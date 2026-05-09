Pizzuti rivendica la svolta: “Dopo 10 anni torna l’avanzo di amministrazione”

Il delegato al Bilancio annuncia il primo rendiconto in attivo dopo un decennio e l’avvicinarsi dell’uscita dal predissesto. Tra i risultati finanziari spunta anche una stoccata politica agli alleati di Patto Civico.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

I numeri sorridono al delegato al Bilancio Giuseppe Pizzuti (Lega). Il prossimo 18 maggio annuncerà importanti svolte sul fronte finanziario per le casse del Comune di Alatri. C’è un avanzo di amministrazione e si sta andando verso l’uscita dal predissesto. E non senza stoccate a qualche alleato: Patto Civico viene affossato con una battuta. In Aula comunque i voti si peseranno per vedere chi sta con chi.

Il 18 maggio arriva il rendiconto. Consigliere sarà quello della svolta?

Assolutamente sì. Dopo 10 anni sarà il primo rendiconto con un Avanzo di Amministrazione, che delinea l’uscita dal predissesto con recupero di tutto il disavanzo. Svolta storica direi.

Quali sono i punti salienti?

In questo Rendiconto si denota un forte peso dei finanziamenti PNRR, quelli regionali sull’Edilizia Residenziale e sulla Viabilità (Via della Sanità). È stato fatto un grande lavoro nel rendere la struttura finanziaria del Comune ancora più trasparente ed efficace. Lo abbiamo fatto attraverso l’eliminazione di diversi milioni di euro di residui ormai “stantii” e di difficile esigibilità.

In genere c’è chi li mantiene in Bilancio per “truccare” il risultato finale, avere un po’ di margini di oscillazione nei conti: voi li avete tolti…

Questa è stata una grande operazione verità che ha richiesto un enorme senso di responsabilità amministrativa che per troppi anni è mancata. E che ha determinato situazioni di tensione finanziaria che hanno portato il nostro Comune ad un passo dal fallimento. Il lavoro dell’ufficio Ragioneria è stato immenso e mi sento di ringraziarli per la professionalità e competenza.

Sul fronte predissesto l’uscita è prossima come aveva anticipato?

L’uscita ufficiale è prevista per dicembre 2026. Poi si resta in attesa della Deliberazione finale della Corte dei Conti per ripartire con una gestione ordinaria.

Veniamo all’attualità. La maggioranza vive un momento di difficoltà l’intervista di Roberto Addesse del suo stesso Partito qualcosa ha evidenziato… (Leggi qui: “L’operazione-Borrelli mi ha deluso. Candidato sindaco? Sarebbe un onore”)

Come in ogni buona famiglia esistono momenti ti tensione e fragilità ma con l’intelligenza si va avanti per il bene comune. Roberto Addesse gestisce un assessorato importantissimo e sta lavorando con il massimo delle sue forze senza risparmiarsi; magari qualche esternazione pubblica di troppo potrebbe aver urtato la sua sensibilità perché sappiamo tutti l’impegno che quotidianamente mette a disposizione della Città .

Come giudica la nuova forza civica Patto Civico che è tra i vostri alleati?

Non mi sono mai interessato di fantapolitica.

Per la civica Patto Civico una botta non da poco.