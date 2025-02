Polemiche su Minturno ed esito a Sabaudia: tutto “Made in Fdi”

Lo "sconfitto" Moccia, l'aera della Palazzo che "ha disertato" l'evento e le richieste di rappresentanza. Intanto Tiero piazza anche Bonetti

E ora caccia ai franchi tiratori, soprattutto il neo portavoce del Partito mantenga gli impegni presi con una stretta di mano. Le parole non sono esattamente queste ma la sintesi è precisa. Continuano a volare gli stracci nei Fratelli d’Italia di Minturno all’indomani del congresso comunale. Sabato scorso ha eletto alla Segreteria il consigliere comunale Francesco La Rocca, mettendo fine ad una situazione di ‘ibernazione’ politica. Tutto era congelato nel Partito dopo la sospensione del Coordinamento cittadino FdI: l’aveva decisa il portavoce uscente Vincenzo Fedele per evitare ulteriori attriti e scontri frontali tra le due sensibilità politiche. Cioè quella che fa riferimento al Consigliere regionale Enrico Tiero e quella dell’assessore Elena Palazzo. (Leggi qui: Il Congresso più difficile dei Fratelli minturnesi: cause ed effetti).

A gettare nuova benzina sul fuoco delle polemiche interne è l’avvocato Marco Moccia cioè il candidato sconfitto da La Rocca nel Congresso .

Moccia si dice “stupito”

Marco Moccia

Numeri alla mano è sicuro che tra i 153 votanti che hanno eletto il nuovo portavoce ci sono “molti degli iscritti, quasi una trentina, che mi avevano assicurato il loro voto”. Non lo dice in maniera esplicita ma ritiene che ci sia stata una sorta di pressing cn cui strappargli elettori. “Quanto è avvenuto è facilmente ipotizzabile alla vigilia di un’elezione tanto attesa quanto carica di significati all’interno del Partito”.

Marco Moccia si è dovuto accontentare di 110 voti personali. Lo dice sottotono ma si è dichiarato “stupito” anche di un’altra circostanza. Che molti degli iscritti e aventi diritto al voto (324), che hanno disertato il congresso-maratona organizzato presso la pizzeria “Da Lucio” di Marina di Minturno, siano appartenenti alla componente che a Minturno è vicina alla consigliera ed assessora regionale al turismo Elena Palazzo.

Marco Moccia

“Qualcosa di anomalo si è verificato in entrambe le circostanze – ha dichiarato il candidato sconfitto Moccia –. Ma io e i miei amici sono sereni perché abbiamo operato alla luce del sole e senza incursioni domestiche dell’ultima ora”.

Un j’acuse, pesantissimo, che, dunque, non ha seppellito l’ascia da guerra tra le due aree politiche, come invece auspicava (troppo ottimisticamente) il capogruppo consiliare Pino D’Amici. Le tensioni restano, come prima e più di prima. E poco conta che il nuovo gruppo drigente si appresti a far insediare Moccia nel ruolo (“altamente simbolico”) di vice portavoce ed il rinnovato coordinamento comunale.

Chi affiancherà La Rocca

Francesco La Rocca

Il neo segretario La Rocca sarà affiancato da Filomena Falduto, Gerardo Tucciarone, Andrea Iannella, Antonio Galasso, Fabio Serra. Il candidato sconfitto farà affidamento sugli eletti Massimiliano Messore, Silvia Tartaglia e Valerio D’Acunto. Completeranno il Direttivo insieme ai componenti aventi diritto: il capogruppo consiliare D’Amici, i membri della segreteria provinciale Vincenzo Fedele e Angelo Graziano e dell’assemblea nazionale Livio Pentimalli.

Moccia ora ha lanciato un monito al neo portavoce La Rocca: di rispettare un accordo (sottoscritto con una stretta di mano) alla presenza del capogruppo D’Amici: la componente sconfitta al congresso beneficerebbe, nonostante tutto, di un riconoscimento tra i cinque componenti del direttivo di nomina fiduciaria da parte del neo portavoce

La componente sconfitta sabato scorso aveva messo in conto di beneficiare di “almeno” due rappresentanze nel direttivo. Lunedì questa previsione è stata rivista verso il basso. Moccia teme che La Rocca possa indicare soltanto un rappresentante della sua componente nel coordinamento.

Sardelli sale di quotazione

Elena Palazzo ed Enrico Tiero

Aumentano invece le azioni nel borsino di Fdi minturnese in base alle quali una neo fiduciaria, tra le sorprese, possa essere Barbara Sardelli. È la consigliera comunale figlia del compianto sindaco Pino eletta nel 2021 nella lista “Minturno Domani” ma rivelatasi contigua ai “Fratelli”.

Questo quadro l’ha sintetizzato molto bene lo stesso avvocato Moccia in una dichiarazione ufficiale. “L’area identitaria minturnese ha eletto quattro componenti su 10 nel direttivo cittadino di Fratelli d’Italia di Minturno – ha detto –. Si tratta di un ottimo risultato alla luce anche delle tante defezioni dell’ ultima ora e dei condizionamenti esterni che non hanno rasserenato il clima nei giorni prima del congresso”.

“Ripartiamo a testa alta e con la schiena dritta forti del consenso ottenuto. Auspico, come ribadito dal Capogruppo D’Amici, una composizione collegiale rispetto ai nomi fiduciari che indicherà il neo coordinatore La Rocca al quale faccio i miei migliori auguri”.

Fedele che gongola

Vincenzo Fedele

Se Moccia mastica amaro – e non può essere diversamente – gongola il vincitore del congresso, l’ex coordinatore comunale Vincenzo Fedele. “I tesserati, con una partecipazione dell’84%, hanno dimostrato che tutto sommato – ha detto – il lavoro del Partito portato avanti finora, e nonostante qualche incomprensione, non sia completamente da buttare. Anzi…”.

E ancora: “Probabilmente hanno tenuto presente che prima del mio coordinamento e del gruppo creato, il Partito non riusciva a presentare nemmeno il simbolo alle elezioni. E invece, in pochi anni, è diventato il primo partito a Minturno nonostante un’amministrazione di centrosinistra”.

“Adesso pensiamo alle prossime elezioni amministrative, dove sono sicuro che il centrodestra troverà una quadra e Fratelli d’Italia dimostrerà, ancora una volta, tutto il suo peso”

“Frato” Tiero bissa a Sabaudia

Enrico Tiero

A 24 ore dalla maratona congressuale di Marina di Minturno, il circolo di Sabaudia di Fratelli d’Italia ha conosciuto domenica la conclusione della fase commissariale. Il Congresso ha eletto per acclamazione quale neo portavoce Gianluca Bonetti.

Il consigliere regionale e presidente della commissione Sviluppo economico alla Regione Lazio, Enrico Tiero, dopo Minturno, ha eletto un altro suo rappresentante del territorio. Guiderà il coordinamento comunale composto da Renato Bianchi, Gabriele Iodice, Silvia Trenta, Oriana Dell’Uomo, Francesco Carnilutti e Mariarita Bartolini.

Bonetti eletto portavoce

Il senatore Nicola Calandrini

“Siamo quasi al termine di questa grande stagione di confronto e dialettica interna al partito – il commento del Senatore Nicola Calandrini, presidente della federazione provinciale di FdI Latina -. In ogni comune della provincia, dal più piccolo al più grande, i tesserati si sono riuniti per eleggere la propria classe dirigente”.

“Sto toccando con mano la vitalità della nostra fantastica comunità. Donne e uomini che vogliono impegnarsi in prima linea per lo sviluppo del proprio territorio, che amano e a cui tengono”.