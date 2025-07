Pizzutelli-Iacovissi: brindisi riservato in terrazza

Tra un calice di Müller Thurgau e qualche ricordo socialista, il capogruppo Pd Pizzutelli ed il leader Psi Iacovissi si sono incontrati da Plinio. È il primo passo verso un’alleanza? Intanto il Pd ufficiale lo tiene fuori dal tavolo che conta: De Angelis invita Cristofari e Venturi ma non lui

Zero. Nessuna indiscrezione. Nessuna conferma. L’istantanea li ritrae a tavola mentre conversano amabilmente: lo sfondo rivela che il luogo è la celebre terrazza del ristorante da Plinio a Frosinone, la fascetta sulla bottiglia dice che è Muller Thurgau di St Michelle Eppan. Cosa si saranno detti tra un calice e l’altro il capogruppo (dimissionario) del Partito Democratico di Frosinone Angelo Pizzutelli ed il capogruppo (vice Segretario nazionale) del Partito Socialista Vincenzo Iacovissi?

Dialogo difficile

Angelo Pizzutelli

Nel Lazio i loro due Partiti non parlano da quasi un quarto di secolo. È dai tempi del secondo mandato del sindaco Michele Marini che non sono più alleati. Il leader Gian Franco Schietroma rimprovera da oltre dieci anni al Pd di non volere il dialogo politico ma solo i voti degli elettori socialisti. L’affronto massimo lo dovette sopportare durante i due mandati di Nicola Zingaretti in Regione Lazio: il simbolo del Psi nel Lazio non ottenne udienza, nemmeno per un saluto di cortesia.

La conseguenza è evidente. Il Psi rifiuta qualsiasi alleanza elettorale con il Pd: “Non si ricostruisce in venti minuti un dialogo che manca da vent’anni”. L’unica eccezione sono state le recenti elezioni Comunali di Ceccano: sono tornati insieme ed hanno vinto mettendo fine a nove anni di centrodestra.

Angelo Pizzutelli viene dal mondo Socialista. Ed ha una fortissima presa sugli elettori di Frosinone. Tre anni fa ha mobilitato circa 800 elettori, il più votato nel centrosinistra ed il secondo in assoluto.

La rottura

Il vice Segretario nazionale Psi Vincenzo Iacovissi

Impaludato nel dibattito che dovrà portare al Congresso provinciale il prossimo autunno, il Partito Democratico non ha ancora avviato il confronto con i potenziali alleati per le Elezioni del 2027. E non ha avviato il dibattito interno per individuare il nome del suo candidato da proporre agli alleati.

Angelo Pizzutelli non ha mai nascosto le sue ambizioni. Senza accendere però i semafori verdi nel Partito. Questione di aree, componenti, senso dell’autonomia. La rottura c’è stata poche sere fa: non dichiarata ma declinata sul campo. Quando il Presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis ha invitato per una cena di lavoro a casa sua i due Consiglieri comunali Pd di Frosinone Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi. Ma non il capogruppo Angelo Pizzutelli. Un segnale chiaro. La strada per la candidatura non passa da li.

La risposta è stata il colloquio con i Socialisti e con Iacovissi? È evidente che si siano visti ed è logico che non abbiano parlato del prossimo campionato di calcio del Frosinone. Tanto quanto non è un mistero che Gian Franco Schietroma stapperebbe lo champagne buono se Angelo Pizzutelli bussasse nella sua vecchia casa chiedendo di tornare .

Primo passo

Nessuna conferma. Ma c’è chi racconta che con un Pd fermo Pizzutelli sta studiando le basi per una possibile alleanza elettorale a Frosinone. A prescindere dal nome del candidato sindaco. Ma è chiaro che a quel punto, in pole ci sarebbero proprio il suo nome e quello di Iacovissi. Che ieri sera erano seduti allo stesso tavolo.