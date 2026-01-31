Pompeo, il Pd e la paura di chiamare le cose con il loro nome

Tra Campo largo e identità smarrite, Antonio Pompeo su Ciociaria Oggi indica una linea netta per il Pd: allargare sì, snaturarsi no. Un’analisi politica che va oltre l’intervista e mette a fuoco il rischio del civismo mascherato.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

C’è un passaggio, nell’intervista rilasciata da Antonio Pompeo a Corrado Trento su Ciociaria Oggi, che vale più di molte analisi: «Va bene il Campo largo, va bene il civismo, ma no al civismo mascherato».

È una frase semplice, quasi didascalica. Ma dentro c’è un nodo che il Partito Democratico, non solo in Ciociaria, si porta dietro da anni: la difficoltà di distinguere l’allargamento politico dall’auto-smarrimento. La scelta tra il pragmatismo che vuole la vittoria a qualunque costo e l’identità che non concede sconti anche a costo di rischiare.

Il civismo mascherato

Antonio Pompeo

Pompeo non parla da battitore libero. Parla da uomo che conosce le istituzioni, la Provincia, i Comuni, le liturgie e le ipocrisie della politica locale. E soprattutto parla da dirigente che ha visto cosa succede quando, per inseguire il consenso, si rinuncia a spiegare chi si è. Il “civismo mascherato” non è una formula polemica: è una categoria politica. Indica quelle operazioni in cui il simbolo scompare ma la cultura politica resta identica, spesso riconducibile al centrodestra, salvo poi ripresentarsi sotto mentite spoglie al momento opportuno.

L’esempio pratico? Proprio a Ferentino, città di cui Pompeo è stato sindaco per due mandati, oggi governa un pezzo di Pd con Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Ma anche a Sora: a sostegno del successore di Pompeo in Provincia c’è di tutto da destra a sinistra. Stessa cosa accade a Veroli, sotto la bandiera civica ci sono sensibilità che al di fuori non sono minimamente conciliabili.

Francesco De Angelis

È uno schema figlio del pragmatismo di Francesco De Angelis, cioè la sensibilità Dem alla quale Antonio Pompeo con i suoi Riformisti si contrappone: primum vivere deinde philosophari, prima vincere e poi si può discutere di qualunque cosa. La concretezza che insegnava Achille Migliorelli senior due generazioni prima. Modi diversi di vedere le cose. Ma Pompeo rivendica la sua diversità di veduta.

Ricomposizione non è unità

Un altro passaggio dell’intervista merita attenzione: Pompeo rifiuta l’idea di un Pd “finalmente unito”. Parla piuttosto di ricomposizione. Non è un dettaglio lessicale. L’unità, nella tradizione dei partiti di massa, è un fatto politico; la ricomposizione è un processo, fragile e reversibile.

«Per essere credibili bisogna essere coerenti», dice. Tradotto: il congresso non cancella tredici mesi di scontri, tesseramenti doppi, commissariamenti e diffidenze reciproche. Può però segnare una tregua armata, utile se accompagnata da una linea chiara.

Ed è qui che l’intervista diventa più interessante di quanto sembri. Pompeo riconosce il ruolo svolto da Daniele Leodori e Claudio Mancini nel ricucire il quadro regionale. Ma avverte, implicitamente, che le pacificazioni calate dall’alto reggono solo se trovano terreno fertile sotto.

L’alleanza con Battisti e il valore della lealtà

Sara Battisti ed Antonio Pompeo

Non a caso difende senza esitazioni l’intesa con Sara Battisti: «La rifarei. I fatti dicono questo» dice Pompeo a Corrado Trento nella sua intervista su Ciociaria Oggi. Alla domanda: più di qualcuno ha definito sbagliata dal punto di vista strategico la sua scelta di un’alleanza con Sara Battisti. Antonio Pompeo risponde senza esitazione: «Sbagliata? I fatti dicono ben altro. Rifarei tutto. Anzi, oggi lo rifarei con maggiore convinzione. In tredici mesi Sara ha dimostrato nei miei confronti una lealtà e un rispetto che in tanti anni di vita politica raramente (ma davvero raramente) avevo riscontrato. Dandomi prova di confronto vero e condivisione in ogni passaggio sin qui fatto. Al di là delle strategie congressuali ci hanno unito il senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità democratica, che non abbiamo mai messo da parte neanche nei momenti più difficili di questa fase congressuale, e la consapevolezza di salvaguardare ed esaltare il grande patrimonio di consenso delle elezioni regionali».

Qui Pompeo introduce un criterio che nella politica di oggi sembra fuori moda: la lealtà come valore strategico. Non l’alleanza come somma aritmetica, ma come patto riconoscibile. È una risposta indiretta a chi, nel Pd, pensa che ogni ciclo elettorale autorizzi a rimettere tutto in discussione, persone comprese.

Guardare meno l’avversario, più se stessi

Giorgia Meloni

C’è infine un’osservazione che allarga lo sguardo oltre i confini provinciali: «Basta con l’ossessione di vedere ovunque Giorgia Meloni». Non è un’amnesia politica, ma un invito a smettere di costruire l’identità dell’opposizione solo per riflesso.

Secondo Pompeo, inseguire continuamente Giorgia Meloni significa rinunciare a fare ciò che un grande partito dovrebbe saper fare: proporre una propria idea di Paese, riconoscibile e autonoma.

È una linea che non fa rumore, non scalda le platee, ma pone una questione seria: il Pd vuole tornare competitivo per sottrazione dell’avversario o per costruzione di senso?

La domanda che resta

L’intervista di Pompeo non offre soluzioni miracolose. Ma pone un discrimine netto: si può allargare senza annacquarsi, ma solo se si ha il coraggio di dire dei no. No alle ambiguità. No alle scorciatoie. No a quelle alleanze che servono a vincere domani e a perdere identità dopodomani.

In fondo, il messaggio è antico e moderno insieme: nella politica come nella storia, le parole contano solo se hanno un significato condiviso. E quando smettono di averlo, anche le vittorie diventano provvisorie.