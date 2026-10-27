Pofi apre la strada alla seconda chance per i detenuti

I detenuti di Cassino hanno raccolto rifiuti in via Castagneto e via Fraginale con Plastic Free. Il Comune di Pofi ha accolto la richiesta di Seconda Chance: pranzo condiviso e visita al Museo preistorico.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

La seconda possibilità passa anche da una strada da ripulire: Pofi apre le porte ai detenuti di Cassino. Il Comune ha accolto la richiesta di Seconda Chance e i detenuti della casa circondariale sono usciti per partecipare ad una giornata ecologica con Plastic Free. Un gesto semplice che incrocia una delle questioni più difficili del sistema penitenziario: preparare il ritorno alla società mentre si sconta una pena.

Una strada da ripulire, un pranzo condiviso, una passeggiata nel centro storico. A Pofi non è stata soltanto una giornata dedicata all’ambiente. È stata anche un’occasione per ricordare che il carcere non può essere una parentesi chiusa dal resto della società, perché prima o poi quella porta si riapre e qualcuno deve poter ricominciare.

La notizia, prima ancora dei rifiuti raccolti è che il Comune di Pofi ha accolto la richiesta dell’associazione, consentendo a persone detenute nella Casa circondariale di Cassino-San Domenico di contribuire concretamente alla cura del territorio. È qui che un’iniziativa locale assume un significato più ampio. Perché il reinserimento non si costruisce soltanto dentro gli istituti penitenziari, attraverso i percorsi educativi e il lavoro degli operatori. Ha bisogno anche di una comunità disposta a riconoscere che chi ha commesso un reato non coincide per sempre con il reato commesso.

Chi c’era

La giornata è stata organizzata da Ida Petricci per Seconda Chance e Aurora Ricci per Plastic Free. L’appuntamento del 24 ottobre rientrava nella mobilitazione nazionale promossa dalle due associazioni dopo il protocollo d’intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che prevede almeno due iniziative annuali per coniugare tutela ambientale, responsabilizzazione e inclusione sociale.

Il punto di ritrovo era il parcheggio del campo sportivo Giacinto Ricci, in via Castagneto. Da lì il gruppo ha raggiunto un tratto di via Castagneto e via Fraginale, dedicandosi alla raccolta dei rifiuti abbandonati.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Angelo Mattoccia, il vicesindaco Marco Savarese, l’assessora Lina Hagopian e i Consiglieri Amedeo Berardi e Sandro De Carolis, insieme alle figure educative e al personale coinvolto nel percorso.

Il pranzo e il museo

Il palazzo municipale di Pofi

Terminato il lavoro, la parrocchia di don Matteo ha accolto il gruppo per il pranzo al Campetto San Rocco. Nel pomeriggio, Savarese ha accompagnato i partecipanti nel centro storico. Il sindaco ha offerto una pausa al bar, prima della visita al Museo preistorico Pietro Fedele.

Non sono dettagli secondari. Un pranzo insieme e una visita culturale possono sembrare gesti ordinari, ma per chi vive la propria quotidianità in carcere rappresentano anche un’occasione di relazione con il mondo esterno, fuori dalle consuetudini della detenzione. La disponibilità delle istituzioni locali ha dato concretezza alla proposta di Seconda Chance.

Le carceri della provincia

In provincia di Frosinone gli istituti penitenziari sono tre: la Casa circondariale San Domenico di Cassino, la Casa circondariale Pagliei di via Cerreto a Frosinone e la Casa di reclusione di Paliano. Secondo l’ASL di Frosinone, la popolazione detenuta del territorio è nell’ordine del migliaio di persone, con un transito annuale di circa 1.500 soggetti. La stessa azienda sanitaria segnala una particolare incidenza di problematiche legate alla salute mentale e all’uso di sostanze.

I dati pubblicati dal Ministero della Giustizia mostrano quanto sia impegnativo il quadro. Al 25 ottobre 2026, nella casa circondariale di Frosinone risultavano 695 detenuti a fronte di 521 posti regolamentari. A Cassino, nella rilevazione della stessa data, erano presenti 153 detenuti e risultavano 113 posti non disponibili su una capienza regolamentare di 200. A Paliano, i dati aggiornati al 10 settembre riportavano 64 detenuti per 153 posti regolamentari. Sono situazioni differenti, che non possono essere ridotte a un’unica fotografia. Ma raccontano quanto sia importante affiancare alla gestione quotidiana degli istituti percorsi capaci di mantenere vivo il legame con la società.

Il sovraffollamento, dove presente, rende più complicato organizzare attività, garantire spazi adeguati e seguire le persone nei loro percorsi individuali. A questo si aggiungono le esigenze sanitarie, educative e lavorative. Il sistema penitenziario non è chiamato soltanto a custodire: deve anche preparare le condizioni perché la pena abbia una prospettiva oltre la sua scadenza.

Il lavoro delle associazioni

È in questo spazio che operano associazioni come Seconda Chance. Il loro lavoro consiste nel cercare interlocutori, costruire relazioni con imprese, enti e amministrazioni, individuare opportunità e convincere le comunità che il reinserimento non è un principio astratto, ma un percorso che richiede tempo e occasioni reali.

Non è un lavoro semplice. Significa superare diffidenze, trovare disponibilità, coordinarsi con gli istituti e trasformare una richiesta in un progetto concreto. Significa anche accompagnare esperienze che non risolvono da sole le difficoltà del carcere, ma possono aprire una possibilità.

Il volontariato, in questo contesto, non sostituisce le responsabilità dello Stato, il lavoro della Polizia penitenziaria, quello degli educatori o le risorse che le istituzioni devono garantire. Aggiunge una dimensione essenziale: la capacità di creare ponti con il territorio e di coinvolgere persone e realtà che, altrimenti, rischierebbero di rimanere distanti dal mondo penitenziario.

Un passo nella direzione giusta

Ma servono anche gesti come quello compiuto a Pofi: un Comune che ascolta un’associazione e apre uno spazio di partecipazione. Non significa ignorare il reato, cancellare le responsabilità o dimenticare le vittime. Significa riconoscere che la sicurezza futura dipende anche dalla possibilità di ridurre il rischio che una persona torni a commettere reati.

A volte, una seconda possibilità comincia proprio così: con una richiesta ascoltata, una strada ripulita e una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte. Non è la soluzione a un problema complesso. È un passo nella direzione giusta, perché una pena possa essere anche un percorso verso una vita diversa.