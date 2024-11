Pnrr, a che punto sono i progetti in Ciociaria

Il Caso Ceccano accende i riflettori sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con il Pnrr in provincia di Frosinone. Quanti sono e con quanto sono stati finanziati. La situazione nel Lazio

L’inchiesta che ha ridotto in macerie l’amministrazione comunale di Ceccano ha acceso un faro sull’utilizzo dei fondi Pnrr. Su di loro vigila la Corte dei Conti sul piano amministrativo, indaga la Procura Europea con i suoi uffici territoriali. È seguendo il percorso compiuto da quel denaro europeo che la Squadra Mobile di Frosinone ed il Servizio Centrale Operativo hanno intercettato gli indizi e le fonti di prova che hanno condotto dieci persone agli arresti domiciliari. Tra cui il sindaco Roberto Caligiore.

A che punto sono i progetti finanziati dal Pnrr in provincia di Frosinone? A rispondere è Open Pnrr, l’accesso aggiornato ai dati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo cura la fondazione senza fini di lucro Openpolis. Si tratta di un barometro con gli ultimi dati forniti dalle fonti ufficiali del Governo sull’andamento del macro progetto PNRR e la declinazione delle risorse sui territori.

È possibile così individuare lo stato di avanzamento dei progetti e quanto è stato speso fino ad oggi dalla Regioni, dalle Province e dai Comuni italiani. L’ultimo aggiornamento su Open PNRR è stato pubblicato sul sito di Openpolis proprio in queste ore.

Quanto e cosa

I progetti finanziati dal Piano sono attualmente oltre 260mila, per un importo territorializzabile di circa 136 miliardi di euro. Dal punto di vista della spesa sostenuta, lo stato di avanzamento del Pnrr è pari al 26,4%.

Da questo punto di vista si può osservare che i settori più avanti sono quello dell‘impresa e del lavoro (44,8%), delle infrastrutture (40,9%) e della giustizia (36%)

A livello numerico i settori maggiormente interessati sono la Digitalizzazione con oltre 70mila progetti finanziati, le Infrastrutture (circa 65mila) e Scuola, università e ricerca (circa 58mila). Il settore che cuba più risorse è quello delle infrastrutture (48,3 miliardi di euro). Seguono gli interventi per la scuola (23,9 miliardi) mentre al terzo posto troviamo la transizione ecologica (15,2 miliardi).

TEMA % DI SPESA Impresa e lavoro 44.78 Transizione ecologica 3.74 Pubblica amministrazione 5.13 Cultura e turismo 7.88 Inclusione sociale 8.16 Salute 11.63 Digitalizzazione 20.01 Scuola, università e ricerca 22.82 Giustizia 36.17 Infrastrutture 40.86

La declinazione dei fondi sui territori

Aggregando i dati a livello di province e città metropolitane possiamo osservare che le aree del Paese che ospitano il maggior numero di opere sul loro territorio si trovano al sud. Si tratta delle province di Lecce (3.720 progetti finanziati), Caserta (3.572), Bari (3.504) e Napoli (3.379). La prima provincia non meridionale è Perugia, quinta con 3.208 progetti. Mentre la prima del settentrione è Modena, settima con 2.894 progetti.

Per quanto riguarda gli importi invece, sono le aree maggiori a farla da padrone. Al primo posto infatti troviamo Roma con oltre 8 miliardi di fondi Pnrr assegnati (integrati da circa 4 provenienti da altre fonti di finanziamento).

Seguono Napoli e Milano che riportano valori simili (circa 5,1 miliardi di fondi Pnrr e 2,1 da altre fonti) e Torino (3,9 miliardi Pnrr e 1,8 da altre fonti).

La situazione nel Lazio

Dai dati ufficiali emerge che in provincia di Frosinone c’è il maggior numero di progetti finanziati (2089): addirittura più di Roma, per un importo di quasi 960 milioni di euro. Se invece si legge la classifica guardando i soldi pro capite, cioè la somma ottenuta divisa per il numero degli abitanti è Viterbo a farla da padrona con oltre 2400 euro a testa. Storia ancora diversa se si legge il dato in base al totale dei soldi ricevuti: Roma sfiora i 12 miliardi.

Provincia Nr Progetti Finanziati Importo Finale (PNRR+Altri) Fondi PNRR Pro Capite ROMA 2010 € 11.989.887.244,49 € 1895,13 VITERBO 1999 € 1.037.752.802,22 € 2419,81 RIETI 1307 € 458.745.596,17 € 1685,21 LATINA 1779 € 1.384.602.803,47 € 1536,86 FROSINONE 2089 € 959.835.836,85 € 1643,91

I PROGETTI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Foto © AG IchnusaPapers

Attraverso il Pnrr i Comuni della provincia di Frosinone stanno cercando di superare il loro ritardo nella Digitalizzazione (746 progetti) e di migliorare il loro sistema di formazione (479 i progetti su scuola, università e ricerca). Molte scommesse sono state fatte sulle infrastrutture da realizzare o rimettere in efficienza (353). Strategici i 129 progetti di transizione ecologica: ci sono stabilimenti industruiali che hanno rivisto completamente il loro modo di approvvigionarsi d’energia elettrica, grazie a quegli interventi oggi spendono meno ed inquinano molto meno.

Tema N° progetti Digitalizzazione 746 Scuola, università e ricerca 479 Impresa e lavoro 162 Cultura e turismo 74 Inclusione sociale 66 Infrastrutture 353 Transizione ecologica 129 Salute 80

C’è la classica domanda delle cento pistole. È stata creata una cabina di regia locale che coordini i 2089 progetti ciociari? E gestisca i 960 milioni di euro destinati alla Ciociaria? Una sorta di coordinamento che faccia da interlocutore principale con la struttura nazionale ed europea? L’allora presidente della Provincia Antonio Pompeo creò un team, affidandolo all’ex rettore dell’università di Cassino Giovanni Betta.

I FONDI PNRR PER I COMUNI CIOCIARI

Il municipio di Frosinone (Foto © Antonio Limonciello)

Dove sono andati i fondi in Ciociaria? Cassino è il Comune con più progetti approvati (244) seguito da Frosinone (205). Anche in questo caso la classifica cambia se si legge invece la colonna dei milioni ottenuti (120 al capoluogo ed 87 a Cassino).

Ceccano, con i suoi 18 milioni per 67 progetti è a metà classifica. Ed al centro della tempesta.