda e qualcuno, questa volta, dovrà fornire adeguate ed esaurienti spiegazioni.