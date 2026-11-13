Pompeo torna, con lo Statuto in tasca

Il Pd di Frosinone non è un Partito unito: lo dice il vicesegretario regionale Antonio Pompeo a Teleuniverso. Sulle alleanze con il centrodestra è fallita la sua proposta di ripartire da un Anno Zero. Chiede regole uguali per tutti: da discutere negli organi del Partito.

Un anno esatto lontano dalle telecamere di Teleuniverso. Poi Antonio Pompeo torna in studio, ad A Porte Aperte. È un uomo diverso: meno istintivo e più riflessivo. È un politico diverso: meno stizzito, più di mediazione. Soprattutto è un amministratore diverso: questo di oggi ha nostalgia di quello che è stato. Ma non lo ammetterà mai facendosi scudo con la vita va avanti e si cresce.

La sintesi del suo cambiamento sta nell’abito che lo accompagna: è quella che nel Partito Democratico di Frosinone tutti citano e pochi aprono, lo Statuto. Non alza la voce e non arretra di un passo. Fa di peggio, per i suoi avversari interni: propone di applicare le regole. A tutti.

Il ritorno di Pompeo

Antonio Pompeo nello studio di A Porte Aperte (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

L’ex presidente della Provincia oggi è vicesegretario regionale del Pd e coordina nel Lazio i Riformisti di Lorenzo Guerini. A Roma, dice, l’equilibrio tra l’area del segretario Daniele Leodori, Rete Democratica di Claudio Mancini e i Riformisti regge. In provincia no: quando ai due livelli si parlano lingue diverse, «c’è un cortocircuito».

Poi la frase che vale il titolo di giornata: «Non mi sento neanche oggi di dire che il Partito Democratico di Frosinone sia un partito unito». Dopo il congresso aveva parlato di ricomposizione; l’unità, aveva avvertito, si dimostra col tempo. Il tempo non l’ha dimostrata. (Leggi qui: Pd, congresso col freno a mano: la svolta nell’ultimo vertice)

Cinquanta e cinquanta

Achille Migliorelli

Il segretario provinciale Achille Migliorelli lo ha eletto un Congresso o un tavolo? O, per la precisione: un tavolino di bar a Roma intorno al quale stavano seduti Daniele Leodori, Claudio Mancini, la deputata regionale Sara Battisti, il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis e Antonio Pompeo. Il vicesegretario regionale non ci pensa due secondi e dice che quell’elezione è il risultato di un accordo: è «indubbio». Arrivato dopo quindici mesi di scontri e poi ratificato dal congresso.

Il punto è cosa quell’accordo certifica. Non un partito 60 a 40, dice Pompeo. Un partito diviso a metà esatta: cinquanta e cinquanta. «Lo dicono i numeri». Tradotto: chi guida per patto tra pari non può guidare da vincitore. Infatti Pompeo considera Migliorelli pienamente legittimato, ma non ne condivide l’impostazione quando il ruolo viene interpretato in maniera «quasi padronale». Non dichiara decaduto l’accordo: sarebbe, ammette, un atto molto forte. Si limita a far sapere che le cose non stanno andando nel verso concordato. Se qualcuno cercava le tracce dell’evoluzione di Pompeo stanno esattamente nel concetto appena espresso: il Pompeo 1.0 avrebbe strillato, sarebbe diventato livido in volto, avrebbe schiumato dalla rabbia. Ora, diplomazia affilata.

Il civismo mascherato

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Il casus belli sono le maggioranze spurie: i Comuni dove il Pd amministra con pezzi di centrodestra. Qui la sorpresa: nel merito Pompeo sta con il Segretario. Le condanna per primo.

La formula è sua: «no al civismo mascherato». Il civismo vero è una ricchezza. Q uello di chi ha la tessera di Fratelli d’Italia, della Lega o di Forza Italia, e il giorno dopo il voto ripiega la bandiera e si dichiara civico, è un’altra cosa. Un gruppo sanguigno preciso, messo momentaneamente in tasca.

