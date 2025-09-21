Pontida 2025: sovranismo in passerella, nostalgia sul prato che fu di Bossi

A Pontida 2025 va in scena il nuovo manifesto del sovranismo: tra retorica identitaria, omaggi a Charlie Kirk e assalti alla “società meticcia”, la Lega si ricompatta. Sul prato, anche la geografia del potere ciociaro si compatta attorno a Ottaviani.

Nel giorno in cui l’Europa sogna di essere ancora un’idea, Pontida torna a essere un riflesso deformato di quel sogno. Sul prato mitologico della Lega, oggi c’è poco spazio per le sfumature e molto per gli slogan. E non è solo folklore politico: è l’istantanea più nitida di un sovranismo che, tra un’invocazione all’identità cristiana e un j’accuse alla “società meticcia”, si candida a guidare l’Europa delle patrie. O, più esattamente, delle divisioni.

Più brand che generale

Claudio Durigon sul palco di Pontida (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Apre il raduno un video con l’omicidio di Charlie Kirk — l’attivista Maga diventato martire della libertà d’espressione secondo la narrativa leghista — e Matteo Salvini lo omaggia tra silenzi e applausi “fino all’Arizona”. È il preambolo perfetto per il comizio mondiale dell’ultradestra: Bardella, Abascal, Vannacci, Sardone, Giorgetti, Zaia. Ognuno col proprio lessico, ma uniti dalla stessa idea: l’opposizione non è legittima, è nemica. La democrazia? Solo se obbedisce.

Vannacci, ormai più brand che generale, arringa: «Lo straniero ci ha già invasi», «non ci rassegniamo alla società meticcia». Sardone lo spalleggia parlando di «sacchi della spazzatura» riferendosi al velo islamico. Giorgetti, che un tempo sussurrava numeri all’orecchio dei mercati, oggi inneggia alla gerarchia: «C’è un capo, va rispettato». E Zaia, che fa sempre il leghista con garbo, lancia il suo messaggio in bottiglia: «Se non sarà un nostro candidato in Veneto, sarà un problema». Più avvertimento che proposta.

In 200 dalla Ciociaria

Nicola Ottaviani sul palco di Pontida

Ma mentre sul palco si consuma l’ennesimo rito del potere identitario, sul versante locale si muove un altro scacchiere. Dalla provincia di Frosinone, la pattuglia di dirigenti accorsa a Pontida è più che una delegazione: è una dichiarazione d’intenti. C’è il deputato Nicola Ottaviani due volte sindaco del capoluogo, c’è Riccardo Mastrangeli suo successore a sindaco di Frosinone, con il vicesindaco Antonio Scaccia al seguito, coordinatore regionale del movimento Vannacci nel Lazio: una presenza che conferma il sodalizio mai sopito con Nicola Ottaviani, dominus della Lega ciociara.

C’è l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. Ci sono il consigliere provinciale Andrea Amata delegato al Comitato Provinciale per lo Sviluppo, c’è il vice segretario Regionale del Lazio Mario Abbruzzese, gli assessori comunali di Frosinone Rossella Testa e Angelo Retrosi, i consiglieri Marco Sordi, Francesca Chiappini (la più votata in assoluto a Frosinone) e Dino Iannarilli: a sottolineare che il baricentro resta saldo, e le manovre future — provinciali e comunali — seguiranno questa geometria variabile.

Presenze e assenze

La delegazione di Frosinone sul prato di Pontida

Il segnale dal Capoluogo è chiaro. Quelle sono le persone che hanno come riferimento l’onorevole Nicola Ottaviani e sono quelle sulle quali può contare. In particolare, la presenza di Antonio Scaccia certifica che il sodalizio con Nicola Ottaviani è ancora forte: Scaccia seguirà le indicazioni di voto di Ottaviani sia per le Provinciali 2026 che alle prossime Comunali di Frosinone nel 2027.

La presenza di Marco Sordi dice che il Consigliere ormai è prossimo ad entrare nel gruppo Ottaviani anche per blindare i 2 assessori della lista in Giunta (Retrosi e Grieco) da eventuali richieste dì rimpasto da parte di FdI.

Significative, nel gioco delle assenze e delle presenze, le due dinamiche sotterranee: l’assenza del presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri, ormai dato in orbita Fratelli d’Italia; e l’avvicinamento di Marco Sordi al cerchio magico ottavianesco. Niente è lasciato al caso.

Partita doppia

La prima parte di Pontida 2025 non è (solo) folklore, né la sagra delle ruspe. È l’atto costitutivo di una nuova Internazionale del risentimento, che affonda le sue radici nel mito e i suoi rami nel potere. E anche stavolta, sotto la bandiera della libertà, si gioca un’altra partita: quella per il controllo. Delle parole, delle idee, dei territori.

Al tempo stesso è la manovra con cui serrare i ranghi del capoluogo. E preparare la corsa che inizierà subito dopo le provinciali di inizio 2026: una lunga volata di oltre 12 mesi che porterà alle elezioni Comunali. Per il Mastrangeli bis.