Pompeo e la fine delle sponde

Alla Direzione nazionale Pd i Riformisti di Guerini non votano e chiedono chiarezza su programma e primarie. Nel Lazio il coordinatore regionale della componente Antonio Pompeo porta la stessa linea: no alle sponde con il centrodestra, sì alle preferenze.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Il sindaco di Frosinone ha dato ai suoi tempo fino a venerdì per consegnargli un nome, quello del Presidente d’Aula. Nel centrosinistra, a otto mesi dal voto, c’è chi i nomi se li tiene in tasca per principio: «Non compete a me fare nomi. C’è un Circolo, c’è una Direzione Cittadina, c’è un Gruppo Consiliare, c’è un’assemblea degli iscritti: sta a loro decidere ed esprimere nomi», dice Antonio Pompeo. Ma mette un paletto: i Socialisti dentro.

Uniti si vince

Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Oggi Riccardo Mastrangeli ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Frosinone e ha fissato l’ultimatum alla sua maggioranza: entro venerdì il nome del Presidente d’Aula, altrimenti sabato lascia in maniera irrevocabile. A quel punto, nessun range di venti giorni per poterci ripensare. Le Comunali sono tra circa otto mesi. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via).

In questo scenario la posizione di Pompeo, vicesegretario regionale del Pd Lazio e coordinatore regionale dei Riformisti, parte da un bilancio: «Per riprenderci il Comune di Frosinone dopo tre sconfitte consecutive c’è una sola strada, scomoda ma obbligata: una coalizione ampia «tenuta insieme dagli stessi valori», dentro la quale «non possono assolutamente restare fuori i Socialisti che sono una forza importante del centrosinistra».

Vincenzo Iacovissi

Sui candidati Pompeo tiene il punto: «Al nostro interno ci sono figure autorevoli, non faccio esempi per rispetto delle persone e dell’autonomia dei Circoli». Sul tavolo, intanto, il nome attorno al quale costruire l’unità dovrebbe essere quello di Vincenzo Iacovissi, ma l’intesa tra Pd e Psi non è ancora chiusa. Pompeo ammette: «Non ho la soluzione magica, so che è una questione complessa». Confida però nel senso di responsabilità dei referenti territoriali, e il resto è un teorema in due tempi: «Se troviamo un accordo vinciamo e governiamo».

Il calendario, adesso, lo detta il sindaco: venerdì, sabato, venti giorni. Al centrosinistra tocca dimostrare ciò che Pompeo promette, cioè che l’accordo, questa volta, si trova.

Dialogo difficile

Lorenzo Guerini ed Antonio Pompeo

Per l’area dei Riformisti di Pompeo non è uno dei momenti migliori per pronunciare la parola dialogo. Semmai, in agenda c’è l’espressione dissenso. Come nel momento più rumoroso della recente Direzione Nazionale del Pd: è stato un silenzio. Quando si è arrivati al voto, i Riformisti di Lorenzo Guerini non hanno votato né a favore né contro, e la senatrice Sandra Zampa ha chiesto che la scelta finisse a verbale. Un gesto da lasciare agli atti. E che si legge meglio da lontano, per esempio dal Lazio, dove il coordinatore regionale dei Riformisti Antonio Pompeo va dicendo da giorni la stessa cosa con altre parole.

La minoranza riformista ha apprezzato l’altolà di Elly Schlein a Giuseppe Conte e la conferma della linea sull’Ucraina. Ma ha ritenuto irrisolte le questioni sul programma e sul percorso verso le primarie. Guerini lo ha detto senza ambiguità: «abbiamo deciso di non partecipare al voto». Nessuna rottura con la Segretaria ma nessuna firma in bianco sulla rotta da qui alle politiche. È la stessa posizione assunta da Antonio Pompeo in occasione del Congresso Provinciale che ha eletto Segretario Achille Migliorelli: dissenso senza rottura, zero firme in bianco.

Il nodo delle primarie

Sara Battisti e Antonio Pompeo

L’area politica di Antonio Pompeo vuole le Primarie in presenza, diffida del voto online chiesto dal Movimento 5 Stelle per il rischio di ingerenze, insiste sul ballottaggio. Sull’Ucraina e sull’idea di Europa per Pompeo il «prendere o lasciare» non vale.

Non è una posizione qualsiasi: Pompeo è vicesegretario regionale del Pd Lazio e coordinatore regionale dei Riformisti. Per lui «il programma viene prima della eventuale conta, altrimenti si rischia di affidare alle Primarie il compito di scriverlo», e questo sarebbe divisivo. È la stessa domanda che la minoranza pone a Roma: chi scrive il programma, e quando. A Roma la questione si chiama metodo, nel Lazio si chiama coalizione.

Alla guida del Pd regionale c’è Daniele Leodori, ed alleati con i Riformisti di Pompeo ci sono Sara Battisti e Claudio Mancini. Il vicesegretario li cita parlando di Rete Democratica come asse importante della sua nomina. È l’equilibrio di una corrente che a livello nazionale è minoranza e nel Lazio ha un ruolo di vertice.

Il no alle sponde

Il municipio di Frosinone (Foto © Antonio Limonciello)

La linea regionale di Pompeo parte da un rifiuto: niente più «sponde» con «pezzi» del centrodestra camuffati da civici. Sì al Campo Largo e alle forze civiche che condividono i valori del Pd, no al «civismo mascherato». Il motivo è nei risultati: dove si è scelta quella strada, dice, «il centrodestra si è rafforzato, il centrosinistra si è annacquato e indebolito». È la versione locale della domanda nazionale: con chi si costruisce l’alleanza, e su quale programma.

La prova è vicina: il voto per il Comune di Frosinone, tra circa otto mesi: sia che il sindaco Riccardo Mastrangeli ritiri o meno le dimissioni rassegnate questa mattina, sia che la sua maggioranza gli fornisca o meno entro venerdì il nome del Presidente d’Aula come da ultimatum recapitato questa sera. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via).

Le preferenze e i catapultati

Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica

Sulla legge elettorale per Camera e Senato Pompeo chiede al Pd di sfidare la destra sulle preferenze e di smettere di «festeggiare» per le difficoltà altrui . Il passaggio chiave è rivolto al proprio Partito: «cominciamo a dimostrarlo al nostro interno dando la possibilità ai territori di decidere chi poter eleggere». Per anni, la provincia di Frosinone è stato un collegio blindato: nel quale paracadutare notabili del Partito da mandare in Parlamento: ed anche questo ha contribuito ad una certa disaffezione, allontanando gli elettori dalle urne. O spostandoli su altre sponde dove il nome territoriale c’era.

Per questo dice «basta con i “catapultati da Roma”». Anche qui il metodo prima della conta: sono i territori a scegliere, non il centro a imporre. Il 18 ottobre si vedrà se il silenzio messo a verbale sarà diventato una proposta. A Frosinone, intanto, Pompeo ha già detto la sua.