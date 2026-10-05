Polo Civico si prepara alle elezioni: ecco Alviani, Sementilli e Di Trocchio

Alviani, Sementilli e Di Trocchio entrano nel movimento di Gianfranco Pizzutelli nel giorno delle dimissioni di Mastrangeli. L'assessore che Identità Frusinate aspettava da luglio diventa tessera del Polo Civico, che sale a tre consiglieri. E non pone veti sulla presidenza.

Da luglio sulla scrivania del sindaco di Frosinone c’è una Pec con un nome dentro: Gianluca Di Trocchio, ex commissario della Polizia di Stato, indicato dalla civica Identità Frusinate per sostituire in Giunta l’assessore Massimo Sulli. Sulli si è dimesso a fine luglio. Di Trocchio non è mai stato nominato. La Pec è ancora lì.

Oggi la risposta è arrivata ma da un altro indirizzo. È firmata Gianfranco Pizzutelli, presidente del Polo Civico: annuncia l’ingresso nel movimento di Di Trocchio, del consigliere Christian Alviani e dell’ex assessora Valentina Sementilli. Nello stesso giorno in cui il sindaco Riccardo Mastrangeli ha protocollato le dimissioni e lanciato il suo ultimatum ai Capigruppo di maggioranza. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via).

L’assessore che non c’è stato

Riccardo Mastrangeli e Gianluca Di Trocchio

Per capire il passaggio bisogna tornare a metà luglio. Identità Frusinate, la civica nata a fine 2025 per sostenere il sindaco fino al termine della consiliatura, chiede la testa dell’assessore alla Polizia municipale Massimo Sulli e propone al suo posto Gianluca Di Trocchio. Sulli esce dalla civica, resta in Giunta qualche settimana, poi si dimette. Il 10 settembre aderisce a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, indicando come riferimento il vicesindaco Antonio Scaccia. Identità Frusinate, intanto, continua ad aspettare la nomina.

A settembre circolava la voce di una civica risentita per l’assessore mancato e di una possibile sinergia con il Polo Civico. Oggi la voce ha preso la forma di tre adesioni, e l’assessore mancato è diventato una tessera.

Chi entra

Valentina Sementilli

Alviani è alla quarta casacca della consiliatura: eletto nella Lista Ottaviani, è passato per Forza Italia e poi per Identità Frusinate, di cui era capogruppo. Da quella civica a luglio erano già usciti Marco Ferrara e Sergio Crescenzi per fondare Mani Libere. (Leggi qui: Stazione Palazzo Munari: più cambi di casacca che viaggiatori).

Sementilli è stata assessora nella Giunta Mastrangeli finché, nel marzo 2025, il sindaco le revocò le deleghe applicando la dottrina Rocca: la Giunta deve rispecchiare gli equilibri usciti dalle urne, non i successivi cambi di Gruppo. Lei e Alviani avevano appena lasciato la Lista Ottaviani. (Leggi qui: A Frosinone vale la dottrina Rocca: via l’assessore Sementilli).

Di Trocchio chiude il terzetto. Due ex della Lista Ottaviani e il candidato assessore mai nominato: il Polo Civico raccoglie chi la Giunta di Mastrangeli ha lasciato fuori o messo alla porta.

Nella nota congiunta i tre spiegano di aver scelto «una realtà strutturata, autenticamente civica e libera», che non nasce «in funzione di una singola scadenza elettorale» e che consente di guardare «agli appuntamenti futuri, comunali e sovracomunali».

Il conto delle sedie

Gianfranco Pizzutelli

Gianfranco Pizzutelli condivide il passaggio con i consiglieri Andrea Turriziani e Claudio Caparrelli, con la coordinatrice cittadina Debora Patrizi e con la responsabile delle adesioni Giuseppina Giugliano.

Con Alviani il Polo Civico passa da due a tre consiglieri, in un’Aula dove la maggioranza non trova da quattro mesi i 17 voti per il presidente del Consiglio. Il movimento del 6,31% nel 2022 aveva già arruolato ad agosto due professionisti; oggi aggiunge un consigliere in carica, un’ex assessora e un ex dirigente di polizia. Nella stazione dei cambi di casacca di Palazzo Munari, il Polo Civico è il binario dove negli ultimi due mesi i treni si fermano.

La frase che pesa

Sul sindaco Pizzutelli ribadisce di non aver mai avuto «atteggiamenti pregiudiziali» e di aver dimostrato con il voto «di saper anteporre la stabilità amministrativa alle convenienze politiche contingenti». Continuerà a sostenere «ogni soluzione seria e responsabile» che garantisca stabilità. Sulla presidenza del Consiglio: «Non esiste alcun preconcetto nei confronti di alcun nominativo. Non siamo interessati alla politica dei veti personali».

Letta a luglio sarebbe stata una frase di circostanza. Letta oggi, con l’ultimatum del sindaco che scade venerdì alle 18, è un’offerta. Il Polo Civico si dichiara disponibile a votare un nome, quale che sia, e si toglie dal novero di chi ha bloccato l’Aula. La carica istituzionale, ripete il comunicato, va valutata «nel merito», non come merce di scambio: la stessa posizione che a luglio aveva fatto saltare il lodo Sulli, quando Turriziani lasciò la riunione di maggioranza.

La disponibilità ha una condizione. «Non significherà rinunciare alla nostra autonomia», scrive Pizzutelli. Il movimento guarderà «all’atteggiamento dei singoli componenti della maggioranza» e giudicherà «sui fatti». Il voto c’è, ma non è né gratuito né anticipato. Il Polo Civico si offre come ago della bilancia nel momento in cui il sindaco ha tolto la bilancia dal tavolo: non chiede più ai suoi una mediazione, chiede un nome entro venerdì, altrimenti sabato a mezzogiorno annuncia che si va al voto.

La partita di Scaccia

Massimo Sulli

C’è poi un dato che il comunicato non dice e che la cronaca di settembre racconta. Sulli, l’assessore che Identità Frusinate voleva sostituire, è finito nella rete che il vicesindaco Antonio Scaccia costruisce per conto del generale Roberto Vannacci in vista delle comunali 2027, insieme ai consiglieri di Mani Libere.

Il sostituto designato di Sulli, Di Trocchio, finisce oggi nel Polo Civico. Due pezzi della stessa Giunta che si dividono tra due civiche diverse, entrambe già in campo per il 2027. A Frosinone il civismo non è più la riserva dei Partiti: è il luogo dove si preparano le squadre.

L’ultima riga del comunicato dice dove guarda Pizzutelli. «Se le circostanze dovessero riportare Frosinone alle urne, il Polo Civico non dovrà prepararsi. È già ampiamente pronto». Disponibile a chiudere la consiliatura, pronto a correre se non si chiude. La posizione più comoda in un centrodestra dove nessuno ha ancora un candidato sindaco unitario.

A luglio il sindaco lasciò una Pec senza risposta. A ottobre scopre che qualcun altro ha risposto al posto suo.