Pontecorvo verso il voto: Rotondo consolida, Narducci prova a ricomporre

A Pontecorvo il centrodestra punta sulla continuità con Rotondo, mentre il centrosinistra cerca una sintesi attorno a Narducci. Tra alleanze stabili, attese strategiche e manovre silenziose, la partita elettorale comincia molto prima del voto.

A Pontecorvo il calendario elettorale si accorcia, smette di essere un’ipotesi astratta e tra poco sarà una data scritta a matita. Si riorganizza senza clamore, rimette in fila i rapporti di forza, misura le ambizioni. La primavera del 2026 è dietro l’angolo e le urne stanno per essere tirate fuori dai magazzini comunali. E come accade nei centri dove il potere locale conta più delle sigle nazionali, le scelte vere si stanno facendo adesso, lontano dai riflettori.

Il campo a destra

Anselmo Rotondo

Nel campo del centrodestra il quadro appare definito, quasi rassicurante. Anselmo Rotondo è il perno attorno al quale ruota l’intero impianto. La sua candidatura per un terzo mandato, sotto l’ombrello di una composizione civica, non è una scommessa ma una conferma. Non entusiasma e non divide: ma rassicura. Ed è esattamente ciò che i Partiti della coalizione sembrano cercare. Meglio l’usato garantito, con tutti i suoi spigoli, i suoi colpi di testa politici e le sue impuntature. Ma affidabile.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno scelto la continuità come valore politico. Non perché manchino alternative ma perché in questa fase il rischio è percepito come un lusso. L’amministrazione uscente viene considerata un patrimonio da difendere più che un ciclo da chiudere. E il sindaco, più che leader carismatico è il garante di un equilibrio.

Il campo di centro

Riccardo Roscia

In questo schema, la posizione dell’UDC resta volutamente sospesa. Gabriele Tanzi ascolta, valuta, prende tempo. Non è indecisione: è consapevolezza che, in una partita già impostata, anche una scelta apparentemente marginale può spostare il baricentro. L’Udc osserva e aspetta, come fanno i Partiti che non hanno fretta di bruciare il proprio peso specifico. Bisogna capire in quale campo, il proprio peso, può assumere un maggiore valore specifico.

Più netta, invece, la scelta di Noi Moderati, la formazione guidata a livello provinciale da Pietro Pacitti e che a Pontecorvo ha uno dei suoi pilastri elettorali della provincia, l’ex sindaco Riccardo Roscia oggi sub commissario al Consorzio Industriale. Il che cambia lo scenario. Il sostegno a Giuliano Di Prete segna la volontà di costruire un’alternativa riconoscibile all’amministrazione Rotondo. Una candidatura che nasce contro, prima ancora che per. E che trova appoggi trasversali, come quello di Nadia Belli, tesserata con i Fratelli d’Italia e già candidata con loro alle elezioni Regionali nonché commissario della Comunità Montana di Pico proprio su indicazione del Partito. Segno che le fedeltà locali spesso contano più delle appartenenze ufficiali.

La scelta di Narducci

Gianluca Narducci

Se il centrodestra si muove per consolidamento, il centrosinistra vive una fase più inquieta. Qui la politica non cerca certezze ma una sintesi che non c’è stata nel passato ed ancora non c’è. Alle scorse Comunali i Dem si divisero in due blocchi, l’ala più realista andò a sostenere Anselmo Rotondo ed in questi anni ha amministrato con lui. Oggi c’è uno scenario diverso.

Il dibattito che ruota intorno al Congresso Provinciale Pd ha sollevato il tema delle alleanze di questo tipo: pezzi di centrosinistra che nei Comuni stanno con pezzi di centrodestra. Meglio il pragmatismo o meglio l’identità. Le riunioni legate al Congresso hanno prodotto una prima indicazione: il nome di Gianluca Narducci, assessore ai Lavori Pubblici, Igiene e Sanità, Servizi Cimiteriali, Sport e Strutture Sportive. Si va verso la sua candidatura sotto l’emblema del Partito Democratico. Nei mei scorsi Narducci ha promosso la nascita di un nuovo contenitore civico, guidato dall’avvocato Ivan Santopietro. Un tentativo di mettere ordine prima ancora di fare campagna elettorale.

I dubbi di Annalisa

Annalisa Paliotta

Annalisa Paliotta, figura storica, non ha ancora sciolto le riserve. E molto dipenderà dalla definizione della Segreteria provinciale, attesa per le prossime settimane. Non un passaggio burocratico ma un momento di chiarimento identitario. Nel frattempo, le interlocuzioni informali continuano. L’ambasciatore Dem Davide Luzzi parla con tutti, ascolta tutti. Ma tace. Per ora.

In fondo, Pontecorvo racconta una storia classica della politica locale: un campo che difende l’esistente e un altro che cerca ancora la propria forma. Non è ancora il tempo delle battaglie ma quello delle geometrie. E spesso, come insegna la storia, le elezioni si decidono molto prima del primo comizio.