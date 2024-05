Poco Caporale e troppo Consigliere, la Corte dei Conti condanna Borrelli

La Corte dei Conti condanna il Consigliere Comunale Gianluca Borrelli. Troppe assenze dall'Esercito per fare il Consigliere e retribuite dallo Stato. Deve restituire 22mila euro

Un totale di 198 assenze dalla caserma. Tutte certificate. O meglio “autocertificate” dal caporal maggiore Gianluca Borrelli che dichiarava di doversi assentare dal servizio nel XVII Reggimento Artiglieri Contraerei “Sforzesca” di stanza a Sabaudia perché chiamato allo “svolgimento di attività istituzionali connesse alla carica di consigliere/capogruppo consiliare” nel Comune di Alatri.

Le 198 assenze dal servizio sono avvenute nel periodo tra maggio 2017 e febbraio 2021. E sono finite sotto la lente della Corte dei Conti. Perché veniva pagato dallo Stato mentre svolgeva il ruolo di amministratore. I magistrati che hanno giurisdizione sui conti e sul denaro pubblico hanno detto che non si poteva fare nel modo utilizzato dal caporal maggiore e consigliere comunale Gianluca Borrelli. E lo hanno condannato a restituire 22.040 euro. In primo grado il militare / amministratore era stato assolto.

Cosa dice il Tuel

Gianluca Borrelli

Il Testo Unico degli Enti Locali che disciplina la vita negli Enti Pubblici riconosce a tutte le categorie di lavoratori (quindi anche ai militari) la possibilità di assentarsi dal servizio per svolgere il loro mandato affidatogli dai cittadini. Possono assentarsi per partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale ma anche alle sedute di Commissione ed a quelle di Giunta se sono assessori. Ma per un massimo di ventiquattro ore in un mese. Gianluca Borrelli è molto attivo e quel limite pare lo abbia superato. Non sa contare? Certo che sa contare. Ma Borrelli ha ritenuto che le 24 ore non fossero complessive ma andassero sommate sulla base degli incarichi: Consigli più Commissioni.

Non è stato questo a convincere la Corte dei Conti a fargli mettere le mano al portafogli. I giudici ritengono che il caporalmaggiore Borrelli abbia esibito “autodichiarazioni per attività non trovanti riscontro nella documentazione ufficiale del Comune, determinando il correlativo danno a carico della stessa”. Cioè avrebbe detto che era in Consiglio ma in quella data non risultano sedute.

E non sarebbe accaduto una volta sola. “Tutto ciò a maggior ragione in considerazione della reiterazione costante della condotta, protrattasi senza soluzione di continuità per un periodo alquanto lungo (maggio 2017-febbraio 2021) e del frequente superamento, all’interno del periodo di questione, del limite massimo di ore lavorative mensili previsto dalla legge”.

Eccovi le prove

Militari della “Sforzesca” con un jammer anti-drone (Foto: Esercito Italiano)

Gianluca Borrelli, eletto nella Lega e poi transitato in Fratelli d’Italia ha esibito ai magistrati contabili i documenti dai quali risulta invece che ad ogni assenza dal servizio corrispondeva un’attività istituzionale ad Alatri o per il Comune di Alatri. Ed ha specificato quali ore ha giustificato come Consigliere e quali come Capogruppo. Non solo. Ha indicato i dipendenti comunali in grado di coinfermare e testimoniare.

I magistrati d’Appello non ne hanno tenuto conto. Perché? “l’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali il lavoratore chiede il permesso retribuito, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente”. Cioè: al termine di ogni attività fatta per il Comune, il caporalmaggiore Borrelli avrebbe dovuto farsi rilasciare l’attestazione, timbrata e firmata. E invece cosa ha portato? La Corte rileva che il militare ha esibito sue autocertificazioni “senza alcuna specificazione in ordine alle attività concretamente espletate”.

Il caso era già stato esaminato dal Tribunale Militare, di fronte al quale il militare è stato giudicato per il reato di truffa aggravata. È stato assolto. Fanno notare i giudici della Corte dei Conti: la sentenza non è definitiva ma è stata impugnata. Pertanto – hanno sentenziato – deve pagare.