Pompeo urbi et orbi: Ferentino arretra, colpa dell’accozzaglia elettorale

Si allarga la frattura tra l'ex sindaco e la maggioranza di Fiorletta. L'esponente del Pd attacca di nuovo quella parte del suo Partito che lo ha osteggiato alle elezioni appoggiando l'attuale amministrazione. La replica di Luca Zaccari: "Stiamo lavorando duramente, presto risultati importanti"

Il Congresso di Forza Italia galvanizza il leader dell’area Pd Energia Popolare. Entusiasmato dagli applausi azzurri che gli sono stati tributati, l’ex sindaco Antonio Pompeo torna ad attaccare l’amministrazione del suo successore: Piergianni Fiorletta, anche lui del Partito Democratico me della parrocchia Area Dem.

I Dem di Energia Popolare a Ferentino stanno all’opposizione. Ed il motivo lo ha ribadito Pompeo intervenendo al Congresso di Forza Italia: per lui è inaccettabile che pezzi del Pd governino insieme a Fratelli d’Italia e Lega la settima città della provincia di Frosinone per numero di abitanti. (Leggi qui: Forza Italia elegge il Segretario ma acclama Pompeo).

Ora, uscito dall’assemblea forzista (che lo candiderebbe volentieri come prossimo sindaco di Ferentino) Pompeo lancia un nuovo attacco.

L’affondo di Pompeo

La tacca di mira è settata sui numeri dei Consigli Comunali: dopo quasi sei mesi del 2025 a ferentino si sono riuniti solo due Consigli. Secondo la minoranza è frutto “della chiara incapacità della maggioranza ad amministrare”.

“Dall’inizio del 2025 solamente due sedute dell’assise civica, mentre le altre città con sedute quasi settimanali si riuniscono per dibattere ed approvare atti. In sostanza ci si riunisce solamente per quelle che sono le scadenze fissate dalla legge. È lo specchio di una maggioranza che vuole sfuggire al confronto priva di programmazione, progettualità e iniziativa”.

L’attacco non è solo sul piano amministrativo ma anche su quello politico. Pomepo punta l’artiglieria su Area Dem: “Con il trascorrere dei giorni appare sempre più evidente che l’accozzaglia elettorale, benedetta anche da chi oggi nel mio Partito parla di ricostruire il centrosinistra, non sta portando alcun risultato, anzi ci troviamo dinanzi ad una coalizione che risulta non essere percepita nelle altri sedi istituzionali e politiche”. Il riferimento è a Francesco De Angelis, presidente regionale del Partito Democratico.

Solo multe e tasse

Sul piano pratico, Pompeo accusa l’attuale maggioranza di immobilismo. Sostiene che la città sta arretrando e che il malcontento dei cittadini è ormai palpabile. Dice che in “questi due anni è emersa solamente una grande abilità nel fare cassa attraverso multe e tasse” che hanno generato importanti disponibilità finanziarie nelle casse dell’ente. Un 1,7 milioni nel 2023 e 2,5 milioni nel 2024. Di contro solo 100.000 euro di finanziamenti ottenuti da Regione e Governo.

Pompeo è un fiume in piena. E non fa sconti all’Amministrazione di Fiorletta. “Anche consultando l’albo pretorio dell’ente – ha rincarato la dose l’ex sindaco – emergono solo attività puramente burocratiche degli uffici e nessuna iniziativa legata a progetti e attività utili al territorio”.

La replica della maggioranza

Alle critiche di Pompeo ha risposto Luca Zaccari della Lega ma presente in maggioranza con la civica Raddoppiamo l’impegno. L’esponente dell’amministrazione-Fiorletta respinge al mittente la reprimenda di Pompeo. “Stiamo lavorando duramente, i risultati iniziano a vedersi ed a breve avremo importanti novità”.

C’è il tema dei Consigli comunali. “Solo due consigli comunali nel 2025? Siamo in media con gli anni passati – ha spiegato Zaccari – A mio parere questa situazione è frutto del malcostume di questa città che va avanti da anni. Poca manutenzione del verde? Invito tutti a fare un giro nei altri comuni della Ciociaria: non mi sembra che la situazione sia molto migliore della nostra”.