Solo Pompeo le alleanze spurie le condanna tutte. E il plurale, in questa storia, è la notizia.

Le bandierine

Annalisa Paliotta

Perché Pompeo punta il dito su Migliorelli accusandolo di prende posizione «a seconda delle situazioni». A Pontecorvo ha annunciato la richiesta di sospensione per Annalisa Paliotta, che ha sostenuto il sindaco uscente Anselmo Rotondo. A Isola del Liriquella di commissariare il circolo, dopo l’avvicinamento del sindaco Massimiliano Quadrini a Fratelli d’Italia con i dem rimasti in Giunta. (Leggi qui: Pd, la tregua è già finita: Migliorelli non li coinvolge, i big lo mettono sotto accusa).

Pompeo difende gli uni e l’altra. Di Paliotta ricorda il peso alle ultime regionali. Di Stefano Vitale e degli altri, una storia lunga e coerente nel Partito: è il sindaco ad aver cambiato casa andandosene a sorpresa in Fratelli d’Italia, non loro. Nei giorni scorsi anche Enzo Salera aveva definito Paliotta una risorsa. (Leggi qui: Paliotta, il caso che scuote il PD e mobilita Enzo Salera).

È la logica delle bandierine, dice: quella che serve per la prossima corsa resta piantata, quella degli altri va tolta. Lui aveva proposto un anno zero. Altri, osserva, hanno preferito riattizzare il fuoco. Sui giornali.

L’avviso ai naviganti

E allora, le sedi. C’è una Direzione: la si convochi. C’è una Commissione di garanzia: perché non riunirla? «Qui nessuno sta scappando». E c’è lo Statuto, che distingue tra Comuni sopra e sotto i quindicimila abitanti.

È il passaggio più sottile della serata. Perché quella soglia mette al riparo proprio i casi oggi sul banco degli imputati, che stanno sotto. E scoperchia quelli che stanno sopra e di cui nessuno parla. In studio gli viene citato il più vicino: Ferentino, la sua città, dove il sindaco Piergianni Fiorletta, tra i fondatori del Pd, governa con civici che fuori dal municipio stanno in Fratelli d’Italia e nella Lega.

Pompeo non si scompone: «Io non ho parlato di espulsioni, ho parlato di un criterio». Un criterio a trecentosessanta gradi. Chi ha acceso il processo a due imputati rischia di ritrovarsi l’aula piena.

A maggio, ricorda, si vota in trentacinque Comuni. Una linea serve adesso.

Frosinone, di corsa

Vincenzo Iacovissi

Sul capoluogo niente freddezza, assicura. Un mese fa il centrosinistra era in pezzi; un tavolo regionale, con lui e Sara Battisti, lo ha ricomposto attorno a Vincenzo Iacovissi. Ora «bisogna correre»: il candidato gira con le primarie delle idee, il programma è da scrivere, e il centrodestra per ora si è ricompattato. (Leggi qui: Tutto come previsto: nove sigle, un nome, il candidato è Iacovissi).

Con Battisti sta già lavorando alla lista. E ad Angelo Pizzutelli, capogruppo uscente, riconosce voti, radicamento e il passo indietro che ha reso possibile la sintesi.

La fascia e l’amico

Luigi Vittori

Un solo momento in cui la voce cambia. La fascia tricolore: fare il sindaco è «il mestiere più bello del mondo», il più logorante e il più entusiasmante. Parlamento, Regione o di nuovo Ferentino? Nessuno gli ha chiesto di scegliere, manca un anno e mezzo. Pentito di nulla.

E Luigi Vittori. Fu lui a spingerlo verso la presidenza della Provincia. Poi la politica li aveva allontanati, «per responsabilità reciproche»; il telefono no. L’ultimo ricordo è un battibecco in Consiglio Comunale e la chiamata subito dopo: «Tu sempre con me te la prendi» e finì a risate. «Mi manca», dice. Due volte.

Poi torna il Pompeo della serata. Quello che ha rimesso lo Statuto sul tavolo e aspetta di vedere chi avrà voglia di aprirlo.