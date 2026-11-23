Secondo Giorgio Buonanno, misurare solo il PM10 non basta: le particelle ultrafini, sotto i 100 nanometri, si contano in numero. A Cassino il traffico sprigiona il 92% del rischio cancerogeno, a Fontechiari pesa l’ozono.

Valutare la qualità dell’aria outdoor guardando solo al PM10 è un’illusione. Mentre le polveri più grandi catturano l’attenzione pubblica, un esercito invisibile di particelle ultrafini invade il nostro flusso sanguigno. E se a Cassino il vero pericolo corre sulle strade, la campagna di Fontechiari ci svela un’amara verità: l’aria pulita lontano dalle città, a volte, è solo un miraggio tinto di ozono.

di GIORGIO BUONANNO

La classificazione delle polveri: il Colosseo e le palline da golf

Quando si parla di inquinamento atmosferico, il dibattito si ferma quasi sempre al PM10, popolarmente noto come polveri sottili. Ma la classificazione dimensionale delle polveri aerodisperse è molto più complessa e nasconde insidie che dipendono non solo dalla grandezza, ma anche da aspetti chimici, morfologici e di carica elettrica.

Il PM10 rappresenta la massima dimensione inalabile ed è la frazione più grande in termini di massa. Scendendo di dimensioni, troviamo il PM2.5, che possiede un’elevata capacità di deposizione nella nostra zona tracheo-bronchiale. Ancora più giù c’è il PM1, originato in gran parte da sorgenti di combustione. Infine, ci sono le particelle ultrafini (UFP, sotto i 100 nanometri). Per capirne la scala: un capello umano ha un diametro di decine di micrometri, mentre qualche nanometro equivale alla crescita di quel capello in un solo secondo.

Queste UFP sono così infinitesimali da sfuggire alle barriere polmonari, entrando direttamente nella circolazione sanguigna. Qui ci troviamo di fronte a due mondi paralleli: quello delle particelle grandi, che pesano in termini di massa, e quello delle particelle piccole, che contano in numero.

È come paragonare poche particelle grandi come il Colosseo a miliardi di palline da golf (le UFP). Valutarle insieme pesandole su una bilancia non ha alcun senso.

Cosa misurare (e perché è così difficile)

Proprio per questo motivo, è scientificamente insensato parlare di qualità dell’aria guardando esclusivamente il dato della massa del PM10. Le particelle ultrafini non danno alcun contributo significativo alla massa totale dell’aria inquinata, motivo per cui devono essere misurate in numero. Studi scientifici consolidati dimostrano che affiancare la misurazione del PM10 a quella del PM1 offrirebbe un quadro molto più efficace per controllare le polveri di origine legata alla combustione rispetto all’attuale standard basato su PM10 e PM2.5 , i quali sono invece spesso dominati da particelle di origine meccanica o secondaria.

Tuttavia, stimare l’esposizione della popolazione alle UFP è un’impresa ardua. A differenza del PM10 e del PM2.5, la cui concentrazione varia con gradienti meno marcati all’interno di una città, le UFP hanno una variabilità spaziale e temporale enorme. Spostarsi di poche decine di metri da un’arteria trafficata può far crollare la concentrazione in modo netto. Le tradizionali reti di monitoraggio a singola centralina fissa faticano a catturare questa disomogeneità, e la strumentazione necessaria (che lavora su misurazioni ottiche ed elettrometriche sofisticate) è altamente complessa e costosa.

Chi emette di più? Il caso di Cassino

centraline di Arpa Lazio

Se guardiamo a un’area urbana tipica del nostro territorio, chi è il vero colpevole? Uno studio condotto sulla città di Cassino ha applicato un approccio innovativo per valutare non solo l’emissione massica, ma il rischio reale di cancro ai polmoni sprigionato dalle varie fonti nel tessuto urbano ed extra-urbano.

Il risultato ribalta molte certezze. Se il riscaldamento domestico (specialmente a biomasse) è responsabile per gran parte della massa del PM10, è il traffico veicolare a sprigionare ben il 92% del rischio cancerogeno complessivo. Il motivo? Le auto – in particolare lungo le arterie ad alto scorrimento e autostradali – emettono una quantità sterminata di UFP e composti chimici altamente tossici come l’arsenico (un formidabile marker del traffico).

In questo contesto, è la superficie totale delle particelle inalate (strettamente legata al loro enorme numero) a rivelarsi la vera unità di misura del pericolo.

Il paradosso delle zone rurali: l’ozono a Frosinone e Fontechiari

Eppure, persino guardando tutte le dimensioni delle polveri si ha una visione solo parziale della complessa dinamica atmosferica. Spostandoci di pochi chilometri, il confronto tra i dati del capoluogo Frosinone (centralina urbana di via Mazzini) e quelli di Fontechiari (stazione rurale) illustra un paradosso formidabile. Mentre in città le centraline registrano una mortalità più elevata attribuibile all’esposizione combinata di PM2.5 e biossido di azoto (NO2), nelle zone rurali come Fontechiari la mortalità respiratoria legata all’ozono (O3) risulta significativamente più alta. Ma come è possibile?

Il blocco del traffico a Frosinone

Nelle aree urbane fortemente trafficate, il monossido di azoto (NO) emesso di fresco dai tubi di scappamento reagisce con l’ozono, innescando una «titolazione» che di fatto lo abbatte. In campagna questa distruzione chimica viene a mancare: le reazioni fotochimiche, innescate dal sole e dal trasporto dei gas precursori, trasformano così l’aria apparentemente pura di Fontechiari in una minaccia silenziosa per le vie respiratorie.